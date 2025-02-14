Інтерфакс-Україна
Економіка
07:54 14.02.2025

Індекс українських акцій на Варшавській біржі 13 лютого зріс ще на 11,6%

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Індекс українських акцій на Варшавській біржі 13 лютого зріс ще на 11,6%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у четвер, 13 лютого, відреагував зростанням на11,64% на розпочаті президентом США Дональдом Трампом напередодні переговори про завершення українсько-російській війні.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland збільшився на 18,42%, KSG-Agro – на 14,56%, агрохолдингів "ІМК" та "Агротон" з землями біля фронту – відповідно на 13,49% та 7,17%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" (всі ці папери входять до складу українського індексу) – на 7,28%.

Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше – на 21,21%.

Наразі значення WIG-Ukraine досягло 509,54 пунктів – це найвище значення з початку війни, коли за один день він провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів.

Окрім того, на 26,10% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float.

Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі у четвер підвищився на 8,39%.

Ще швидше зростали на початку дня акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 18,06% за перші дві години торів. Але публікація указу про введення санкцій на найбільшого їх власника Костянтина Жеваго призвела потім до їх падіння, тож за результатами дн вони додали в ціні лише 2,53%.

Теги: #акции #война #рост

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