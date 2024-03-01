500 днів приватизації: 6,4 млрд грн економічного ефекту та шанс на нове життя державних активів

Віталій Коваль, голова Фонду держмайна України

З моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року пройшло 500 днів. Під час воєнного стану всі процеси в державі ускладнюються. Однак рішення – навіть у цей період викликів не зупиняти продаж державного майна – було правильним. Докази цьому – результати приватизації за ці 500 днів.

Кількість завершених торгів, тобто тих, де сторони підписали договір та відбулася оплата (станом на 1 лютого 2024 року), перевищила 560. Тож можна розрахувати, що в середньому Фонд щодня проводив 1,1 успішний аукціон, дохід із якого був спрямований до державного бюджету України.

Дохід та зростання ціни

За цей період Фонд державного майна України продав активів на суму понад 4,4 млрд грн. І це не фінальний фінансовий результат. Покупці при приватизації також сплатили 808 млн грн ПДВ.

Важливо, що нові приватні власники беруть на себе й окремі зобов'язання щодо виплат боргів перед бюджетом та заробітною платою, які мало підприємство на момент продажу. За перші 500 днів відновлення малої приватизації такі виплати становили 1,2 млрд грн. Тож загальний економічний ефект від приватизації вже сягнув 6,4 млрд грн.

Оголошена вартість об'єктів приватизації, які ФДМУ уже продав, орієнтовно становила 1,8 млрд грн. Тобто зростання ціни в процесі конкурентних торгів було майже у 2,4 рази.

Загалом відбулося 12 аукціонів, кожен з яких поповнив бюджет на суму, що перевищує 100 млн грн. Це нерухомість, майнові комплекси та підприємства, які мали великий потенціал та цінність для ринку, тож учасники були готові змагатися за них і підвищувати ставки. Результат цих торгів забезпечили майже 50% надходжень від малої приватизації за 500 днів з моменту її відновлення.

Три найдорожчі лоти, продані за цей період, сумарна вартість яких склала 730 млн грн. Лідером стали приміщення готелю «Ермітаж», розташований в центральній частині Києва, на вулиці Богдана Хмельницького. Його цінність та перспективність (локація і статус пам’ятки історії та культури місцевого значення) зумовили зростання початкової вартості в процесі аукціону в 15 разів: з 21,2 млн до 311 млн грн.

На 212 млн грн український бюджет поповнився від приватизації Єдиного майнового комплексу «Волиньторф». І ще на 210 млн грн – в результаті продажу Єдиного майнового комплексу «Укроборонресурси» (його назва може ввести в оману, та це підприємство не має стратегічного значення, не займається виробництвом озброєння, техніки тощо). Ці два активи посідають другу та третю сходинку за вартістю продажу.

Водночас держава пропонує майно на різні запити та можливості. У 70% аукціонів вартість проданих активів склала менш ніж 1 млн грн. Тобто більше, ніж дві третини об'єктів, мали змогу придбати, наприклад, ФОПи чи представники середнього бізнесу. Це майно може послугувати їм для розвитку чи розширення діяльності, стати ефективною інвестицією.

Показово, що в деяких аукціонах ціна, яку ринок був готовий заплатити за державне майно, виростала в сотні, іноді – в тисячі разів порівняно з виставленою. Наприклад, один із найвищих коефіцієнтів приросту вартості був в торгах , де проходила приватизація нежитлових приміщень площею приблизно 200 м кв. в Тернопільській області. При початковій ціні реалізації 402 грн об'єкт придали за майже 1,36 млн грн, тобто відбулося зростання в 3,4 тис. разів.

Гараж у Вінницькій області держава продала за 188 тис. грн, хоча початкова ціна була орієнтовно 370 грн, тобто зі зростанням в понад 510 разів. А блок теплиць з прибудовами на Львівщині учасник аукціону придбав за 800 тис. грн, хоча початкова ціна була трохи більша за 2,1 тис. грн (збільшення вартості у 375 разів).

І такі випадки непоодинокі. Коли гравці ринку бачать вартий уваги об'єкт, навіть якщо його балансова вартість є низькою, вони заплатять за нього реальну ціну. Їх змусить це зробити конкуренція з іншими зацікавленими учасниками.

Найбільш успішним місяцем приватизації за вказаний період став жовтень 2022 року, коли ринок лише отримав доступ до державних активів та активно цим скористався. Тоді ФДМУ (а відповідно – державний бюджет) отримав від приватизації понад 681 млн грн. Травень 2023 року з результатом доходу 544 млн грн опинився на другому місці за фінансовою успішністю, на третьому – був січень 2023 року з показником 513 млн грн.

Різноманіття учасників приватизації

Приватизація в Україні набирає обертів, залучаючи все більше інвесторів. Як великий, так і малий бізнес готовий вкладати кошти в розвиток країни.

Компанії лідирують у придбанні великих об'єктів. Середня вартість активів, де переможцями стали юридичні особи, складає понад 17 млн грн. Їхня частка у загальних надходженнях від приватизації сягає 96%.

Приватизація доступна і для приватних осіб. 56% від загальної кількості

переможців аукціонів – це фізичні особи та підприємці. Середня вартість активу, де вони перемагають, майже 540 тис. грн.

Конкуренція на аукціонах доволі висока. В середньому за один актив

змагаються 4+ учасника. Це гарантує, що держава отримує максимально вигідну ціну за свої активи.

Різноманіття учасників та конкуренція підтверджують доступність

та чесність приватизаційних процесів. Це робить їх привабливими для нових інвесторів, що сприяє стимулюванню економіки та створенню нових робочих місць.

Географія приватизації

Покупці були зацікавлені як в об'єктах приватизації, розташованих у містах, так і тих, що знаходяться в сільській місцевості. При чому останніх серед усіх проданих активів було орієнтовно 60% або понад 340 завершених аукціонів. Водночас очікувано, державне майно в містах коштувало дорожче і сума від його продажу склала 2,48 млрд грн (приблизно 56% від загального приватизаційного доходу).

Регіональним лідером приватизації з часу її відновлення стала Львівська область. Її результат – 80 завершених аукціонів (вони складають 14% від загальної кількості) та дохід, що перевищує 804 млн грн (19% від всього доходу). Місто Київ, хоча й має на рахунку лише 15 завершених аукціонів, дохід від них – понад 836 млн грн. Тож Львівщина та українська столиця за своїми показниками потужно випереджають інші регіони.

Також високі показники в грошовому вимірі має Тернопільська область (469 млн грн), а за кількістю успішних аукціонів, їх було 53, – Вінницька область.

Приватизація сприяє вирішенню багато нагальних проблем. Вона допомагає генерувати дохід до державного бюджету, дефіцит якого цьогоріч перевищує 1,5 трлн грн, а видатки з нього на оборону нашої країни – питання її виживання.

Приватизація – дає стимул для розвитку вітчизняної економіки, створення нових робочих місць, розвитку підприємництва. А ще – допомагає державі очиститися від активів, які десятиліттями були збитковими і стали для неї тягарем.

Тож приватизація в Україні під час війни – це необхідність. Те, що вона проходить успішно, вчергове доводить правильність рішення про її відновлення.



