Приватизація 2023 від ФДМУ: сотні проданих активів та 3,83 млрд грн економічного ефекту

Віталий Коваль, голова Фонду держмайна України

Після нового старту малої приватизації у вересні 2022 року її результати вже вимірюються сотнями проданих об'єктів і мільярдами доходу. Лише завдяки успішним торгам, які провів Фонд держмайна 2023 року, Україна отримала понад 2,69 млрд грн для державного бюджету.

Загальний економічний ефект від приватизації для країни ще більший, ніж показник доходу. До нього входить сума сплаченого ПДВ від приватизаційних угод, яка склала майже 538 млн грн. Також нові власники державних активів при їх купівлі взяли на себе відповідальність погасити борги на суму 602 млн грн. Частина з них – борги перед бюджетом та зарплатні виплати працівникам.

Тож загальний економічний ефект від приватизації 2023 року вже досягає 3,83 млрд грн.

Досягнення приватизації-2023

Станом на 31 грудня Фонд продав майже 371 об'єкт, саме стільки повністю завершених торгів. А загальна кількість успішних аукціонів на рахунку ФДМУ торік становить 431. За частиною з них очікується підписання договорів, виконання умов, проведення оплати тощо.

2023 року середній показник збільшення вартості при продажі активів порівняно зі стартовою ціною перевищує 2,7 рази. На це значною мірою вплинула конкуренція, адже протягом 12 місяців вона в середньому складала 5,2 пропозицій в торгах. Було 7 місяців, коли її рівень перевищував цей показник. З них три місяці – були навіть більшими за 6 пропозицій на торги (квітень, липень, листопад).

Окремі об'єкти приватизації викликали таку зацікавленість ринку, що в них було понад 30 чи 40 пропозицій. Серед них – нерухомість в Ужгороді та Закарпатській області, в Києві та на Волині.

Загалом серед успішних аукціонів півтора десятки було із конкуренцією 20 і більше учасників (лише їхній сумарний дохід перевищив 770 млн грн). Ще в майже в 40 торгах було від 10 до 19 пропозицій.

Цьогоріч до приватизаційних торгів долучилося понад 1,5 тис учасників. Вони подали приблизно 2,1 тис. пропозицій. Переможцями приватизаційних аукціонів загалом стали понад 320 унікальних учасників торгів.

Серед успішних аукціонів 8 були з доходом понад 100 млн грн. З фінальною вартістю від 1 до 100 млн завершилася ще приблизно сотня із них. У понад 160 успішних аукціонів вартість активів була від 100 тис. грн до 1 млн грн. Тобто держава пропонувала учасникам майно різних видів, розмірів та з доступністю для придбання підприємців будь-якого масштабу діяльності.

Торгами-рекордсменами за сумою доходу, який склав 311 млн грн, стали ті, де предметом були будівлі готелю «Ермітаж» у центрі Києва сумарною площею понад 5 тис. м кв. Другий за вартістю проданий лот – ЄМК «Волиньторф» за 212,2 млн грн, а третій – ЄМК «Укроборонресурси» за 210,6 млн грн (останній не є стратегічним об'єктом, лише має склади, які не використовуються).

Серед успішних аукціонів були ті, де початкова вартість держактивів збільшувалася в 500 чи навіть 800 разів. Часто їх виставляли на продаж за сотні чи тисячі гривень (відповідно до балансової вартості, тому що на час воєнного стану держава не може проводити переоцінку майна). А учасники з розумінням цінності цих об'єктів в процесі підвищення ставок досягали їхньої реальної ринкової вартості.

Серед таких прикладів була будівля у Білоцерківському районі Київщини, збудована 1900 року (стартова ціна 462 грн, ціна продажу 402 тис. грн, ріст 870 разів). Або нежитлові приміщення в Ужгороді (стартова ціна 12,2 тис грн, ціна продажу 10 млн грн, ріст майже у 820 разів).

Найактивнішими регіонами в приватизації станом на середину грудня стали Львівська (понад 60 успішних аукціонів), Рівненська та Вінницька області. Сумарно на них припадає третина всіх успішних аукціонів, проведених протягом року. Але рекордсменом за сумою доходу виявився Київ, який, станом на 15 грудня, продав держактивів на 750 млн грн.

Чому приватизація – наразі важлива складова державної політики

Видатки державного бюджету України на наступний рік перевищують 3,3 трлн грн, з яких 1,7 трлн грн спрямують на сектор безпеки та оборони. Дефіцит при цьому складає понад 1,5 трлн грн. В умовах, коли наша країна бореться за своє існування і в пріоритеті має підтримку Сил оборони, важливо зі всіх можливих джерел забезпечувати наповнення бюджету. Приватизація – один із ключових способів для цього.

Дохід та податки, які вона генерує, – це очевидний миттєвий ефект. Та глобально приватизація допомагає державі позбуватися активів, що занепадають без належної підтримки, і з часом можуть знецінитися чи зруйнуватися повністю. Бізнес, який купує державне майно, отримує нерухомість в різних куточках держави (адмінбудівлі, гаражі, склади), готові виробничі майданчики, де можна розвивати бізнес без масштабних інвестицій тощо.

ФДМУ 2024 року серед своїх пріоритетів і надалі матиме проведення приватизації. Цьогорічний результат, який з урахуванням податків та боргових зобов'язань досягає 3,83 млрд грн, доводить, що це правильний шлях.











