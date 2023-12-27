Географія приватизації 2023 року: які області продали найбільше активів та найвагоміше поповнили бюджет

Віталій Коваль, голова ФДМУ

Кількість успішних аукціонів, яку цьогоріч провів ФДМУ в межах малої приватизації, вже на початку грудня наближалася до чотирьох сотень. А дохід від них (за період від січня до 8 грудня 2023 року) перевищив 2,6 млрд грн.

Свої пропозиції до торгів подавали понад 1,4 тис. учасників, а переможцями хоча б в одному аукціоні стали приблизно 300 з них. Організаторами їх були 9 регіональних відділень Фонду держмайна.

Найбільше, понад чверть успішних аукціонів (більше сотні), провели РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. На другому місці – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, а на третьому – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях (61 та 45 успішних аукціонів відповідно). Однак є окремі області, які особливо відзначилися своїми приватизаційними результатами.

Де в Україні приватизували найбільше державних активів?

За даними спеціалізованого приватизаційного модулю аналітики від Bi.Prozorro.sale, найактивнішим регіоном України у 2023 році стала Львівщина. В цій області за неповних 12 місяців пройшло понад 60 успішних аукціонів. А це понад 15% від загальної кількості.

Такий результат цілком очікуваний, адже цей регіон економічно розвинений, з високим рівнем ділової активності. Він знаходиться близько до кордону України, тобто має зручну міжнародну логістику. Львіщина – відносно безпечна область (порівняно з тими, де йдуть бойові дії чи прифронтовими). Тож нерухомість та інші об'єкти приватизації в цьому регіоні користувалися попитом серед учасників аукціонів.

Другу позицію за цим показником посідає Рівненщина. На її рахунку 37 успішних аукціонів або ж майже 10% від сумарної кількості у 2023 році. Ще 8% (32 успішних аукціону) припадають на Вінниччину.

Як і Львівщина, вони віддалені від зони бойових дій, при цьому розташовані досить зручно для логістичного сполучення в межах України. А, зокрема, Вінниччина є одним із найпотужніших центральних регіонів України.

Середня приватизаційна активність, або ж від 20 до 30 успішних аукціонів, цьогоріч була у Волинській, Житомирській, Одеській та Чернігівській областях.

Найменший показник щодо продажу держактивів був у Сумській області (4 успішні аукціони), а також у Миколаївській та Чернівецькій областях (по 8).

Де доходи від приватизації були найбільшими?

Хоча в Києві відбулося трохи більше десятка успішних аукціонів, саме столиця стала рекордсменом за обсягом доходу від приватизації. Це приблизно 750 млн грн за неповний 2023 рік або 28% від загальної вартості проданого майна.

Звісно, в столиці держави, де зосереджений великий і малий бізнес, проживає понад 3,6 млн людей ( дані станом на весну 2023 року), – нерухомість чи інше майно є цінним ресурсом. Коштує воно відповідно, а охочих його придбати – достатньо.

Так, лише двоє торгів щодо столичних активів сумарно поповнили приватизаційні доходи на суму, що перевищує 500 млн грн. У перших із них предметом продажу були будівлі в центрі міста, на вулиці Богдана Хмельницького, площею 3,17 тис. м кв. та 1,96 тис. м кв.. Це приміщення колишнього готелю «Ермітаж», які внесені до переліку пам’яток історії та культури місцевого значення. З огляду на унікальність та цінність лоту, за нього змагалися 39 учасників, які в процесу аукціону підняли ставку з 21,2 млн стартової ціни до 311 млн грн.

Другий вартісний об'єкт, приватизований У Києві, – Єдиний майновий комплекс ДП «Укроборонресурси». Його вартість із 17,6 млн грн зросла до 210 млн грн завдяки конкуренції 21 учасника аукціону. Хоча він має назву, яка говорить про причетність до оборонного сектору, насправді це не так. Підприємство працювало над переробкою та утилізацією майна концерну «Укроборонпром», воно не займалося виготовленням зброї, боєприпасів, військової техніки тощо. До його складу як об'єкта приватизації входило 57 одиниць нерухомого майна та супутня інфраструктура.

Після Києва за обсягом приватизаційного доходу розташувалася Львівщина із показником у майже 400 млн грн (15% від загальної суми). Цей регіон забезпечив такий результат першочергово великою кількістю успішних аукціонів. Хоча у Львівській області також було двоє торгів із вартістю продажу активів понад 100 млн грн.

У перших приватизували Сторонибабський спиртзавод . Він розташований у Золочівському районі. Майже 18 тис. м кв. споруд підприємства та його майно продали за 142 млн грн (стартова ціна була 53 млн грн).

Предметом других торгів став майновий комплекс ДП «Готель «Власта». Це будівля з 12 поверхів площею 8,2 тис. м кв.. Готель розташований на відстані 1,7 км від центру Львова, тож його цінність та перспективність привели у торги 23 учасника. Вони підвищили вартість лоту з 7 млн грн до 115 млн грн.

Понад 326 млн грн від приватизації в 22 успішних аукціонах принесла до бюджету Одеська область. Це третій показник серед усіх регіонів України. Державні активи у найрозвиненішому південному регіоні держави із виходами до Чорного моря стабільно викликав інтерес в учасників торгів. Аукціоном з найбільшим доходом при цьому став той, де за 201 млн грн держава реалізувала майновий комплекс Усть-Дунайського морського торговельного порту.

Від 100 до 300 млн заробили на продажі держактивів Волинська, Вінницька, Рівненська та Тернопільська області.

Найменшу суму, лише 125 тис. грн, принесла приватизація у Сумській області. Всі інші регіони, станом на початок грудня 2023 року, провели приватизацію на суми від кількох мільйонів до кількох десятків мільйонів гривень.

У приватизації за 2023 рік є лідер – Львівщина. За кількістю аукціонів вона лідирує, а за обсягом доходу займає другу сходинку. Цей регіон та місто Київ принесли до бюджету понад 1,15 млрд грн (орієнтовно 44% від загального результату). Під час війни – це важливі надходження, які можуть помітно підтримати Сили оборони та допомогти нашій обороноздатності.