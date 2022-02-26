Ситуація в Україні станом на ранок 26 лютого або аналіз заданими відкритих джерел

Ігор Жданов, Міністр молоді та спорту України (2014-2019), український громадський і політичний діяч, комендант Майдану під час Революції гідності, член Ради Майдану, кандидат політичних наук, волонтер АТО.

1. Ворог не виконав повністю жодного свого стратегічного завдання: столиця повністю під контролем ЗСУ, у Харкові, Сумах, Чернігові, Херсоні, Миколаїві, Маріуполі окупанти отримали жорстку відповідь

Російський агресор несе серйозні втрати. Українські захисники знищили 14 літаків, 8 гелікоптерів, 102 танки, 536 БМП, 15 гармат, один ЗРК БУК 17 одиниць автомобільної техніки та більш як 3000 особового складу.

Нагадуємо, українська протиповітряна оборона збила ворожий літак ІЛ-76 з десантниками з Воронежу.

2. Військово-політичне керівництво держави зберегло контроль та управління ЗСУ. В країні працює інтернет, мобільний та урядовий спеціальний зв'язок. Росії не вдалося подавити та знищити військові та державні пункти управління. Розвідувальні дані наших союзників дозволяють вчасно відстежувати потенційні атаки ворога.

3. Безпека, функціонування та життя Президента України Володимира Зеленського, членів Уряду України та Верховної Ради є надважливим, вони є легітимним, законно обраним керівництвом України. Будь-які переговори та домовленості з маріонетками Кремля будуть неможливим за умови подальшої діяльності цих вищих органів державної влади України.

4. Спроби агресора шляхом ракетних ударів дестабілізувати ситуацію в країні провалилися, масової паніки не спостерігається. Навпаки громадяни рішуче налаштовані надати жорстку відсіч агресору, ЗСУ наносить серйозні втрати ворогу спостерігається масовий запис до територіальної оборони.

5. Російські окупаційні війська і надалі будуть використовувати тактику повітряних десантів, намагаючись захопити плацдарми для наступу на Київ. Гостомель, Васильків вдалося відстояти. Необхідно взяти під контроль найближчі летовища під столицею.

6. Схоже 26 лютого буде відносно спокійним днем, який буде використано для відпочинку та перегрупування військових сил.

Слава громадянам України! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!