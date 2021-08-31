Что не так с законом о лоббировании?

Сергей Быков, Глава аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Этой осенью народные депутаты займутся президентской реформой деолигархизации. Во-первых, Рада будет принимать в целом законопроект «об олигархах», который отвечает на вопрос «кто такие олигархи?». Во-вторых, нардепы в сентябре рассмотрят законопроект о лоббировании. Об этом говорит план работы парламента на осень. Этот законопроект закладывает фундамент реформы деолигархизации. Финальный документ еще не согласовали или даже не написали. О разных подходах к закону о лоббировании мы и поразмышляем в этой колонке.

Государство замахнулось ввести лоббистов в законное русло сразу, как олигархи окрепли и начали слишком влиять на власть.

В 1999 году Игорь Шаров, который раньше был представителем Президента Кучмы в парламенте и советником Леонида Даниловича, подал законопроект №3188 «о лоббировании в Украине». Альтернативный законопроект подготовил Юрий Сахно, который представлял в Раде оппозиционное к Кучме крыло народно-демократической партии. Тогда впервые решили определить на уровне закона, что такое лоббирование, какая его роль в государстве и борьбе против коррупции. Но первый блин оказался комом. Игорь Шаров 6 ноября 2001 года отозвал законопроект. Вместе с ним из повестки дня ушел и альтернативный проект Юрия Сахно.

Объективности ради, напомню, что разрабатывать профильный законопроект начали раньше. Еще в 1992 году группа Владимира Сумина (один из основателей Союза юристов Украины) засела над законопроектом о лоббировании, но он так и не попал в Верховную Раду.

Олигархи еще с середины 90-х навязывают миф, что лоббирование – это новое название коррупции или «коррупция в законе». Сложная экономическая ситуация, ваучерная приватизация и масштабная коррупция помогли олигархам укрепить этот миф в сердцах украинцев.

Позже появились еще законопроекты Игоря Грынива, концепция закона от кабмина Юлии Тимошенко, проекты Валерия Коновалюка, Тараса Батенко и даже Мустафы Найема. Все эти проекты, кроме их спорного содержания, разбивались об миф, что лоббирование – это синоним коррупции.

Как бы мы не винили олигархов, самую большую «мину» под идею закона о лоббировании заложил автор первого законопроекта, Игорь Шаров. Статья 30 его проекта разрешала депутатам и чиновникам, включая сотрудников Администрации Президента, выполнять дополнительную работу по заказу лоббистов. Фактически, закон разрешал обычное взяточничество, которое к лоббированию не имеет никакого отношения.

Лоббирование – это антоним коррупции и важный элемент политической системы. Цивилизованный лоббизм еще и помогает защитить государство от вредного иностранного влияния. Главное, что лоббирование определяет конкретные рамки, как бизнес, ассоциации, общественные организации могут помочь власти принимать правильные решения. Не секрет, что государственная бюрократия очень медлительная и слабо реагирует на новые вызовы. Этой медлительностью можно объяснить и миллиардные убытки госпредприятий, и многие провалы в государственном управлении. Даже политики, которые должны держать руку на пульсе общественной и экономической жизни, оказываются в заложниках постоянной борьбы за рейтинги. В результате, проигрывают все: и люди, и бизнес, и государство.

В последние годы власть стала немного динамичнее и решительнее. Открыли рынок земли, чиновника постепенно делают «безликой функцией» и госуслуги переводят в электронный вид, а государство начинает реальную деолигархизацию. В этой канве, закон о лоббировании находится «на марше». Тут мы приходим к вопросу, а отвечают ли поданные законопроекты идее Президента?

Самый первый вариант подали Юлия Тимошенко и Сергей Власенко еще 3 марта 2020, ему присвоили №3059. Позже появились еще 3 проекта:

№3059-1 подали Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк;

№3059-2 – Алексанр Качура;

№3059-3 – Денис Монастырский и Павел Фролов.

Законопроекты концептуально разные. Они отличаются и подходами, и определениями, и ответственностью за нарушения.

Похожи между собой законопроекты Тимошенко-Власенко и Дубинского-Василевской №3059 и ЗП №3059-1. Они предлагают дополнительные отчеты общественных организаций. Но в обоих проектах есть большой минус: они не видят разницы между лоббированием, общественным активизмом и адвокацией. Проще говоря, даже на организацию зоозащитников села Быкова Гребля распространят ту же регуляцию, как на лоббистов условных табачников.

Законопроект Александра Качуры №3059-2 определенно качественнее. С этим соглашается и Главное научно-экспертное управление парламента. Здесь уже определили, что зоозащитники из Быковой Гребли автоматически не превращаются в лоббистов. В то же время, отдельные положения законопроекта противоречат друг другу. Самый простой пример: законопроект одновременно запрещает влиять на принятие акта индивидуального действия, а в то же время определяет, что решение (акт индивидуального действия) может быть результатом влияния лоббистов.

Самый широкий и детальный законопроект предлагают Денис Монастырский и Павел Фролов №3059-3. С одной стороны, они вводят понятие «самолоббирование», а с другой стороны, определяют, что лоббировать сами себя могут только представительства иностранных компаний и корпорации, которые котируются на международных биржах. В то же время, законопроект предлагает разрешить лоббистам по собственному желанию участвовать в совещаниях органов власти. Я уже представляю, как три сотни лоббистов приходят на рядовое совещание в Госслужбе геологии и недр Украины...

Все четыре законопроекта объединяют две вещи. Первое: вероятно, авторы не понимают, что «лоббирование» намного шире банального предпринимательства. Это один из ключевых элементов политической системы, с помощью которого можно усилить национальную безопасность. Второе: все законопроекты негативно оценили эксперты и профильный комитет отказался включать их в повестку дня.

Если власть действительно намерена принять внятный закон о лоббировании, тогда нужно готовить концептуально другой законопроект. Сам текст должен, кроме прочего, отвечать вызовам, которые стоят и могут стоять в будущем перед нашей нацбезопасностью и обороной. В то же время, нельзя просто перевести на украинский язык американские или европейские законы. Мы должны вооружиться лучшими мировыми практиками, но исходить из украинских реалий. Логично, если законопроект о лоббировании идет в рамках президентской реформы деолигархизации, то и подавать законопроект следует Президенту Украины.