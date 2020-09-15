Как пройдут местные выборы в Украине и как голосовали в других странах?

Сергей Быков, Глава аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Карантин не помешает провести местные выборы 25 октября.

Центральная избирательная комиссия направила Президенту законопроект, который уточняет правила проведения выборов во время пандемии. Чтобы люди могли проголосовать и при этом не подхватили кОвид.

Теперь Президент должен подать за своей подписью законопроект в парламент, чтобы депутаты как можно скорее его поддержали.

Итак, что предлагает Центризбирком:

На избирательные участки людей будут пускать в масках и мерить температуру. На каждом участке будет достаточное количество санитайзеров, чтобы люди могли продезинфицировать руки. А вот члены избирательных комиссий, кроме масок, будут еще в очках или щитках, а на руках у них обязательно должны быть перчатки. Поскольку высокая температура не лишает человека права голосовать – для таких избирателей сделают отдельную кабинку для голосования.

Пускать в помещение будут не всех сразу, а так, чтобы избиратели могли находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

Чтобы вам выдали бюллетень для голосования – придется показать развернутый в руках паспорт и снять маску, чтобы член комиссии мог убедиться, что это ваш документ. При этом паспорт передавать не нужно – вы показываете его сами и открываете ту страничку, которую попросит член комиссии. С АйДи-карточкой еще проще – вы показываете эту карточку члену комиссии.

Центризбирком просит всех избирателей прийти на участок со своей ручкой. Во-первых – это безопасно, а во-вторых – никто тогда не сможет испортить ваш бюллетень после голосования или подделать голос.

Если вы находитесь на самоизоляции – вы сможете проголосовать. Для этого вам нужно не позже 12 часов субботы 24 октября передать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации заявление, что хотите проголосовать дома. Сделать это можно как по почте, так и попросить кого-то из родственников сделать это за вас. К заявлению обязательно приложите справку от вашего семейного врача, что вас направили на самоизоляцию. В день голосования к вам придет член избирательной комиссии с отдельной опечатанной урной для голосования.

Тех членов комиссий, которые будут собирать голоса в больницах и по месту жительства, оденут в защитные костюмы, а вас попросят надеть маску перед тем, как открыть дверь.

Как проводили местные выборы в других странах?

Украина не единственная страна, в которой проходят выборы во время пандемии, в том числе и местные.

По схожим с Украиной правилам 17 мая состоялись местные выборы в Бенине (это бывшая французская колония на западе от Нигерии). Маски и перчатки надели на членов комиссий, а избирателей просили на входе дезинфицировать руки. Ограничения коснулись и избирательной кампании. Агитацию можно было проводить только через СМИ и социальные сети – никаких личных встреч с избирателями. Африканцы пошли чуточку дальше и обошли ограничения. В Бенине устанавливали на автомобили колонки, через которые агитировали за своих кандидатов.

Европа также голосовала во время карантина. В первом туре местных выборов в Баварии (Германия), который состоялся на пике пандемии 15 марта, избирателей просили надевать маски и перчатки, а также приходить со своей ручкой, чтобы проголосовать. А вот второй тур местных выборов 29 марта из-за обострения ситуации провели по почте.

Были случаи, когда выборы переносили. Например, второй тур местных выборов во Франции состоялся 28 июня, при том, что первый тур проводили 15 марта. А поскольку во Франции можно голосовать по доверенности – французское правительство увеличило количество разрешенных доверенностей. Если в первом туре человек мог проголосовать только по одной доверенности, то ко второму туру разрешили голосовать уже за двоих.

Кроме противоэпидемических мер, все выборы объединяет еще один факт – это рекордно низкая явка. А чем ниже явка – тем больше вес скупленных голосов. Если вы не хотите следующие пять лет плеваться из-за того, что в ваш местный совет прошли не те депутаты – идите и голосуйте за тех, кого поддерживаете.