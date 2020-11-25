Обязательная явка, как лекарство от низкой явки

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Из года в год в Украине все меньше людей приходит голосовать на выборы. Это общая тенденция, характерная и для местных, и для национальных выборов. С наибольшим удовольствием люди голосуют за Президента, меньше выбирают парламент, а меньше всего люди голосуют на местных выборах. Было только одно исключение – это 1994 год, когда 75,6% избирателей проголосовали и на парламентских и на местных выборах. Но здесь, скорее, дело в том, что люди ответственно относились к будущему своей страны, а важнее всего – люди чувствовали себя причастными к судьбе молодого государства. Через 26 лет, на местные выборы пришли только 36,9% избирателей. То есть, люди скорее проигнорировали выборы.

Мой любимый пример в этой связи – это выборы мэра Киева. Только вдумайтесь, всего 365 тысяч голосов принесли Виталию Кличко победу уже в первом туре. 365 тысяч из 2,1 млн избирателей – это 17,3%, которых оказалось достаточно.

Благодаря тому, что люди часто игнорируют выборы (в политической науке это явление называют "абсентеизмом") – растет популярность так называемых сеток. Кандидатам проще купить часть голосов и гарантировать себе победу, чем ходить по дворам и убеждать людей в том, что они супер-классные. Тем более, что в условиях бедности люди охотно реагируют на возможность подзаработать.

В этой связи все чаще я слышу идею внедрить в Украине обязательную явку на выборы. В обязательном порядке голосуют, например, в Бельгии, Турции или Австралии.

Как говорил еще британский Премьер-министр Уинстон Черчилль: "Плохих политиков приводят к власти хорошие люди, которые не приходят на выборы". Отсюда низкий уровень легитимности (одобрения) власти и движение маятника от крайних левых к крайним правым и обратно. Все это приводит к политической нестабильности, а еще важнее – к постоянной смене политического курса. Дело в том, что умеренные избиратели охотнее погуляют с детьми или займутся другими делами, чем пойдут выбирать новую власть. А еще в постсоветских странах очень популярный миф: "зачем ходить на выборы, ведь мой голос ничего не решит". За более чем 10 лет работы в политической сфере, я многократно убедился, что именно голос решает все. Партия может влиять на комиссию, может все заполонить рекламой и за нее будут агитировать все эксперты из телевизора. Но это не принесет никакого результата, если люди не придут и не проголосуют. Посмотрите, где Думчев, который шел на выборы мэра Киева в 2015 или Пальчевский, которому прочили второй тур против Кличко? Таких примеров сотни по всей стране. Если люди не голосуют, то и нет бюллетеней, которые должна посчитать комиссия. Но хуже, что в результате таких выборов к власти приходят люди, которых не очень уж и поддерживает большинство. Поэтому, новая власть хоть и легальна, но не всегда легитимна.

Решить проблему легитимности поможет обязательное голосование. На разных этапах построения демократии многие страны приходили к этой вынужденной мере. Например, в Италии обязательное голосование применяли с 1945 по 1993 год. В виде наказания там вывешивали списки людей, которые не проголосовали и ставили им соответствующую метку в полицейских сертификатах. Когда итальянцы приучились голосовать на выборах – эту меру отменили. А вот в Австралии избирателям-прогульщикам приходится платит $26 долларов штрафа (около 740 грн). Я выступаю против штрафов, но поддерживаю идею обязательной явки на выборы. Поскольку Украина ментально близкая с Италией – у нас может частично прижиться их опыт. Нет, списки тех, кто прогулял выборы не нужно нигде вывешивать, а вот в электронных базах и в приложении "Дія" можно ставить соответствующую пометку. При этом, нельзя заставлять человека именно голосовать "За". Например, в австралийском законе о выборах сказано, что гражданин должен прийти на избирательный участок, получить бюллетень, пометить его, сложить вдвое и бросить в избирательную урну. А как человек "пометит" бюллетень – его личное право.

Если Украина таки придет к обязательному голосованию, нужно внести изменения в избирательный кодекс и, важно, ввести обязательную графу "против всех". Тогда у нас есть шанс планировать жизнь страны на десятилетия. Ну и увидеть, кого люди реально поддерживают, но это, скорее, как побочный эффект.