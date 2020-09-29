Что изменит авиакатастрофа в Чугуеве?

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Упавший АН-26 в Чугуеве под Харьковом, который унес жизни 19 курсантов и 7 офицеров Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба уже оброс десятками версий причин трагедии, а отдельные чиновники уже назначают виновных.

Например, губернатор Харьковщины Алексей Кучер уверен, что самолет упал из-за ошибки диспетчера, который разрешил посадку. И наш уважаемый губернатор требует, чтобы правоохранители в первую очередь расследовали именно его версию.

Не знаю, когда Алексей успел стать авиационным экспертом. Вполне возможно, в перерыве между тем, как получал дипломы физкультурника в педуниверситете и правоведа в университете Ярослава Мудрого. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всем.

А вот, что говорит Римма Мхавила, мама старшего лейтенанта Мсуя Ашрафа который был одним из пилотов злосчастного самолета:

"Мой сын говорил, что машина (АН-26, прим. ред) на данном этапе была неисправна - двигатели отказывали неоднократно. Он был об этом осведомлен" - рассказывает мама, о звонке сына за день до трагедии.

То есть, двигатель самолета уже не один раз отказывал в воздухе. И не потому, что офицеры выключали двигатель и отрабатывали посадку на одном моторе. Он просто был сломан.

Если мы посмотрим статистику, то из 1403 самолетов АН-26, которые произвел Антонов с 1969 по 1986 год, погибли 145. Да, бОльшую часть из погибших самолетов сбили. В том числе и в 2014 году над Луганской областью, террористы подбили наш самолет, где двое из восьмерых членов экипажа не смогли выпрыгнуть с парашютами. Их убили. Всего в авиакатастрофах АН-26 за все время погибла 1483 человека. В том числе, в 62 авиакатастрофах, не связанных с военными действиями, погибли 828 человек. То есть, больше половины жертв военных АН-26 погибли не в результате военных действий, а из-за поломок, ошибок пилотов или диспетчеров. При чем, большая часть поломок касалась проблем с двигателями.

Когда расшифруют черные ящики - установят причину, почему этот самолет упал. Но это будет только тактическое решение. Комплексно же, именно система нашей обороны, вороватые генералы и безалаберные контроллеры убили наших молодых штурманов 25 сентября 2020 года.

Пусть говорят, что это неэтично, но я считаю, что кадры катастрофы, истлевшие и изуродованные огнем тела ребят, нужно крутить по всем телеканалам. 24 часа в сутки. Может тогда до паркетных генералов, которые пилят бабло на техническом обслуживании, бодяжат керосин и изнашивают технику до состояния "пока работает" - дойдет, что их загородные дворцы замешаны на обугленных телах и крови этих молодых солдат.

А может случится чудо и до руководства страны дойдет, что эту прогнившую систему нужно комплексно менять. А пока жизни украинских ребят оценили в 52 тысячи долларов.

Я понимаю Президента Зеленского, который запретил на время расследования поднимать в воздух самолеты АН-26. Но, во-первых, а на чем будут летать наши участники миссий ОНН, которые работают по контракту и которых заставят тогда платить неустойку? На чем они будут летать и хватит ли бортов, чтобы выполнять контракты? У нас уже была история с фирмой "украинские вертолеты", которым Президент Порошенко приказал вернуть в Украину арендованную технику. Кстати, фирма вскоре обанкротилась. А второй вопрос, проведут ли надлежащий аудит технического обслуживания всех воздушных суден украинской армии? Особенно тех самолетов, на которых учатся курсанты. Если хоть на один из этих вопросов будет отрицательный ответ, тогда зажравшиеся генералы будут выбирать сиськи для новой любовницы в то время, пока мы будем хоронить наших орлят.

Безгранично соболезную семьям и близким ушедших в небо…