История нас оправдает, потому что историю пишем мы!

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Я очень люблю эту фразу, которая во многом объясняет смысл, почему важные шаги нужно объяснять и как авторы формируют, как человек будет относиться к любому событию.

Каждая новость, которую мы слышим из телевизора, радио в машине или читаем в блоге - это манипуляция. В той или иной мере. Если манипуляция хорошая, систематизированная и вызывает эмоциональный отклик - ее можно отнести к разряду пропаганды.

Поскольку, пропагандистские тексты строят на манипуляциях - попробуем разобраться, как нами манипулируют и как мы можем манипулировать.

Манипулируйте, но не врите

Начнем с того, что пропагандистский текст должен быть правдивым и показывать логический сюжет. Пропаганда - это не вранье, а правильно подобранные факты и оценки этих фактов. Вы берете нужные факты и нанизываете их как бусины на нитку своего сюжета. При этом, вы избегаете фактов, которые в этот сюжет не вписываются. И если вы построите вероятный сюжет - часть людей в него поверит. Если он будет вызывать эмоцию - то в него поверит больше людей, чем если бы эмоции не было. Но об эмоциях мы поговорим в другой раз. Сейчас о фактах.

Объективность – это хаос

Невозможно в одной новости, блоге, тексте показать объективную картину происходящего, все факты, и вывести их в последовательную линию. Вы сейчас в этом сами убедитесь. С одним человеком в минуту случается, в среднем, одно событие. Мы позавтракали, увидели в окне ворону, заглючил электрочайник, нам позвонил коллега, и с нами постоянно что-то происходит. Одно событие в минуту умножаем на 60 - это 60 событий в час. Дальше умножаем на 16 часов бодрствования - получаем 960 событий только за один день. А теперь возьмем шире. В Киеве только избирателей живет 2,2 млн человек. Умножаем 960 событий за день на 2,2 млн человек - получаем два миллиарда сто двенадцать миллионов событий в день. И это только в одном Киеве.

Для того, чтобы я показал вам объективную картину, что произошло в Киеве за один день – мне нужно показать вам видео всего, что происходило, минимум 16 часов с каждым жителем Киева – это полтора миллиона часов потокового видео, без ускорений и не отвлекаясь. Это больше четырех тысяч лет. Сомневаюсь, что кто-то из нас согласен провести столько времени, чтобы сформировать картину, что на самом деле произошло в Киеве за один день.

Нет ни одного утверждения, которое будет обобщать все эти события за день. Вы не можете сказать, что в городе все было хорошо, потому что у кого-то обязательно кто-то умер, кого-то ограбили, а кого-то уволили. В то же время, нельзя сказать, что в Киеве все ужасно. Кто-то ведь встретил свою любовь, у кого-то родился ребенок, кому-то подарили машину, а кто-то просто радуется прогулке по набережной.

Самое главное, что происходит достаточное количество фактов, чтобы из них сформировать цепочку, через которую пройдет сюжетная линия. Разумеется, только в том случае, если мы отбросим неудобные факты, которые заставляют сомневаться в нашей истории. Важно помнить, что в единую линию можно объединять факты из любого времени и строить абсолютно любые истории. Очень важно – правдивые истории. Так и работает пропаганда.

А теперь рассмотрим на примере.

В последние недели большинство медиа обсуждали вакцину, которую привез министр здравоохранения.

Оппозиция рассказывает приблизительно такую историю:

"Министр здравоохранения везет в Украину индийскую копию вакцины Astra-Zeneca, под названием Covishield. Нас в очередной раз обманули - обещали Pfizer, Sinovac и AstraZeneca, а везут индийскую подделку. Медикаменты из Индии, которые "почти как оригинал" оказываются опасными для здоровья. Мы же помним, как украинские пациенты, которые пережили трансплантацию, отказывались от индийских дженериков, которые прислали вместо оригинальных. Хоть они и были бесплатными. Они работают хуже, чем брендовые препараты, которые производят под пристальным международным контролем. Да и эффективность вакцины настораживает - всего 63%. ВООЗ сертифицировала эту вакцину только для бедных стран, которые не могут себе позволить оригинальные Западные препараты. Пока неизвестно, как вакцина поведет себя в украинских условиях и как отразится на здоровье граждан. Власть обещала нам разные именитые вакцины, а в итоге везет индийскую подделку. Власть превращает украинцев в подопытных кроликов." - это обобщенная история, которую в той или иной части используют ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Голос и другие оппоненты власти.

Чтобы убедить нас, что вакцина Covishield плохая, манипуляторы взяли удобные факты и отбросили неудобные:

В Украину прилетела вакцина с названием Covishield, а не AstraZeneca.

Называние вакцины Covishield - это локальное название. Во всем мире она продается под брендом AstraZeneca - Covishield. Дело в том, что в июне 2020 года британская AstraZeneca подписала договор с крупнейшим в мире производителем вакцин Serum Institute of India. И если мы откроем список одобренных вакцин на сайте канадского правительства - мы увидим, что AstraZeneca-Covishield и AstraZeneca – это одна и та же вакцина. Точно также, как, например, автомобиль Chevrolet Aveo, который собирали на Запорожском автомобильном заводе в документах имеет приставку ЗАЗ: ZAZ-Chevrolet Aveo. Но от приставки ZAZ Авео не превращалась в запорожец или BMW.

Источник: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization/list-drugs.html

Власть анонсировала одну вакцину, а привезла другую.

Министр здравоохранения привез AstraZeneca-Covishield, но не вместо Pfizer или Sinovac, а в дополнение к ним. Отдельные вакцины законтрактованы напрямую между Украиной и производителем, а некоторые через всемирную программу COVAX, которой руководит ВООЗ. В ближайшее время мы ожидаем, что в Украину доставят эти и другие вакцины.

Эффективность Covishield составляет 63%.

Когда вакцине дают какой-то процент эффективности – этот процент означает, какая часть людей не заболеет вообще или переболеет бессимптомно. Остальные люди после вакцинации могут переболеть в легкой форме и без осложнений. Согласно информации ВООЗ, у обоих вакцин Astrazeneca и Astrazeneca-Covishield одинаковая эффективность 63.09%. Это значит, что минимум 63% привитых пациентов не подхватят коронавирус вообще или переболеют бессимптомно, а не больше 37% возможно переболеют, но в легкой форме. Кстати, у большинства вакцин от гриппа показатель эффективности намного ниже.

Пациенты с донорскими органами отказывались раньше от бесплатных индийских препаратов

Во времена Ульяны Супрун через международные закупочные организации Украина закупила более дешевые индийские аналоги иммуносупрессоров, которые необходимы людям с пересаженными органами. Эти препараты подавляют иммунитет, чтобы организм не отторгал донорские органы. Пациенты на самом деле отказывались от этих препаратов потому, что организм их может не принять и может начаться кризис отторжения пересаженного органа. Чтобы этого избежать, пациенты принимают один и тот же препарат всю жизнь. Изменить препарат смертельно опасно для их здоровья. Но это вовсе не говорит, что индийские препараты какие-то некачественные.

ВООЗ одобрила Covishield только для экстренного применения

У ВООЗ есть единый перечень вакцин, которые сертифицировали для экстренного применения. Поскольку для проведения всех полноценных этапов исследований требуются годы – то вакцины, которые успешно прошли ускоренные тесты вносят в этот перечень. Кроме AstraZeneca-Covishield, в этом списке также находятся Pfizer, Sinovac, Johnson&Johnson и многие другие. Единственный список вакцин от COVID-19, который есть у ВОЗ – это список вакцин для экстренного применения. И, разумеется, никакого ценза по странам или уровню развития там нет. Если бы слова пропагандистов соответствовали действительности, то Канада вряд ли закупила бы вакцину AstraZeneca-Covishield.

Критики власти намеренно говорят полуправду и упускают важные факты, чтобы повлиять на наше отношение. Иногда, когда пропагандист не владеет фактами, он скатывается до обычного вранья. Но как показывает практика, в мире слишком много абсолютно разных фактов, из которых можно собрать любую историю или картину. И документально ваша история будет верной. Даже если захотите доказать, что миром правят автозаправщики – вы сможете найти нужные факты, которые это будут прямо или косвенно подтверждать.

Будьте уверены, история вас оправдает, если историю пишете вы.