Есть ли российский след в материале CNN о "вагнеровцах"?

Сергей Быков, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"



Сюжет российских корреспондентов CNN Захры Улла и Мэттью Ченса взорвали новый политический сезон в Украине. В материале журналисты ссылались на анонимного бывшего высокопоставленного сотрудника украинских спецслужб, который заявил, что американцы координировали так называемую операцию по аресту "вагнеровцев". В американском ведомстве эти заявления опровергли и предположили, что такие слухи ставят целью подорвать сотрудничество США и Украины.

Мы очень уважаем CNN и журналистов, которые работают в этом авторитетном медиа. Однако, есть детали, которые наталкивают на мысль, что этот материал действительно может быть элементом российской пропаганды против Украины и США.

Во-первых, сам факт, что на публикацию официально отреагировали в ФСБ – вызывает вопросы. В последний раз до этого, ФСБ реагировало на публикацию в СМИ аж 20 лет назад. 27 июля 2001 года ФСБ опровергала заявления некоего Ю.Овченко, который представился журналистам газеты "Аргументы и Факты" сотрудником ФСБ и Директором Института проблем экономической безопасности.

Этот самый Овченко заявил журналистам, что ряд людей, которые "имеют выход на президента" и связаны с силовыми структурами, намерены кардинально изменить экономическую политику". При этом "особенно важна роль спецслужб в процессе деприватизации и розыска незаконно вывезенного капитала, контроль над процессом смены собственников должен быть передан в систему ФСБ, функции контроля за результатами приватизации необходимо передать в Совбез, секретарем которого должен быть человек системы ФСБ". Тогда в российская спецслужба заявила, что Овченко не имеет никакого отношения к ведомству, а "Института проблем экономической безопасности" в структуре ФСБ не существует.

Опровержение 2001 года касается именно российского СМИ. А как же они реагировали на материалы иностранных медиа? Может, поддерживали? Нет, ФСБ если и реагировала на статьи в иностранной прессе, то реагировала негативно.

Например, в январе 1999 года ФСБ осудила критические статьи Западной прессы. Целый ряд СМИ, от Радио Свобода до CNN и NYT, ругали российскую власть за преследование журналиста Григория Пасько. Россия обвиняла журналиста в шпионаже и в итоге отправила Пасько в тюрьму. Пребывая в застенках, Григорий Пасько даже получил премию "Репортеров без границ" за свою журналистскую работу. Примечательная деталь, что Григорий Пасько родом из Украины, он родился селе Крещеновка, на севере Херсонской области.

Как я ни рылся в архивах сайта ФСБ, я не смог найти их хвалебных од в адрес журналистов. Тем более, странно, что ФСБ отреагировала так быстро. Считаные часы прошли между публикацией CNN и реакцией ФСБ. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что российская спецслужба похвалила материал с анонимными источниками. Если ФСБ и реагирует на публикации в СМИ, то в этих публикациях четко указывают источники информации. В случае 1999 года – это заявления адвокатов Пасько, а в случае 2001 года – интервью Ю.Овченко. В материале CNN Захра Улла и Мэттью Ченс не назвали ни имен, ни должностей своих "источников".

Я не верю в версию, что российские пропагандисты подкупили американское издание. Особенно, если мы берем во внимание, что CNN входит в орбиту сторонников демократической партии, которая сейчас при власти в США.

Может биографии журналистов нам помогут понять, могли ли российские пропагандисты использовать CNN "в темную"?

Мэттью Ченс работает в CNN около 20 лет. Это известный журналист – расследователь, который особенно прославился в 2002 году. Когда израильские войска сняли осаду резиденции Ясира Арафата, Ченс был первым, кому палестинский лидер дал интервью. В последние годы Мэттью Ченс освоился в Москве и занимает должность старшего журналиста-международника. Тремя знаковыми его материалами последнего времени были интервью с Владимиром Путиным, поездка с Владимиром Зеленским на Донбасс и сообщение о том, что в Москве очень легко вакцинироваться. Из-за того, что Мэттью Ченс показательно вакцинировался российским Sputnik-V, можно сказать, что он информационно сопровождал кампанию по популяризации российской вакцины. Этот материал, кстати он делал вместе с Захрой Уллой, которая в июне 2019 года переехала в Москву.

Исходя из материалов, Захра Улла позитивнее относится к России, чем Мэттью Ченс. На совместном брифинге Меркель и Путина в Москве неудобные вопросы Владимиру Путину о Навальном и нарушении гражданских прав в России задавал именно Мэттью Ченс. В то же время, Захра Улла писала о презентации нового российского истребителя-невидимки и о том, что вакцинированным в Москве раздают ванильное мороженое. Согласитесь, контраст налицо. Пускай Улла и не распластывается в похвале российской власти, но часть ее материалов о России сложно назвать нейтральными.

Пока нельзя точно утверждать, что российские пропагандисты подложили свинью журналистам и подослали фейковых бывших сотрудников украинских спецслужб. В этом предстоит разобраться руководству CNN в Атланте. Но исключать эту версию мы не можем. Особенно, из-за того, что подобные прецеденты в российской истории уже были.

Британо-американский журналист Уолтер Дюранти с 1921 по 1934 года возглавлял редакцию The New York Times в Москве. В 1929 году Дюранти взял эксклюзивное интервью у Иосифа Сталина, после которого журналиста заподозрили в симпатии к советскому лидеру. Дюранти оправдывал сталинские методы и пояснял, что авторитаризм был нужен людям, которые жили в Советском Союзе, из-за их "азиатского" мышления.

В 1931 году Дюранти пошел дальше. В статье NYT от 24 июня 1931 года журналист называл коллективизацию "прогрессивным явлением" и писал, что противников коллективизации нужно "ликвидировать или перековать в пролетарскую массу через жернова лагерей и принудительного труда". Позже советская власть использовала Уолтера Дюранти, чтобы опровергнуть слухи о голодоморе. После эксклюзивной поездки в Украину, журналист писал, что люди не умирают от голода, хоть и не наедаются досыта.

За свои статьи Уолтер Дюранти даже получил Пулитцеровскую премию в 1932 году. Правда, 24 июня 1990 года член редакторского совета NYT Карл Мэйер опубликовал заметку, в которой назвал статьи Дюранти 30-х годов "худшими из тех, которые когда-то были в The New York Times".

Еще один штрих к портрету Дюранти поможет внести другой журналист того времени – Гарет Джонс. Точнее, Гарет был журналистом не по профессии, а по призванию. Мама Гарета, в конце 1880-х – начале 1890-х, нянчила внуков промышленника Джона Хьюза, который основал Юзовку (Донецк). Она рассказывала сыну много историй об Украине и Гарет очень хотел когда-то увидеть нашу страну своими глазами. В январе 1930 года Гарет Джонс стал консультантом по международным делам бывшего Премьер-Министра Великобритании Ллойда Джорджа и это открыло ему возможность осуществить мечту детства. Уже в августе 30-го года он оказался в Донецке и побывал еще в разных уголках Советского Союза, который на поверку отличался от того, что писали в газете "Правда". Но главная поездка Джонса в СССР будет позже.

На фоне статей Уолтера Дюранти, о "некоторых проблемах с продовольствием в Советском Союзе", Гарет Джонс снова едет в СССР. Он проезжает Беларусь, Поволжье, а в Украине пробирается в сельские районы Харьковской области, где видит, что из-за голодомора люди вымирают целыми селами. По возвращению из Союза, Гарет открыл миру страшную правду о голодоморе и его причинах. В статье для Financial Times 13 апреля 1933 года Гарет Джонс назвал коллективизацию основной причиной голода.

Громче всех раскритиковал проныру-Джонса московский редактор NYT, Уолтер Дюранти. Он обвинил Джонса в пропаганде и лжи против Советского Союза. Мол, "люди не умирают от голода, хоть и не наедаются досыта"…

Повторюсь, мы не можем утверждать, что российские пропагандисты повлияли на CNN или на их журналистов. В этом разбираться должно руководство медиа в Атланте. Но то, что материал CNN использовали российские пропагандисты в своих целях – это неоспоримый факт.