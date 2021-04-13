Накопительная пенсионная реформа – кирпич или спасательный круг?

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсирует, что накопительную пенсионную систему запустят в Украине уже до конца 2021 года. Об этом он заявил на заседании Правительства. Давайте разберемся, во всех деталях и рисках предложений Кабмина. Ведь речь пойдет о наших с вами деньгах.

Ранее, выступая перед студентами львовской политехники, в октябре прошлого года, Денис Шмыгаль сообщил пренеприятнейшую весть: что через 15 лет Украине будет нечем платить пенсии. И если ничего не менять уже сейчас, то премьер окажется прав.

Выход есть - перейти от солидарной пенсионной системы к накопительной. Как и рекомендовал Мировой банк еще в начале 90-х годов. Дело в том, что солидарную пенсионную систему вводили в эпоху индустриализации, когда нужно было переселить молодежь из сел в города, чтобы они работали на фабриках и заводах. Тогда государство сказало молодежи: "переезжайте в города, а о ваших старших родственниках мы позаботимся". С тех пор экономика существенно поменялась. На заводах людей заменяют роботы, сами люди живут дольше, зарабатывают больше, а соотношение работающих к пенсионерам уже почти уравнялось.

Сегодня в Украине 13 млн работающих содержат 11 млн пенсионеров. В таких условиях есть два выхода: 1) бесконечно повышать возраст выхода на пенсию; 2) вводить накопительную пенсионную систему. Так вот, с момента обретения независимости Украинская власть шла по первому пути - бесконечно повышала пенсионный возраст. Вспомним хоть пенсионную реформу Сергея Тигипко 2011 года. Тогда пенсионный возраст женщин повысили до 60 лет, а мужчин - чиновников до 62 лет. Или "реформу" Порошенко 2017 года, когда удили повышение обязательного страхового стажа до 35 лет, чтобы выйти на пенсию. Фактически, это скрытое повышение пенсионного возраста. На какое-то время это откладывало неизбежное. А тем временем, наши пенсионеры старели и беднели. Нерешительность довела до того, что 60% пенсионеров получают пенсию меньше 3000 грн в месяц. А средняя пенсия составляет лишь третью часть от средней зарплаты. Раньше этот показатель составлял 54%. То есть, человек получал пенсию размером с половину его привычной зарплаты. Если сейчас не ввести накопительную систему, то уже очень скоро, выходя на пенсию человек будет получать одну пятую своей зарплаты.

Так что нам предлагает власть и какие есть подводные камни в инициативах Кабмина:

Первое: солидарная пенсия остается. А накопительная система будет внедряться параллельно. То есть - вы будете получать обычную пенсию, как сегодня и плюс, вам будут выплачивать часть из того, что вы накопили. Еще раз. Солидарную пенсию никто не отменяет.

Второе: кто будет платить деньги в ваш накопительный фонд? 2% от налога который вы платите с зарплаты пойдет на вашу пенсию. Также 2% от Единого социального взноса, который платит ваш работодатель также пойдут в ваш накопительный фонд.

Третье: собственник вклада - вы. И когда вы выходите на пенсию то выбираете: забираете все деньги сразу или получаете их равными частями в течении минимум 10 лет. В случае смерти все оставшиеся пенсионные деньги перейдут в наследство.

Четвертое: если вы заболели, то сможете использовать накопленные деньги на лечение в стационаре. Еще до выхода на пенсию.

Пятое: чтобы деньги не обесценились их будут вкладывать. Как обещает Кабмин, вкладывать пенсионные деньги будут в безопасные активы: облигации государственного займа, недвижимость, земля. В законе будет исчерпывающий перечень, куда накопительные фонды смогут инвестировать деньги, чтобы сохранить вашу пенсию.

Шестое: вы сами будете выбирать фонд, в котором хранить будущую пенсию. А это значит, что фонды будут частными и государственными, как банки.

Несмотря на то, что нам действительно необходимо внедрять накопительную пенсионную систему, в предложениях Кабмина я вижу два основных риска. Это частные пенсионные фонды и туманные направления инвестиций. Но основной риск — это частные пенсионные фонды. Для накопительной пенсионной системы должен быть единый государственный фонд пенсионных накоплений, который будет полностью гарантированный государством. Как, например, Ощадбанк. В нем государство полностью гарантирует сохранность денег, независимо от суммы вклада, а не только 200 тысяч, как в других банках. И вкладывать пенсионные накопления можно в облигации госзайма и реализацию государственных проектов. Например, в строительство жилья или в модернизацию госпредприятий. Пусть деньги украинских пенсионеров работают на экономику и приносят прибыль.

Я уверен, что в условиях, пока у нас нет жесткой регуляции и нет доверия к судебной системе, мы не можем доверить частным пенсионным фондам деньги украинских пенсионеров. Я пока не вижу настоящей гарантии, что владелец частного пенсионного фонда, не скроется с этими деньгами в офшоре. Можете меня убеждать сколько-угодно, но Украина в плане финансовой безопасности очень напоминает "дикий Запад". Тем более, у нас уже есть горький опыт МММ, трастовых фондов и других финансовых пирамид, которые обдирали украинцев. Очень важно защитить пенсионеров от аферистов под видом пенсионных фондов. Надеюсь, что Правительство взвесит все риски и создаст предохранители, прежде чем внедрять такую необходимую накопительную систему.