В вопросе тарифов главное - это комфорт людей. Цены на газ снизили до 6,99 грн.

Сергей Быков, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

После сложных согласований, Офис Президента, Кабмин и Нафтогаз приняли решение снизить цены на газ почти вдвое.

Да, может показаться странным, что мы с одной стороны строим рыночную экономику, а с другой стороны, президент волевым решением снижает коммуналку. Но это именно тот шаг, который нужно принимать в тяжелое время. Сразу скажу, никто не отказывается от рынка полностью. Но если у людей нет денег платить такую высокую рыночную цену - ее нужно снижать.

Газ, свет, горячая вода - это не сыр с плесенью. Если у тебя есть деньги, и ты хочешь побаловать себя таким сыром - ты идешь в магазин и выбираешь на свой вкус и кошелек. А если у тебя нет денег на эксклюзивный сыр - берешь с прилавка, к примеру, гауду, и довольный шагаешь на кассу. Ты сам решаешь, какой сыр положишь себе на бутерброд. А если денег совсем мало, то не покупаешь никакой сыр вообще.

С газом ситуация другая. Мы не можем отказываться от отопления или электричества в зависимости от того, задержали нам зарплату или нет, есть у нас деньги или нет. Если с электричеством мы еще можем ухищряться, то с отоплением так не получится. Даже если мы установили себе классные батареи с регулятором мощности, то не факт, что мы сможем установить квартирный счетчик тепла.

Получается, что мы оказываемся в ситуации, когда мы должны платить высокую цену за жизненно необходимый товар. Хорошо, если мы следим за новостями и подписали договор с Нафтогазом по цене 4,72 грн за кубометр газа. Но в большинстве случаев, людям пришлось платить за газ по 9 - 10, а иногда и по 12 грн за кубометр. Вся история в спекулянтах и доставке этого самого газа. Мы больше платим за доставку, чем за сам газ.

С точки зрения рынка, все нормально и правильно: оператор покупает для нас газ у Нафтогаза, прокладывает трубу и доставляет его нам. А если оператору пришлось потратить 500 тысяч долларов, чтобы проложить 50 км трубу в село на 1000 домов, то не удивительно, что газ окажется "золотым". И если в селе такое подорожание еще хоть как-то можно оправдать, то что же происходит в городе, где с нас дерут все деньги мира, а новую трубу никто не прокладывал? - Обычная спекуляция, в самых худших ее проявлениях. Оператор вступает в сговор с ОСББ или управляющей компанией и подписывает "золотой тариф", который потом доводят до ведома жильцов. Контракт уже подписали и от него не отвертеться: вы приходите в магазин, а на кассе вам еще кладут кусочек "французского сыра с плесенью", который на поверку оказывается обычным просроченным "российским" сыром. И вы не можете от него отказаться или поменять. За вас уже все решили. И продавца не интересует, что у вас нет денег на этот сыр. Если не оплатите - к вам придут домой и заберут все продукты из холодильника.

Все, что сделал президент - это поручил кабмину установить предел цены, по которой нам будут продавать газ во время карантина. С 1 февраля украинцы будут платить не больше 6,99 грн за кубометр газа. Это еще один шаг, чтобы поддержать людей во время кризиса. Граничная цена выше той, которую платят по заранее подписанным контрактам с Нафтогазом (4,72 за м3). Но это почти в два раза ниже, чем платят в отдельных городах газовым спекулянтам.

Разумеется, отдельные политики сейчас будут рвать баяны на тему того, что власть убивает людей тарифами, но прежде чем их слушать – проверьте: а как они голосовали 9 апреля 2015 года за законопроект №2250, который поднял тарифы на газ в четыре раза, с 1,82 грн до 7,19 грн за м3.