10 месседжей законопроекта о переходном периоде

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Политиков из разных лагерей, что ОПЗЖ, что ЕС, объединяет одно: и те и другие критикуют власть за недостаточную решительность в вопросе мира на Донбассе.

Например, Европейская Солидарность вырисовывает Банковой некие "красные линии", вроде формулы Штайнмайера или запрета проводить выборы на Донбассе раньше выхода оккупационных войск. Было бы нормально, если бы не сам лидер Европейской Солидарности договорился об обратном в Минске с Путиным, Олландом и Меркель. Согласитесь, странненько выглядит… Ну и ладно… С другой стороны, Владимира Зеленского обвиняет уже ОПЗЖ, что нынешняя власть недостаточно активно выполняет Минск, который все чаще называют "планом капитуляции Украины".

Самой ошибочной политикой для Зеленского было бы пойти по одному из путей, который предлагают Порошенко или Бойко. Власть должна предлагать свою повестку, иначе проигрывать будет не власть - проиграет страна. Переговоры в Нормандской четверке и трехсторонней контактной группе блокирует Москва. И правда, существенного прогресса на этом пути нет. Хотя, еще в прошлом году казалось возможным заставить Россию выполнять договоренности. Вспомним даже всеобъемлющее перемирие, которое продлилось более полугода и спасло сотни жизней наших военных. Тем не менее, Москва снова начала играть на Донбассе в игру "ихтамнет", а о возвращении Крыма даже думать не хочет.

Владимиру Зеленскому остается только формировать свою повестку, которая отразит внешние вызовы и не даст кастрюле внутриполитического бульона закипеть. План Зеленского всецело показывает подписанная им 24 марта 2021 года "Стратегия деоккупации" и следующий из нее кабминовский законопроект 5844 "об основах государственной политики переходного периода". Этот законопроект Кабмин подал в Раду 9 августа, но на сайте он появился только 17 числа. Именно этот законопреокт наводит порядок и ясность в государственной политике во время оккупации части наших территорий. Разумеется, если (когда) нардепы поддержат законопроект.

10 пунктов законопроекта, которые я для себя отметил:

Государство стало мыслить стратегически

Сам переходной период в законопроекте разделили на две важные части: конфликтный и постконфликтный период. Граница между двумя этими периодами находится в моменте прекращения оккупации в каждой отдельной территориальной общине. После того, как Украина полностью выйдет из-под оккупации, начинается период стабильного мира.

Единый статус для Крыма и Донбасса

Законопроект о переходном периоде определяет единый оккупированный статус для территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, Крыма, их внутренних вод и воздушного пространства над этими территориями. Это унифицирует или делает одинаковым отношение к оккупированным территориям и определяет единые правила взаимодействия с людьми, которые проживают на этих территориях.

Бойко больше не взлетит

Законопроект прямо запрещает нардепам и депутатам местного самоуправления контактировать с оккупационными и официальными российскими властями без личного поручения Президента Украины. Это ставит жирную точку на всякого рода "парламентских измерениях Нормандского формата" и визитах Бойко в Москву. Подобные "командировки" ОПЗЖ использовала для того, чтобы показать избирателю "с нами Там говорят и нас Там слышат - мы принесем мир, газ и вакцину". Ставка окончательно перестала работать после введения санкций СНБО на Тараса Козака и закрытия партийных каналов ОПЗЖ, которые были в его номинальной собственности.

Учителей, секретарей и уборщиц судить не будут

Законопроект определяет, что всех преступников, которые пособничали оккупантам будут судить. При этом, запрещено преследовать тех людей, которых заставили сотрудничать с оккупантами. Например, под эту категорию попадают, как минимум, сотрудники местных администраций и коммунальщики. Также запрещено преследовать тех, кто обеспечивал жизнедеятельность на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Сюда сразу можно отнести учителей, врачей и остальных работников социальной сферы. Но самое важное, чтобы их действия не привели к гибели или травмированию людей. Людей, у которых на руках кровь - будут отвечать по закону, но сажать в тюрьму уборщицу, которая мыла полы в кабинете Аксенова или Захарченко - нет смысла.

Выборы только из украинских партий и без автоматов захватчиков

В законопроекте определили, что первые местные выборы на деоккупированных территориях будут проводить только вместе с очередными местными выборами по всей Украине. А местный референдум можно будет провести только после местных выборов. Пока территория находится под оккупацией, никаких выборов и референдумов там не будет. Несмотря на то, о чем надоговаривался в свое время Порошенко в Минске.

Оккупантов не пустят в местную власть

Лица, которые служили оккупантам или обеспечивали оккупацию не смогут избираться в местные советы и работать в органах власти. Это должно создать преграду событиям 2014 года, когда оккупация только начиналась. В то же время, государство начинает формировать кадровый резерв будущих служащих органов власти на деоккупированной территории. В реестр сможет войти каждый желающий с соответствующим образованием. Участие в кадровом резерве не накладывает на его участника никаких обязательств. После деоккупации, на вакансии в новой местной власти будут приглашать людей приоритетно из этого кадрового резерва.

Оккупационные школьные аттестаты надо будет подтверждать, а дипломы можно сразу выбросить.

Если ребенок с оккупированных территорий хочет поступить в украинский колледж или ВУЗ - ему придется пройти аттестацию знаний. Украина не будет принимать аттестаты, которые выдали оккупационные власти Крыма и Донбасса. Следует полагать, что полное среднее образование ученики будут подтверждать по процедуре Внешнего независимого оценивания. Хотя, в былые годы Украина разрешала выпускникам из оккупированных территорий поступать без ВНО.

Дипломы о высшем образовании и научные степени, которые присвоили на оккупированных территориях нельзя будет подтвердить - их Украина признавать не будет.

Оккупация - не преграда для любви

Украина будет проводить перерегистрацию браков и других актов гражданского состояния по украинским законам. Те данные, которые есть у людей на руках, например, Свидетельства о браке, разводе, рождении или смерти, внесут в украинские реестры.

Кто заплатит за восстановление Крыма и, особенно, Донбасса?

Чтобы люди максимально быстро могли ощутить на себе плюсы реинтеграции, изначально восстанавливать инфраструктуру будет Украина за свои деньги. После этого мы будем взыскивать все, до последней копейки с Российской Федерации. Понимая, что судебные процессы - дело не быстрое, но Украина справится.

Насильная паспортизация не поможет оккупантам

Украина не признает и не будет признавать документы, которые выдали оккупанты. Это же правило распространяется на паспорта и удостоверения личности. При этом, если паспорт выдали насильно или автоматически - это не будет являться причиной для утраты украинского гражданства. Единственный случай, когда оккупантские удостоверения примут к сведению - это в Центрах предоставления админуслуг на КПВВ, чтобы оформить документы, подтверждающие личность и гражданство Украины.

В целом, законопроект достаточно хорош, чтобы сформировать новую повестку дня власти по оккупированным территориям и, в то же время, приглушить нападки со стороны оппозиции. Как говорил, Зеленский в своей недавней пресс-конференции, что вопрос мира на Донбассе на 99% зависит от Путина, но мы должны использовать свой 1%. Именно это сейчас и происходит.