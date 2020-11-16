Колонки

13:06 16.11.2020

Автор: СЕРГЕЙ БЫКОВ

Растущая сила проукраинского Донбасса

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Растущая сила проукраинского Донбасса

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

 

А все-таки эти местные выборы многое поменяли. Как минимум, ментально. В Мариуполе, например, уже даже открыли первую сессию нового горсовета. Наверное, это даже первая сессия во всей стране, которую открыли по результатам выборов 25 октября. Она, фактически, окончательно утвердила полную победу новой региональной политсилы. На этих выборах в ключевом городе Донбасса впервые лидирующие позиции перешли от привычных осколков регионалов к новым элитам. Точнее, к мэру города Вадиму Бойченко, который вполне может претендовать на место среди самых ярких региональных лидеров. Его партию "Блок Вадима Бойченко" будет представлять в новом горсовете самая большая фракция. Этот Блок нарушил незыблемые политические традиции региона, победив ОПЗЖ в самом ее сердце – самом большом городе Донецкой области.

Да, большинство экспертов говорит, что выборы выиграли местные элиты. На самом деле, история намного глубже. Ведь сегодняшние местные элиты и сами изменились. Самый яркий пример этого изменения проявляется в самом горячем регионе – Донбассе.

Впервые за 15 лет в Мариуполе первое место взяла не привычная общенациональная сила: не ОПЗЖ (лидер выборов 2019 года), не Оппоблок (победитель 2014 года), или раньше – Партия регионов (бессменный лидер до 2012). На волне победы региональных партий выборы выиграла новая местная сила под эгидой мэра.

Несмотря на то, что регион принято считать пророссийским, но Мариуполь изменил этот стереотип. Имя откровенно проукраинского мэра, у которого сын воюет за Украину, не только не убавило голосов, а даже наоборот. На парламентских выборах в 2019 этот же мэр Бойченко продвигал в городе Оппоблок, набрав всего 16-20% поддержки. Сейчас же партия имени мэра увеличила результат больше, чем вдвое – до 42%. Они подвинули ОПЗЖ на второе место с 34%. Хотя до цифр единого Оппоблока до раскола (в 2015 году партия взяла 63%), ни Партии регионов (более 50% в 2010) пока не добралась ни одна сила в регионе.

Вадим Бойченко, кстати, уже не раз проявлял свои лидерские позиции и на национальном уровне. В прошлом году он ярко принимал Инвестиционный форум под эгидой Президента Владимира Зеленского. Я его запомнил по водному проекту – Бойченко удалось взять прямые инвестиции у Франции, чтобы начать завод по очистке воды в регионе. Плюс, о быстром развитии города за последние годы говорили многие – от светских звезд типа Ольги Поляковой, журналистов – Дмитрия Гордона до международных экспертов как Андрей Гундер, председателя Американской торговой палаты.

Кажется, на этих выборах в политическом поле прорастает новый политический игрок, вполне готовый конкурировать с ОПЗЖ за то, чтобы представлять голоса Донбасса. Но в этом случае этот голос будет проукраинский, и не из Кремля.

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