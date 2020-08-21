Повысить зарплаты нельзя понизить

Сергей Быков, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Верховная Рада соберется на внеочередную сессию 25 августа, чтобы утвердить изменения в бюджет страны. Спикер парламента уже анонсировал заседание – депутаты соберутся под куполом в 11 часов во вторник. Разумеется, повестка дня включает и объявление конкурса на эскиз Большого герба Украины, и ратификацию международных соглашений. Но главный вопрос – это инициатива Президента Зеленского повысить минимальную зарплату до 5 000 гривен уже с 1 сентября.

Казалось бы, увеличение не значительное, ведь сегодня минималка составляет 4 723 гривны. Чего вокруг повышения зарплат на 277 гривен политики ломают копья и рвут глотки на телевизионных эфирах? В измерении одного человека 277 гривен – это три килограмма куриного филе или два килограмма хорошей свинины. Но когда мы говорим о миллионах украинцев – это уже миллиарды гривен.

Немного статистики:

По данным Госстата, каждый третий украинец (27%) получает зарплату ниже шести тысяч гривен в месяц. А более двухсот тысяч работников в июне получили зарплату в пределах минималки (4 723 гривны).

Аналитики из либерального крыла заявляют, что повышение минимальной зарплаты ляжет тяжким бременем на плечи малого бизнеса. Мол, Единый социальный взнос за сотрудников придется платить намного больше. Вот это либеральное "намного больше" равняется 60 гривнам – именно на столько вырастет ЕСВ с минимальной зарплаты. Я понимаю всякие маленькие фирмочки, которые работают в тени и за наличку – именно их директора зачастую получают минималку (во всяком случае, на бумаге). В действительности же, именно государство является самым большим работодателем, а крупный и средний бизнес, который является основой экономики, и так платит "белые" зарплаты и налоги.

Еще одни оппоненты власти, но уже политические, говорят, что повышение минималки обойдется казне в четыре миллиарда гривен. Знаете, а они правы. Действительно, согласно расчетам Киевской школы экономики, именно на четыре миллиарда вырастут расходы на органы власти. Больше всего увеличатся траты на Минобразования и Минздрав. В первую очередь, повысят зарплату учителям и медикам, которые в нашей стране получают копейки и работают, скорее, по призванию.

После повышения минимальной зарплаты Министерство образования и науки потратит на 1,9 миллиарда гривен, или на 49% больше. Это с учетом, что 1,5 миллиарда гривен из этих денег пойдет в местные бюджеты через специальную субвенцию. В Министерстве здравоохранения расходы увеличат на 1,2 миллиарда, из которых 72 миллиона гривен уйдет в регионы, чтобы поддержать отдельные медицинские учреждения. Кроме упомянутых МОН и МОЗ, в тройку органов власти, которым выделят больше всего денег на зарплаты, входит Министерство обороны. МО получит дополнительные 122 миллиона, а остальные органы власти в общем получат 432 миллиона гривен.

Где деньги, Зин?

Чтобы повысить минимальную зарплату, Украина не будет брать кредиты или печатать ОВГЗ. В бюджете нашли деньги, чтобы покрыть расходы на повышение минималки. Их возьмут из тех денег, которые планировали отдать кредиторам. Благодаря разнице валютных курсов Правительство сэкономило 3,46 миллиарда гривен. Обслуживаем внешний долг мы (в этом случае, к счастью) в долларах и евро, а не в гривне. Оставшиеся 540 миллионов гривен принесут в бюджет дополнительные доходы от НДФЛ и НДС. Так что переживать не стоит.

Конечно, можно было пустить освободившиеся 3,46 миллиарда гривен на латание дыр, но Президент решил, что намного важнее повысить зарплаты самым незащищенным.

Примечательно, что оппозиционеры, которые утверждают, что бюджет не выдержит повышение зарплат, сами нарегистрировали в Верховной Раде предложений на триллионы гривен, которых в бюджете и близко нет. Например, ОПЗЖ подала в Раду законопроекты, которые предполагают увеличение расходов бюджета в сумме на 2,1 триллиона гривен, хотя сегодня все расходы бюджета составляют 1,2 триллиона. Другие фракции скромнее в популизме. Например, фракция "Голос" напредлагала увеличить расходы на 86 миллиардов гривен, а партия "За майбутнє" – на 18 миллиардов. По сравнению с этими триллионами, инициативы Президента, которые будут стоить бюджету 4 миллиарда гривен, – более реалистичный вариант.

Отдельно отмечу, что это лишь первая волна повышения, которую анонсировал Президент. Всего волн будет три до конца следующего года. Проект госбюджета на 2021 год уже пишут с расчетом, что в январе минимальную зарплату повысят до 6 000 гривен, а в течение года еще до 6 500 гривен.

А политикам, которые против повышения зарплаты, я предлагаю внести в парламент инициативу понизить минималку. Если вы так против повышения – вы же хотите снизить минимальные зарплаты? Посмотрим, правда, на какой "британский флаг" вас будут рвать ваши же избиратели после таких предложений.