Колонки

13:46 19.05.2020

Автор: ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

СБУ или КГБ: какая спецслужба необходима нам?

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СБУ или КГБ: какая спецслужба необходима нам?

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Через девять месяцев президентская фракция наконец то внесла в повестку дня парламента законопроект президента о Службе безопасности Украины.

Убежден, что СБУ требует серьезной европейской реформы. Граждане Украины имеют право жить в безопасном стабильном государстве. Для этого силы и средства СБУ должны быть решительно и твёрдо направлены на противодействие вражеским спецслужбам агрессора и на борьбу с терроризмом.

Главное, что я отстаиваю: украинские спецслужбы должны нести ответственность перед народом.
Для того, чтобы СБУ не ассоциировалась с советским КГБ, еще в 2007 году я максимально демократизировал спецслужбу. Мы рассекретили и открыли архивы карательных органов СССР, расследовали и доказали в Суде преступления Геноцида-Голодомора 1932-33 годов в Украине, привлекли молодых патриотических специалистов, подняли до европейских стандартов уровень подготовки специалистов Службы безопасности.

В своей работе я всегда руководствовался главным: национальная безопасность означает прежде всего защиту и служение людям, а не кланам во власти. Результат работы спецслужбы - безопасность гражданина, спокойная повседневная жизнь людей.

Недопустимо запугивать граждан, требовать взятки, давить на предпринимателей, прослушивать журналистов и активистов- антикоррупционеров.
Что действительно необходимо, так это упреждать теракты и диверсии, делать всё, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности дома, на работе, на улицах.

Национальная служба безопасности должна стать контрразведкой и боевым антитеррористическим центром. Подчеркиваю: единственным профессиональным центром защиты граждан от иностранных спецслужб и терроризма!

И ещё одно: в течение последних 9 месяцев было много пиара и разговоров о концепции реформирования, о подготовке нового закона о СБУ как президентом, так и нынешним председателем Службы и руководителями партии монобольшинства в парламенте.

Будущее Службы безопасности напрямую зависит от отделения её от политики и коррупции, повышения профессионализма и социального статуса офицеров спецслужбы и членов их семей.

Обращаю внимание на базовые требования к спецслужбе в современной Украине: контрразведка, борьба с терроризмом, защита национальной государственности!

В представленных проектах законов не допустимы скрытые экономические, контрабандные функции!

Современная украинская спецслужба должна пользоваться доверием граждан, быть подконтрольной общественности и парламенту, а руководство - отчитываться о работе и регулярно публиковать е-декларации.

Именно такую спецслужбу ждут и заслуживают граждане Украины.

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