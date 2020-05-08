Открытые архивы: правда как оружие против фальсификации истории и предохранитель от диктатуры

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения, особенно остро стоит вопрос исторической правды и справедливости.

Не сделав выводов из ошибок прошлого, мы не сможем двигаться вперед. Когда власть закрывает архивы, она скрывает от народа правду. И потом, искажая прошлое, создаются ложные и опасные мифы, которые реабилитируют антигуманные идеологии и антинародные режимы.

Замалчивание правды открывает возможности для реванша сил и идеологий, которые направлены против людей. Открытие архивов и доступ к документам закрывает путь для фальсификации истории, не дает возможности для распространения спекуляций на острые и болезненные темы.

Осознавая это, с самого начала моей работы в Службе безопасности Украины в 2006 году, несмотря на огромное давление и сопротивление системы, я добился открытия архивов КГБ и расследования преступлений коммунистического режима. Благодаря этому тысячи и тысячи людей смогли получить свободный доступ к подлинным документам и узнать правду о судьбах своих родных, которые стали жертвами тоталитарного режима.

Рассекречивание и обнародование архивных документов о преступлениях карательных органов СССР для меня стало смыслом жизни. Я приложил все усилия, чтобы навсегда демонтировать систему насилия над украинцами. Систему насилия, которая держалась на идеологии Компартии и карательных органах. Систему, в которой жизнь и достоинство человека не имели никакого значения.

Расскажу вам об основных этапах и результатах работы.

Летом 2007 года мы выпустили в свет первый сборник документов о Голодоморе-геноциде украинского народа 1932-1933 годов. Назвали мы эту книгу «Рассекреченная память». Мы рассекретили документы ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ о терроре против украинского народа, который осуществляла большевистская карательная машина.

Интерес к нашей работе был огромен, поэтому подготовили передвижную экспозицию-выставку, которая побывала во всех областях Украины.

Многие люди приносили нам материалы из семейных архивов. Вместе с учеными-историками в 2008 году подготовили и выпустили обновленную и дополненную «Рассекреченную память». Мы обнародовали 604 страницы правды в документах, фотографиях, свидетельствах очевидцев Голодомора.

Начиная с октября 2008 года, по моему распоряжению СБУ открыла в каждой области в лучших помещениях Службы информационные залы с оцифрованными рассекреченными документами для граждан. В Киеве такой зал работает на улице Ирининской, 4.

В 2009 году я организовал полномасштабное расследование Службой безопасности Украины геноцида украинского народа в 1932-1933 годах. Было открыто уголовное дело по факту совершения Голодомора с целью физического уничтожения людей и подавления национально-освободительного движения в Украине.

По результатам нашей работы 13 января 2010 Апелляционный суд города Киева вынес решение, которым признал виновными советских руководителей во главе со Сталиным (Джугашвили) и осудил тоталитарный коммунистический режим за совершение геноцида.

Тогда вместе с командой единомышленников мы приняли беспрецедентное решение и опубликовали сборник «Геноцид в Украине 1932-1933 гг.» - 560 страниц документов и материалов уголовного дела.

Мы сделали это, чтобы никто и никогда не поставил под сомнение факт совершения геноцида против украинского народа.

Сегодня много желающих снова пытаются монополизировать право на толкование прошлого. Публикуют псевдонаучные исследования, рисуя фальшивое прошлое. Такие идеологи препятствуют изучению исторической правды и построению государства на демократических началах.

Давно пора поступить так, как мы сделали с архивами КГБ: рассекретить все документы, касающиеся причин и событий Второй мировой войны. Войны, унесшей жизни десятков миллионов людей.

Изучая документы, узнаем правду и движемся вперед!