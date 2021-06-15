Колонки

15:12 15.06.2021

Автор: ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

Кто помог трем неизвестным компаниям отобрать половину дохода украинских АЭС?

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Кто помог трем неизвестным компаниям отобрать половину дохода украинских АЭС?

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС

 

Сегодня наша Временная следственная комиссия получила очередное неоспоримое подтверждение того, что руководство национального регулятора НКРЭКУ задействовано в незаконных схемах на рынке электроэнергии.

Это свидетельствует о прямом интересе НКРЭКУ и в дальнейшем покрывать махинации, которые приводят к миллиардным убыткам государственных компаний, прежде всего, «Энергоатома».

Один из фигурантов расследования НАБУ о краже 1,9 млрд грн у государственной «Укрзализныци» - компания «Енерджикс», напрямую связана с заместителем начальника отдела лицензирования в сфере электроэнергетики НКРЭКУ Анастасией Саковской.

Чиновница НКРЭКУ указала эту компанию в декларации 2020 года, как основное место работы ее мужа.

За 2020 год ООО «Енерджикс» заработало на рынке электроэнергии 7,045 млрд гривен, не выработав при этом ни киловатта электроэнергии! В феврале 2021 года НАБУ проводило обыски в офисе компании по подозрению в хищении средств «Укрзализныци» в сговоре с руководством НКРЭКУ.

Показательно, что другие фигуранты расследования НАБУ в отношении схем «торговли воздухом» и краж средств «Укрзализныци» также напрямую связаны с руководством НКРЭКУ.

Это «Нова-Энергетическая- Компания», конечным бенефициаром которой является Александр Притыка, который вместе с нынешним руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком работали в российской компаний VS Energy.

За 2020 год эта структура продала электроэнергии на сумму более 8 млрд грн, сама при этом также не выработав ни киловатта тока.

Около 7 млрд грн в прошлом году получило ООО «Энерго Сбыт Транс», еще один фигурант расследования НАБУ. Недавно, во время обыска у руководства этой компании, НАБУ получило подтверждение, что этот трейдер координировал свои действия непосредственно с руководством НКРЭКУ. Выдержки из протокола обыска и осмотра мобильных телефонов фигурантов расследования доступны в Едином реестре судебных решений.

В общем только эти три компании на перепродаже электроэнергии в основном производимой государственными компаниями заработали за прошлый год 23 млрд грн. Это более половины годового дохода крупнейшего производителя электроэнергии в стране национальной компании «Энергоатом».

Для сравнения, дочерняя компания французского энергетического гиганта в Украине - ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» - в прошлом году получила доход меньше 0,5 млрд грн, что в 16 раз меньше, чем «Новая энергетическая компания», которой руководит товарищ главы НКРЭКУ.

Как видим, дружеские и родственные связи с украинскими чиновниками позволяют компании с одним стулом на балансе зарабатывать в 15-16 раз больше, чем международной компании с оборотом 55,8 млрд евро по всему миру.

Что это, как не очевидный результат коррупции в НКРЭКУ?!

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