Дождь не погасит непрофессионализм и халатность правительства и чиновников во власти

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Пожар - это всегда общественное бедствие и очень опасное явление, а тем более - пожар в Чернобыльской зоне.

10 дней длился крупный пожар. Меня особенно возмутила халатность власти в реакции на это бедствие.

Обязанность властей - иметь четкий план реагирования и мгновенно действовать в ликвидации пожаров на опасных территориях, таких, как Чернобыльская зона.

С первого дня, когда начался пожар, власть должна была максимально задействовать областной штаб по чрезвычайной ситуации. Штаб и центральное правительство должны были мобилизовать все ресурсы для локализации и тушения пожаров. И не только ресурсы пожарных, армия тоже должна была выйти на помощь!

Напомню, с момента аварии на ЧАЭС армия была обучена реагировать на такие ситуации. Я сам служил в Остре (неподалеку от Чернобыля) в 1986-м и был в числе тех армейцев, которые обеспечивали кольцо и спасали страну.

Почему я вспоминаю это сегодня? Да потому, что именно армия обучена делать и разделительные полосы, и рвы, и обеспечивать другие противопожарные и противорадиационные мероприятия, которые могут изолировать место пожара и защитить людей на других территориях от распространения огня и радиации.

Кроме того, у нас существует (за деньги украинских налогоплательщиков) Государственное агентство по управлению Чернобыльской зоной.

На него возложены функции обеспечения радиационной и противопожарной безопасности. Если же руководитель Госагенства не справляется, то его надо или заменить, или заставить работать!

Сейчас мы должны услышать отчет от правительства и руководства штаба по чрезвычайной ситуации: что и как было сделано с первого дня пожара?

Почему лишь 2 дня назад правительство выделило дополнительное финансирование, например, чтобы заправить бронетехнику и пожарную технику?!

Пожар такого масштаба в Чернобыльской зоне - это ответственность премьера, который должен был быть на месте, как только начался пожар, должен был лично проконтролировать количество техники, сколько задействовано пожарных и должным ли образом они обеспечены, какие силы необходимо привлечь от армии.

Дождь, который, к счастью, таки падает, погасит активное пламя. Но он не погасит основное - непрофессионализм и халатность правительства и чиновников во власти. К большому сожалению!