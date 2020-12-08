Санкции – оружие большой силы, которое власти Украины не использует в полной мере

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, член фракции ВО "Батькивщина" в Верховной Раде Украины девятого созыва

Анализируя год после Нормандской встречи, хочу подчеркнуть: особое значение имеют санкции, которые в свое время были наложены на Россию за агрессию против Украины. И именно снятие международных санкций - ключевая цель РФ.

Санкции - оружие огромной силы, которое власти Украины не использует в полной мере! Поэтому и нет существенного прогресса в завершении войны и достижении мира. Ведь пока желание РФ проводить нынешнюю политику по отношению к Украине побеждает над ценой, которую ей приходится за это платить.

Уверен, что санкционная политика ЕС должна давно уже стать козырем Украины в Минском переговорном процессе.

Эффективность международных санкций высокая, особенно - в финансовой и энергетической сферах.

Но уже давно перезрел вопрос расширения санкций ЕС в транспортной сфере: авиатранспорт, железнодорожный, морской транспорт и порты.

Пора украинской дипломатии совместно с ЕС добиваться, чтобы к международной санкционной политике присоединялись другие страны.

К примеру: 23 ноября 2020 страны-кандидаты Черногория и Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к Решению Совета ЕС об ограничительных мерах в отношении действий РФ, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им.

Внешняя политика Украины также должна включать эффективные переговоры с каждой страной-членом ЕС по введению секторальных и персональных санкций, исходя из их двусторонних торговых отношений с РФ, например, в промышленности.

Вы спросите, какие основания для этого?

Отвечу: неопровержимые доказательства военной агрессии РФ против Украины - незаконное содержание политических заключенных - граждан Украины, финансирование и обеспечение Россией т.н. ДНР, ЛНР вооружением, в том числе, таким, что запрещено международными конвенциями, а также за милитаризацию АР Крым.

В связи с этим разработал и зарегистрировал законопроект "О национальных и международных санкциях" (№4454), который призван создать эффективную модель введения санкций и финансового мониторинга их исполнения.

Принятие этого закона усилит позицию Украины в вопросах деоккупации и восстановления мира, и в нормандском переговорном формате, и в Минском процессе.

Концентрация сил и средств на ключевых направлениях - лучший путь для достижения результата. В нашем случае для возобновления мира и восстановления территориальной целостности Украины.