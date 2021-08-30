Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС



Можно сколько угодно критиковать президента Эстонии, годами рассказывать басни о инвестиционных нянях, а реальность такова - инвестиции в экономику Украины не идут.

Няням не с чем нянчиться... Нынешней власти, нечем похвастаться, кроме как долгами.

Более того, инвесторы, пришедшие раньше, бегут с коррумпированной и зарегулированной властью и силовиками страны. Бегут из Украины.

Почему второй год подряд Украина теряет инвестиции? Почему только за январь-март 2021 капитальные инвестиции уменьшились почти на 10% по сравнению с январем-мартом 2020?

Даже Госслужба статистики Украины признает, что на 29% уменьшились инвестиции в отрасль информации и телекоммуникаций, на 24% видим уменьшение притока капитала в финансовой и страховой деятельности, на 19,2% - падение в строительстве, на 12% - в промышленности...

Инвестиционная привлекательность Украины на сегодня: 2,4 балла из 5 возможных. То есть оценка работы власти - двойка! То есть инвестиционный климат власть создала НЕблагоприятный.

А теперь - простые и честные ответы, почему все так плохо и кто виноват?

Инвесторов и инвестиции отпугивает тотальный кризис судопроизводства, отсутствие верховенства права, непрофессионализм власти, коррупция в органах власти и негативное влияние теневой экономики.

Назовите хотя бы одну страну в мире, в которой "офицер" внутренней безопасности спецслужбы, которая лично подчинена главе этой спецслужбы, собирает взятки с бизнеса за лицензии для казино!

Или в этом виновата президент Эстонии? Или инвестняни не усмотрели?!

Мой вывод таков: рыба снова гниет с головы. А инвесторы не выносят запаха коррупционной гнили. И для нас с вами нет питьевой воды в болоте коррупции.

Посмотрим с вами, друзья, где Украина на инвестиционной карте мира по данным одного из самых влиятельных ресурсов, страховой компании Coface. Здесь Украина обозначена как страна с очень высоким риском для инвестиций.

А последствия ощущаем мы, ощущает каждый украинец. Нет новых рабочих мест - наши работники продолжают массово выезжать в ЕС и другие страны.

У нас в стране остаётся дырявый бюджет, пустые кошельки, низкие зарплаты и пенсии, заоблачные тарифы на коммуналку...