Колонки

15:05 30.08.2021

Автор: ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

Инвесторы не выносят запаха коррупционной гнили

2 мин читать
Инвесторы не выносят запаха коррупционной гнили

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС
 

Можно сколько угодно критиковать президента Эстонии, годами рассказывать басни о инвестиционных нянях, а реальность такова - инвестиции в экономику Украины не идут.

Няням не с чем нянчиться... Нынешней власти, нечем похвастаться, кроме как долгами.

Более того, инвесторы, пришедшие раньше, бегут с коррумпированной и зарегулированной властью и силовиками страны. Бегут из Украины.

Почему второй год подряд Украина теряет инвестиции? Почему только за январь-март 2021 капитальные инвестиции уменьшились почти на 10% по сравнению с январем-мартом 2020?

Даже Госслужба статистики Украины признает, что на 29% уменьшились инвестиции в отрасль информации и телекоммуникаций, на 24% видим уменьшение притока капитала в финансовой и страховой деятельности, на 19,2% - падение в строительстве, на 12% - в промышленности...

Инвестиционная привлекательность Украины на сегодня: 2,4 балла из 5 возможных. То есть оценка работы власти - двойка! То есть инвестиционный климат власть создала НЕблагоприятный.

А теперь - простые и честные ответы, почему все так плохо и кто виноват?

Инвесторов и инвестиции отпугивает тотальный кризис судопроизводства, отсутствие верховенства права, непрофессионализм власти, коррупция в органах власти и негативное влияние теневой экономики.

Назовите хотя бы одну страну в мире, в которой "офицер" внутренней безопасности спецслужбы, которая лично подчинена главе этой спецслужбы, собирает взятки с бизнеса за лицензии для казино!

Или в этом виновата президент Эстонии? Или инвестняни не усмотрели?!

Мой вывод таков: рыба снова гниет с головы. А инвесторы не выносят запаха коррупционной гнили. И для нас с вами нет питьевой воды в болоте коррупции.

Посмотрим с вами, друзья, где Украина на инвестиционной карте мира по данным одного из самых влиятельных ресурсов, страховой компании Coface. Здесь Украина обозначена как страна с очень высоким риском для инвестиций.

А последствия ощущаем мы, ощущает каждый украинец. Нет новых рабочих мест - наши работники продолжают массово выезжать в ЕС и другие страны.

У нас в стране остаётся дырявый бюджет, пустые кошельки, низкие зарплаты и пенсии, заоблачные тарифы на коммуналку...

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 15.06.2021
Кто помог трем неизвестным компаниям отобрать половину дохода украинских АЭС?

Кто помог трем неизвестным компаниям отобрать половину дохода украинских АЭС?

18:23 08.12.2020
Санкции – оружие большой силы, которое власти Украины не использует в полной мере

Санкции – оружие большой силы, которое власти Украины не использует в полной мере

13:46 19.05.2020
СБУ или КГБ: какая спецслужба необходима нам?

СБУ или КГБ: какая спецслужба необходима нам?

08:00 08.05.2020
Открытые архивы: правда как оружие против фальсификации истории и предохранитель от диктатуры

Открытые архивы: правда как оружие против фальсификации истории и предохранитель от диктатуры

08:00 15.04.2020
Дождь не погасит непрофессионализм и халатность правительства и чиновников во власти

Дождь не погасит непрофессионализм и халатность правительства и чиновников во власти

14:54 29.03.2019
Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

11:46 05.03.2019
Наливайченко: Новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира

Наливайченко: Новый Президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий для деоккупации и восстановления мира

15:05 01.03.2019
Наливайченко: Украина может оказаться в центре международного скандала

Наливайченко: Украина может оказаться в центре международного скандала

14:01 26.02.2019
Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

19:20 08.02.2019
Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня

Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ВЛАДИМИР КЛИМЕНКО

Как Киеву стать агломерацией?

АЛЕНА ОГОНЕСЯН

Межкультурная коммуникация: как сквош помогает лучше понять иностранных партнеров

АНДРЕЙ МАЛЕВАНЫЙ

Как уничтожают окружающую среду ради песка?

ТАРАС СЕМЕНЮК

Что будет с Крымом и Свободой Слова в Украине

СЕРГЕЙ БЫКОВ

10 месседжей законопроекта о переходном периоде

ВАЛЕРИЙ ЗУКИН

Почему Украине выгодно способствовать развитию частного здравоохранения?

ПАВЕЛ КРАВЕЦ

Что не так с сезоном тишины в Украине?

ДМИТРИЙ ВИДСОТА

Украина приняла Стратегию экономической безопасности – какие изменения ожидают инвесторов

МАКСИМ ГАВРЮШИН

Может ли бизнес помочь государству в борьбе с распространением COVID-19? (кейс Budhouse Group)

ВЛАДИСЛАВ БЛИДЧЕНКО

О ставках кредитов замолвим слово

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА