Украинцы в России: Пора действовать! Кому, когда и как?
Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС
Украинцы в России – это украинцы в стране-агрессоре.
На 8-й год войны нам необходим План действий и государственной политики поддержки украинцев в России. В наших национальных интересах вести системную работу с украинцами в РФ для осуждения агрессии и формирования проукраинского общественного мнения в России.
Кому нужно действовать? Украинской власти: правительству, парламенту, президенту.
Когда? – сейчас.
Как?
1. Разработать и профинансировать программы поддержки украинских организаций в РФ.
2. Содействовать координации украинских общин в РФ со Всемирным конгрессом украинцев, диаспорой в других странах. Цель – выйти на создание Сообщества украинских организаций в РФ.
3. Начать работу Центра по борьбе с дезинформацией и пропагандой при СНБОУ.
Опровергать фейки и предоставлять правдивую информацию о преступлениях агрессора, жертвах и разрушениях мирной жизни на временно оккупированных территориях Украины.
Распространять правдивую информацию об Украине, о войне, об истории – через украинские общины в РФ.
4. Поддерживать на государственном уровне украинские телеканалы и радио для бесплатного и доступного вещания на территории РФ.
5. Создать в Украине единый уполномоченный орган по работе с украинскими организациями за границей.
Вместе с украинцами во всем мире мы сильнее, мы непобедимы!