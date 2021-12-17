Колонки

13:50 17.12.2021

Автор: ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО

Украинцы в России: Пора действовать! Кому, когда и как?

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Украинцы в России: Пора действовать! Кому, когда и как?

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС

 

Украинцы в России – это украинцы в стране-агрессоре.

На 8-й год войны нам необходим План действий и государственной политики поддержки украинцев в России. В наших национальных интересах вести системную работу с украинцами в РФ для осуждения агрессии и формирования проукраинского общественного мнения в России.

Кому нужно действовать? Украинской власти: правительству, парламенту, президенту.

Когда? – сейчас.

Как?

1. Разработать и профинансировать программы поддержки украинских организаций в РФ.

2. Содействовать координации украинских общин в РФ со Всемирным конгрессом украинцев, диаспорой в других странах. Цель – выйти на создание Сообщества украинских организаций в РФ.

3. Начать работу Центра по борьбе с дезинформацией и пропагандой при СНБОУ.

Опровергать фейки и предоставлять правдивую информацию о преступлениях агрессора, жертвах и разрушениях мирной жизни на временно оккупированных территориях Украины.

Распространять правдивую информацию об Украине, о войне, об истории – через украинские общины в РФ.

4. Поддерживать на государственном уровне украинские телеканалы и радио для бесплатного и доступного вещания на территории РФ.

5. Создать в Украине единый уполномоченный орган по работе с украинскими организациями за границей.

Вместе с украинцами во всем мире мы сильнее, мы непобедимы!

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