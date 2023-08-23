Україна б'ється за незалежність під державним прапором і обов'язково переможе - Кличко

Біля будівлі Київської мерії відбулася церемонія урочистого підняття українського прапора, в якій взяв участь мер Києва Віталій Кличко. Вперше український прапор замайорів тут ще до офіційного проголошення Незалежності, а зараз став оберегом, з яким йдуть в бій українські захисники, написав мер Києва у Facebook.

"Сьогодні, в День Державного Прапора України, за традицією, підняли наш синьо-жовтий стяг біля Київської мерії. Національний прапор - це один із символів державності і єдності нашого народу. Український прапор став ще й оберегом, з яким ідуть в бій наші захисники та захисниці, відстоюючи незалежність і свободу України у війні, з якою вдерлася в нашу країну росія", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що з державним прапором українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. І сьогодні Україна також б’ється із загарбником під жовто-блакитним прапором. І обов’язково переможе, запевнив Кличко.

"Незалежність завойовується в боротьбі. Єднанням і зусиллями багатьох людей. Ціною втрат і перемог… Російський агресор вдерся, щоб знищити нашу державу й знищити українців. Але Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Державного Прапора, з Днем незалежності України!" - сказав у привітанні Віталій Кличко.

Він також нагадав, що вперше в Києві український прапор підняли саме перед будівлею Київської мерії ще до проголошення Незалежності.

"Ще до офіційного проголошення незалежності України синьо-жовтий прапор майорів над багатьма українськими містами і селами. У Києві вперше державний прапор, освячений у Софійському соборі, офіційно підняли 24 липня 1990 року - на флагштоку перед будівлею Київської міської ради", - наголосив Віталій Кличко.