Телеком

15:14 07.06.2023

IT директор "Укртелекому" отримав міжнародну нагороду "Кращий технічний/IT директор 2023"

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IT директор "Укртелекому" отримав міжнародну нагороду "Кращий технічний/IT директор 2023"

Київ. 7 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - IT директор "Укртелекому" Кирило Гончарук отримав міжнародну нагороду в номінації кращих CTO/CIO of the Year Awards 2023 від Mobile Europe and Telecoms Europe Live, повідомла пресслужба найбільшого фіксованого оператора України "Укртелекому" у середу.

"Нам довелося пережити наймасштабнішу кібератаку, ми досі постійно відбиваємо численні кібератаки, захищаючи свою мережу. Це неймовірна робота всієї нашої команди, допомога партнерів, яким ми щиро вдячні. Міжнародна нагорода, яку впевнено і цілком заслужено отримав Кирило – це визнання надзвичайних зусиль усіх професіоналів Укртелекому і нашої боротьби з ворогом на своєму – телеком-фронті",- зазначив генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Премію для кращих CTO/CIO мобільних операторів Європи Азії та Африки спеціалізоване міжнародне видавництво Mobile Europe заснувало у 2014 році. І з того часу незалежне журі відзначає найкращих професіоналів, оцінюючи їх досягнення у створенні ефективної інфраструктури і бізнес-моделі, використанні нових технологій – таких, як АІ, аналітика, автоматизація, відкриті платформи та API.

Кирило Гончарук працює на посаді IT директора Укртелекому з весни 2017 року. Загалом Кирило має понад 25 років досвіду в ІТ та кібербезпеці. У сферу відповідальності Кирила входять захист телекомунікаційних мереж під час гібридної війни, цифрова трансформація та розробка цифрових продуктів.

АТ "Укртелеком"  – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам у всіх регіонах країни практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг за єдиним рахунком. Укртелеком є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття.

Оператор реалізовує масштабні проекти розвитку і модернізації мережі, які передбачають заміну мідних кабелів на оптичні та розширення географії послуг – щороку оператор будує тисячі кілометрів оптики.

З 2013 року "Укртелеком" приєднався до бізнесів SCM.

Теги: #укртелеком

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