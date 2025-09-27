Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE на EUR1 млн

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Український фонд стартапів (УФС) анонсував нову грантову програму Startup EDGE з бюджетом EUR1 млн, спрямовану на підтримку інноваційних команд на ранніх етапах, повідомив перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров на IT Arena 2025 у Львові.

Як уточнив Федоров у телеграм, програма передбачає надання грантів на стадії pre-seed — до EUR20 тис. та seed — до EUR40 тис.

Зазначається, що основними напрямами фінансування визначені EdTech, зокрема, цифрові освітні рішення й технології для трансформації навчання, та Deep Tech: AI, біотехнології, медичні та космічні технології, робототехніка, квантові обчислення, кібербезпека, електроніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології.

Перший віцепремʼєр уточнив, що кожна заявка проходитиме перевірку на відповідність, експертну оцінку, презентацію комісії, а фінальне рішення прийматиме наглядової ради.

“Програма реалізується за підтримки EU4Innovation East — регіонального проєкту, фінансованого ЄС і співфінансованого французьким урядом та імплементованого Expertise France”, – додав Федоров.