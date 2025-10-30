Інтерфакс-Україна
Промо
17:05 30.10.2025

Як отримати кредит для малого бізнесу від Кредобанку

3 хв читати

Малий бізнес — це основа економіки. Саме він створює робочі місця, розвиває регіони і робить країну стійкішою. Але для зростання завжди потрібні кошти: закупити товар, оновити обладнання, відкрити новий магазин чи оплатити замовлення постачальникам. Не завжди підприємець має достатньо власних ресурсів, і тоді на допомогу приходять банківські кредити.

Сьогодні в Україні є багато варіантів фінансування. Одним із надійних партнерів для підприємців є Кредобанк, який пропонує різні кредити бізнесу, з деякими з яких ми познайомимося більш детально.

Що пропонує Кредобанк: основні кредитні продукти

Кредобанк має цілу лінійку кредитів, які підходять як для нових підприємців, так і для досвідчених бізнесів.

  • Кредитна лінія / обіговий кредит. Це зручний інструмент для тих, хто постійно має витрати: закупівля сировини, оплата товару, розрахунки з партнерами. Банк встановлює ліміт, і підприємець може користуватися коштами у межах цієї суми.
  • Овердрафт. Підходить тим, хто має відкритий рахунок у банку. Якщо грошей на ньому тимчасово бракує, підприємець може піти «в мінус» і спокійно розрахуватися з постачальниками чи оплатити податки.
  • Кредит під депозит. Якщо бізнес уже має депозит у банку, його можна використати як забезпечення. Це дозволяє швидко отримати додаткові кошти, не ризикуючи іншим майном.
  • Інвестиційні кредити. Для великих планів: купівлі обладнання, будівництва чи розширення виробництва. Термін довший, а суми більші, ніж у короткострокових кредитів.
  • Кредити для експортерів. Допомагають українським компаніям працювати з іноземними партнерами, оплачувати контракти та розширювати ринки збуту.
  • Агрокредити та енергоефективні програми. Спеціальні рішення для фермерів та компаній, що хочуть знизити витрати на енергію й модернізувати виробництво.

Таким чином, у Кредобанку підприємець може знайти варіант під будь-яку потребу — від короткострокового поповнення оборотних коштів до серйозних інвестицій.

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %»

Програма доступні кредити 5 7 9%, умови якої передбачають підтримку з боку держави,  створена для того, щоб допомогти малому та середньому бізнесу розвиватися навіть у складних умовах.

На що можна отримати кошти?

  • Інвестиційні цілі: купівля обладнання, будівництво, реконструкція, модернізація.
  • Поповнення обігових коштів: оплата сировини, товару, витрат на поточну діяльність.

Програма передбачає фінансування до 60 млн грн у гривні (для агробізнесу та компаній у зонах воєнного ризику можливі вищі ліміти) з терміном до 7 років на інвестиційні цілі та до 2 років для обігових коштів. Власний внесок клієнта складає від 0% вартості проєкту. Ставка залежить від доходу бізнесу і становить 5 %, 7 % або 9 %, а для підприємств у зонах високого воєнного ризику може знижуватися до 1 % у перші 5 років, але для інвестиційних кредитів.

Як підготуватися та подати заявку

Цікавить, як отримати кредит для малого бізнесу? Це не займе багато часу, але варто заздалегідь підготуватися.

  1. Визначити потреби бізнесу — яку суму і на який термін потрібно.
  2. Підготувати документи — фінансову звітність, довідки з податкової, бізнес-план для інвестиційного кредиту.
  3. Зібрати забезпечення — нерухомість, обладнання або скористатися державною гарантією.
  4. Перевірити відповідність вимогам програми — термін роботи компанії, відсутність боргів, сфера діяльності.
  5. Звернутися до банку — подати заявку, дочекатися розгляду та підписати договір.

Кредит — це інструмент, який допомагає малому бізнесу рости швидше. Завдяки пропозиціям Кредобанку та програмі «Доступні кредити 5-7-9 %» підприємці можуть отримати кошти на вигідних умовах і реалізувати свої ідеї. Головне — правильно підготуватися, розуміти потреби бізнесу й обрати саме той продукт, який найкраще підходить саме вам.

Теги: #бізнес #кредит #кредобанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 27.10.2025
Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

19:17 22.10.2025
Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

10:56 21.10.2025
Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

14:02 20.10.2025
Довгострокова невизначеність бізнесу у вересні зростала другий місяць поспіль - опитування

Довгострокова невизначеність бізнесу у вересні зростала другий місяць поспіль - опитування

19:33 17.10.2025
Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

18:13 17.10.2025
МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

11:37 17.10.2025
Комунікація між БЕБ та бізнесом налагоджується - Цивінський

Комунікація між БЕБ та бізнесом налагоджується - Цивінський

09:22 16.10.2025
Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

09:42 15.10.2025
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

21:12 10.10.2025
Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

ОСТАННЄ

Підбірка сумок Gucci

5 помилок під час переходу з традиційної телефонної системи на VoIP

Ремонт авто після ДТП: як правильно підібрати кузовні запчастини і не переплатити

Як платформа XMetr змінює уявлення про оренду житла

Сучасний хоспіс для людей похилого віку в Києві

GOODMEDIKA - надійний партнер у сфері сучасного медичного обладнання

Професійний клінінг від Mee Service як один із швидко зростаючих сегментів послуг

Найкращі смартфони 2025 року: Samsung S25 проти iPhone 17

Софтбокс: головний інструмент для мʼякого і контрольованого світла

Needly – корейська косметика, яка справді працює

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА