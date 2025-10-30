Як отримати кредит для малого бізнесу від Кредобанку

Малий бізнес — це основа економіки. Саме він створює робочі місця, розвиває регіони і робить країну стійкішою. Але для зростання завжди потрібні кошти: закупити товар, оновити обладнання, відкрити новий магазин чи оплатити замовлення постачальникам. Не завжди підприємець має достатньо власних ресурсів, і тоді на допомогу приходять банківські кредити.

Сьогодні в Україні є багато варіантів фінансування. Одним із надійних партнерів для підприємців є Кредобанк, який пропонує різні кредити бізнесу, з деякими з яких ми познайомимося більш детально.

Що пропонує Кредобанк: основні кредитні продукти

Кредобанк має цілу лінійку кредитів, які підходять як для нових підприємців, так і для досвідчених бізнесів.

Кредитна лінія / обіговий кредит. Це зручний інструмент для тих, хто постійно має витрати: закупівля сировини, оплата товару, розрахунки з партнерами. Банк встановлює ліміт, і підприємець може користуватися коштами у межах цієї суми.

Овердрафт. Підходить тим, хто має відкритий рахунок у банку. Якщо грошей на ньому тимчасово бракує, підприємець може піти «в мінус» і спокійно розрахуватися з постачальниками чи оплатити податки.

Кредит під депозит. Якщо бізнес уже має депозит у банку, його можна використати як забезпечення. Це дозволяє швидко отримати додаткові кошти, не ризикуючи іншим майном.

Інвестиційні кредити. Для великих планів: купівлі обладнання, будівництва чи розширення виробництва. Термін довший, а суми більші, ніж у короткострокових кредитів.

Кредити для експортерів. Допомагають українським компаніям працювати з іноземними партнерами, оплачувати контракти та розширювати ринки збуту.

Агрокредити та енергоефективні програми. Спеціальні рішення для фермерів та компаній, що хочуть знизити витрати на енергію й модернізувати виробництво.

Таким чином, у Кредобанку підприємець може знайти варіант під будь-яку потребу — від короткострокового поповнення оборотних коштів до серйозних інвестицій.

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %»

Програма доступні кредити 5 7 9%, умови якої передбачають підтримку з боку держави, створена для того, щоб допомогти малому та середньому бізнесу розвиватися навіть у складних умовах.

На що можна отримати кошти?

Інвестиційні цілі: купівля обладнання, будівництво, реконструкція, модернізація.

Поповнення обігових коштів: оплата сировини, товару, витрат на поточну діяльність.

Програма передбачає фінансування до 60 млн грн у гривні (для агробізнесу та компаній у зонах воєнного ризику можливі вищі ліміти) з терміном до 7 років на інвестиційні цілі та до 2 років для обігових коштів. Власний внесок клієнта складає від 0% вартості проєкту. Ставка залежить від доходу бізнесу і становить 5 %, 7 % або 9 %, а для підприємств у зонах високого воєнного ризику може знижуватися до 1 % у перші 5 років, але для інвестиційних кредитів.

Як підготуватися та подати заявку

Цікавить, як отримати кредит для малого бізнесу? Це не займе багато часу, але варто заздалегідь підготуватися.

Визначити потреби бізнесу — яку суму і на який термін потрібно. Підготувати документи — фінансову звітність, довідки з податкової, бізнес-план для інвестиційного кредиту. Зібрати забезпечення — нерухомість, обладнання або скористатися державною гарантією. Перевірити відповідність вимогам програми — термін роботи компанії, відсутність боргів, сфера діяльності. Звернутися до банку — подати заявку, дочекатися розгляду та підписати договір.

Кредит — це інструмент, який допомагає малому бізнесу рости швидше. Завдяки пропозиціям Кредобанку та програмі «Доступні кредити 5-7-9 %» підприємці можуть отримати кошти на вигідних умовах і реалізувати свої ідеї. Головне — правильно підготуватися, розуміти потреби бізнесу й обрати саме той продукт, який найкраще підходить саме вам.