Як не потрапити до шахраїв під час оформлення страховки на машину

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В сучасному світі все більшого поширення набуває обмін та зберігання інформації в електронному вигляді. Це може бути обмін фото, відео, різними документами. Онлайн можна придбати квитки на потяг або літак, у театр та кіно, оплатити комунальні послуги. Все це робить наше життя більш комфортним та зручним. Щобільше, електронний документообіг вже давно використовується в державних структурах. Торкнулися ці нововведення і автострахування. В нашій країні вже давно стало можливим придбати електронний страховий поліс автоцивілки.

З електронною страховкою шахраї не страшні

Тим, кому потрібна автоцивілка, оформити онлайн її дуже просто. Автовласнику потрібно ввести свої дані у спеціальні графи на сайті обраної страхової компанії. Далі компанія одразу ж синхронізує цю інформацію з базою Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Це унеможливлює придбання підробленого або недійсного поліса. Тем більше, що пізніше перевірити чинність страховки дуже просто — достатньо зайти на сайт МТСБУ та ввести номер договору або держномер свого авто.

А ось з паперовими або бланковими полісами проблеми з підробкою досі існують. На жаль, існують ситуації, коли водій купує поліс, оформлений на бланку неіснуючої компанії або тієї, що була виключена з членів МТСБУ. Уявіть собі, яка неприємна ситуація може статися після ДТП, коли власник ОСЦПВ дізнається, що його поліс підроблений і усі завдані збитки постраждалим він буде сплачувати самотужки.

Як отримати е-поліс

Оформити автоцивілку через інтернет дуже просто. Спочатку слід обрати надійну страхову компанію, наприклад СК «Арсенал Страхування», і зайти на її сайт. Там, у спеціальні віконця слід ввести інформацію про себе та свій автомобіль. Далі слід обрати розмір франшизи, тобто тієї частини страхової виплати, яку винуватець ДТП буде виплачувати постраждалим самостійно. Чим франшиза буде більшою, тим дешевше буде коштувати страховка.

До інших факторів, що впливають на формування фінальної ціни ще відносяться об’єм двигуна та місце реєстрації автовласника. Водій, що проживає у великому місті, за страховку заплатить більше. Страхові компанії не без підстав вважають, що чим більше населений пункт, тим більш вірогідною є ДТП.

В СК «Арсенал Страхування» ще доступна опція збільшення страхового ліміту на суму від 50 тис. до 1 млн грн.

Після того, як усі графи будуть заповнені, онлайн калькулятор покаже загальну ціну на страхування авто. Якщо вона влаштовує, слід відправити заповнену форму страховикам, сплатити за неї та очікувати на поліс, що буде надісланий на електронну адресу у найближчі кілька хвилин.

Як користуватися е-полісом ОСЦПВ

Якщо представник поліції вимагає від власника авто продемонструвати автоцивілку, це можна зробити прямо з екрана будь-якого наявного у водія гаджета (відповідно пункту 2.1 ПДР). Патрульні можуть перевірити чинність поліса за допомогою бази МТСБУ. Бувають випадки, коли перевірка відбувається в місцях, де не дуже добре покриття інтернету. На такий випадок краще мати з собою ще самостійно роздрукований паперовий варіант.

Якщо водій з е-полісом став винуватцем ДТП, то він повинен діяти точно так само, як і власники паперових страховок. Слід викликати поліцію та швидку (у разі потреби), повідомити свою страхову про те, що сталося і далі слідувати інструкціям представника компанії. Якщо під час ДТП люди не постраждали, а матеріальні збитки не перевищують 80 тис. грн, можна скористатися європротоколом і не викликати працівників поліції.