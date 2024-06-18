Як творчо проявити себе в IT через UX/UI дизайн

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IT - це далеко не завжди написання кодів, робота з програмним забезпеченням або тестування готового продукту на наявність багів. У цій сфері є місце творчості і, більше того, саме від креативного підходу залежить, наскільки зручним, цікавим, популярним буде продукт. Якщо ви завжди були небайдужі до привабливих інтерфейсів, радимо звернути увагу на дизайн UX/UI.

Хто такий UX/UI дизайнер і чим він займається

Фахівець цього напряму відповідальний за створення інтерфейсів користувача. Він дбає про те, щоб вони були одночасно привабливими, зручними та зрозумілими для цільової аудиторії продукту. Професія включає дві складові:

UX (User Experience). Тут головне завдання, щоб у користувача був позитивний досвід при взаємодії із продуктом. Як цього досягти? Фахівець збирає та досліджує дані про цільову аудиторію, розробляє користувальницькі сценарії, створює структуру продукту, тестує його та покращує. Тобто він робить все для того, щоб інтерфейс був зручним.

UI (User Interface). Друга складова – про привабливість. Тут перед спеціалістом стоїть завдання розробити візуальний стиль продукту від кнопок до фінальних сторінок.

Існує думка, що головна навичка дизайнера – це вміння малювати. Це не зовсім так. А у випадку з UX/UI дизайном це зовсім не так, оскільки багато гуру цієї сфери не мають жодних художніх навичок. Що потрібно від фахівця цього напряму:

Мати інструменти Figma, Adobe XD, InVision, Sketch.

Мати аналітичні здібності, щоб аналізувати дані та метрики.

Застосовувати нестандартний підхід до розробки дизайну.

Вміти створювати зрозумілі та привабливі інтерфейси.

Ефективно взаємодіяти з командою та замовниками.

UX/UI дизайнер поєднує в собі технічні навички та креативність, тому, щоб стати професіоналом у цій галузі, слід розвивати наочність, цікавитися трендами та добре знати свого користувача.

Переваги професії UX/UI дизайнер

Цей напрямок можна назвати одним з найбільш творчих та динамічних в IT-сфері. Воно приваблює фахівців із багатьох причин:

Висока оплата праці із можливістю працювати на міжнародному ринку.

Стрімке зростання попиту на UX/UI дизайнерів через збільшення кількості інтернет-продуктів.

Можливість працювати у різних галузях – від ігрової промисловості до електронної комерції.

Творча реалізація із постійним зростанням над собою.

Можливість віддаленої роботи з різних точок світу.

Тісна співпраця зі спеціалістами суміжних областей: продакт-менеджерами, маркетологами, розробниками.

Постійне навчання із застосуванням сучасних трендів, підходів та методик.

Можливість легко змінити напрямок на UX-райтинг, тестування ПЗ, графічний дизайн, project-менеджмент та ін.

Де можна навчитися UX/UI дизайну

У школі PASV ви можете пройти ui ux дизайн курсы та з нуля освоїти нову спеціальність. Навчання відбувається онлайн із акцентом на практику. Студенти навчаються у міні-групах з наставниками та викладачами-практиками з корпорацій Кремнієвої долини. Фахівці ретельно перевіряють домашні завдання учнів та дають зворотний зв'язок.

У процесі навчання ви пройдете стажування на реальних американських комерційних проектах та зможете додати роботу до свого резюме. Детальніше дізнатися про курс можна на сайті компанії та у менеджера.