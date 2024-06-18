Як вибрати сигналізацію для квартири або будинку?

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Для забезпечення повного захисту житлового приміщення іноді недостатньо високого паркану та кодового замку на вхідних дверях. Багато зловмисників з легкістю знаходять лазівки. Якщо шукаєте набагато надійніший спосіб, тоді охоронна сигналізація для будинку – це саме те що потрібно. Чудовим прикладом є охоронна система Аякс яка представлена в різних варіаціях.

Види охоронних сигналізацій

Перш, ніж займатися вибором систем, варто ознайомитися з основними різновидами. Це допоможе спростити вибір та знайти дійсно те, що потрібно.

Пультова

Це класична сигналізація на будинок, яка складається з основного блоку (центральна панель), акумулятору (використовується для живлення в аварійних ситуаціях), а також дротів та елементів кріплення.

Основний корпус розміщується в місцях, які приховані від сторонніх. До нього підводяться дроти та датчики.

Автономна

Це покращений різновид охоронних систем, який також має блок управління, проте живлення датчиків є автономним. Це забезпечує спрацьовування навіть у разі відключення загального живлення. Такі системи охоронної сигналізації можуть включати також звичайні дротяні детектори (диму, руху і т. д.).

GSM

Особливістю цих пристроїв є можливість передавання сигналу на центральний блок управління через канал мобільного зв’язку GSM. В комплектацію входять різні датчики, які забезпечують моніторинг певних показників. Сигнал про проникнення чи інші неправомірні дії на території подається у вигляді дзвінка або СМС-повідомлення.

Основні компоненти охоронної сигналізації

В продажу можна побачити різні види систем. Вони відрізняються між собою технологією, формою, способом кріплення та передачі сигналу. Проте, всі вони мають єдину конструкцію.

Кожна охоронна сигналізація для квартири містить в собі наступні елементи:

основна панель (це блок, на який передаються сигнали);

датчики (комплектуючі, які фіксують рухи).

Крім цього, в комплектацію входять пристрої та програми для керування. Це може бути мобільний додаток, брелок або клавіатура.

Як вибрати охоронну сигналізацію для будинку та квартири?

Отже, з основними компонентами охоронних систем ми розібралися. Тепер можна розглядати критерії вибору.

Які датчики обрати: дротові чи бездротові?

Серед основних переваг бездротових систем варто виділити простоту встановлення, мінімальну кількість видимих елементів, комплексну взаємодію з різними каналами радіозв’язку, а також відсутність залежності від електрики.

Що стосується дротових варіантів, то вони відрізняються доступною ціною, простотою обслуговування та високою дальністю роботи.

Функціональні можливості

Сигналізація в квартиру може мати додаткові функції. Наприклад, захист від помилкових спрацьовувань, мобільний додаток, розширений перелік каналів зв’язку, можливість інтеграції з іншими пристроями, захист від глушіння та злому та багато інших опцій.

Легкість встановлення

Якщо в пріоритеті цей критерій, тоді варто розглянути бездротові системи сигналізації. Їхня комплектація передбачає мінімум кабелів.

Саме тому, встановлювати її набагато легше, ніж стандартні пристрої.

Автономність роботи

Дротові варіанти мають вбудований акумулятор, який спрацьовує тільки в аварійних ситуаціях. постійне живлення забезпечується від мережі. Кращими в цьому випадку є GSM варіанти та автономні моделі.

Віддалене управління охоронною сигналізацією

Ця функція можлива завдяки використанню мобільного додатку та спеціальної панелі. Прикладом систем, які забезпечують зручне віддалене керування є пристрої з технологією GSM.

Захист від злому та помилкових спрацювань

В деяких моделях можна налаштовувати функції спрацьовування датчиків.

Зокрема, це захищає систему від помилкового увімкнення сигналу у разі появи домашніх або диких тварин в зоні охоплення.

Оповіщення

В сучасних системах сигналізації оповіщення про несанкціоновані дії може передаватися різними каналами зв’язку. Зокрема, через інтернет, супутниковий сигнал, GSM-канал та кабелі.

Можливість підключення до пульта охорони

Така функція доступна в дротових та бездротових моделях. Встановлюючи системи, можна додатково забезпечити співпрацю з охоронною компанією. Потрібно подати заявку та укласти договір, після чого системи приєднуються до їхньої системи.

Переваги сигналізації Ajax

Це одна з кращих систем, які зараз представлені на ринку. Серед основних переваг можна виділити якість, надійність, різноманітність моделей під різні запити, обширний функціонал, бездротове підключення, довговічність та керування.

"Джерело: fopi.ua"