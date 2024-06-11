Пресрелізи

14:21 11.06.2024

Група дітей загиблих українських прикордонників прибула на відпочинок до Ізраїлю

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Можливості для реалізації соціальних проектів щодо оздоровлення дітей українських прикордонників, які постраждали внаслідок агресії РФ стали предметом зустрічі посла України в Ізраїлі зі старшим офіцером служби моніторингу соціальних проблем Департаменту персоналу Адміністрації ДПСУ Анастасією Артеменко, йдеться в повідомдленні на сторінці посольства України в Facebook, офіцер  супроводжує групу дітей загиблих українських прикордонників під час їхнього відпочинку у Державі Ізраїль.

"Обговорено можливості реалізації подібних проєктів у майбутньому", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, А.Артеменко вручила послу подяку від Голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки за активну підтримку в питаннях надання допомоги в оздоровленні дітей прикордонників, які постраждали внаслідок збройної російської агресії.

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