Пресрелізи

12:23 29.05.2024

Як правильно вибирати пластикові вікна для будинку та квартири

3 хв читати

Реклама

interfax-1

Вибір пластикових вікон - це важливе рішення, яке може істотно вплинути на комфорт і енергозбереження у вашому будинку або квартирі. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти, на які варто звернути увагу під час вибору пластикових вікон.

1. Тип профілю

interfax-2

Пластикові вікна виготовляються з полівінілхлориду (ПВХ), і якість профілю відіграє важливу роль. Зверніть увагу на такі моменти:

  • Клас профілю: Існують профілі класів А, B і C, де клас А і B - це профілі з найбільшою товщиною зовнішньої стінки (до 3 мм), що забезпечує кращу тепло- і звукоізоляцію. Ціна пластикових вікон класу А завжди найвища.
  • Бренд: Відомі бренди, такі як Rehau, WDS, Veka, забезпечують високу якість продукції і дають гарантії до 10 років.
  • Кількість камер: Профілі можуть мати від 3 до 6 камер. Чим більше камер, тим кращі теплоізоляційні властивості периметра пластикового вікна.

2. Склопакет

Склопакет - це герметична конструкція з двох або більше стекол, що заповнює отвір у рамі. Важливі параметри:

  • Кількість стекол: Однокамерні (два скла) і двокамерні (три скла) склопакети найбільш поширені. Двокамерні склопакети забезпечують кращу тепло- і звукоізоляцію.
  • Тип скла: Енергозберігаюче (Low-E) скло, триплекс (ламіноване скло) і скло з сонцезахисним покриттям покращують характеристики вікон.
  • Заповнення камер: Використання інертних газів, як-от аргон або криптон, між стеклами знижує теплопровідність і покращує ізоляцію.

3. Фурнітура

Якість фурнітури впливає на довговічність і зручність експлуатації вікон:

  • Виробник: Орієнтуйтеся на перевірених виробників, таких як Roto, Siegenia, Maco. Ці бренди забезпечують надійність і довговічність протягом багатьох років.
  • Функціональність: Вікна можуть бути оснащені різними механізмами - поворотними, поворотно-відкидними, розсувними тощо.
  • Безпека: Для підвищення безпеки вибирайте фурнітуру з протизламними елементами. Також, можна дозамовити дитячі замки.

4. Ущільнювачі

Ущільнювачі забезпечують герметичність вікон і шумоізоляцію:

  • Матеріал: Ущільнювачі з EPDM або термоеластопласту (TPE) забезпечують довговічність і стійкість до погодних умов.
  • Кількість контурів: Оптимальний варіант - два контури ущільнення, але для кращої ізоляції можна вибрати вікна з трьома контурами.

5. Монтаж вікон

Правильний монтаж - запорука ефективної роботи вікон:

  • Вибір компанії: Віддавайте перевагу компаніям з гарною репутацією і позитивними відгуками, наприклад київську компанію Rama.
  • Професіоналізм: Переконайтеся, що монтажники мають необхідні навички та досвід.
  • Гарантія: Надійні компанії надають гарантію не тільки на конструкції, а й на монтажні роботи.

6. Дизайн і додаткові функції

Вікна мають не тільки бути функціональними, а й естетично привабливими:

  • Колір і форма профілю: Сучасні технології дають змогу обирати різні кольори та форми профілів, щоб вікна гармоніювали з інтер'єром та екстер'єром будівлі.
  • Декоративні елементи: Можливе використання декоративних плетінь, вітражів та інших елементів для прикрашання вікон.
  • Додаткові функції: Мікропровітрювання, захист від ультрафіолету, автоматичне керування відчиненням/зачиненням - все це може підвищити комфорт експлуатації пластикових вікон.

Висновок

Вибір пластикових вікон, як і замовлення пластикових дверей,  вимагає уважного підходу і врахування безлічі факторів. Якісний профіль, правильно підібраний склопакет, надійна фурнітура, хороші ущільнювачі та професійний монтаж - ключові аспекти, що забезпечують довгий термін служби і комфорт вашого житла. Приділіть увагу кожному з цих аспектів, і ви отримаєте вікна, які будуть радувати вас довгі роки.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

V-й МІЖНАРОДНИЙ BIM-ФОРУМ «DIGITAL GOVERNANCE & EDUCATION»

Нові цифрові сенси бізнес-класики: відбувся Форсайт 2.4 від Linkos Group

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Понад 23,7 млрд грн податків від Київстар за час повномасштабного вторгнення

ОТП БАНК розпочав продаж ОВДП з власного портфеля

Кейтеринг від Gastro Loft: ідеальне рішення для вашого заходу

Чому стежити за футболом на ЮА Футбол – це зручно: основні переваги

Особливості монтажу та догляду за парканом ранчо в різних кліматичних умовах

Чергова зустріч у стінах НБУ підтвердила спільний вектор руху НБУ та страховиків у реформі, що триває - НАСУ

28-29 червня у Львові пройде Mind Invest Summit

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА