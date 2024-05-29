Як правильно вибирати пластикові вікна для будинку та квартири

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Вибір пластикових вікон - це важливе рішення, яке може істотно вплинути на комфорт і енергозбереження у вашому будинку або квартирі. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти, на які варто звернути увагу під час вибору пластикових вікон.

1. Тип профілю

Пластикові вікна виготовляються з полівінілхлориду (ПВХ), і якість профілю відіграє важливу роль. Зверніть увагу на такі моменти:

Клас профілю: Існують профілі класів А, B і C, де клас А і B - це профілі з найбільшою товщиною зовнішньої стінки (до 3 мм), що забезпечує кращу тепло- і звукоізоляцію. Ціна пластикових вікон класу А завжди найвища.

Бренд: Відомі бренди, такі як Rehau, WDS, Veka, забезпечують високу якість продукції і дають гарантії до 10 років.

Кількість камер: Профілі можуть мати від 3 до 6 камер. Чим більше камер, тим кращі теплоізоляційні властивості периметра пластикового вікна.

2. Склопакет

Склопакет - це герметична конструкція з двох або більше стекол, що заповнює отвір у рамі. Важливі параметри:

Кількість стекол: Однокамерні (два скла) і двокамерні (три скла) склопакети найбільш поширені. Двокамерні склопакети забезпечують кращу тепло- і звукоізоляцію.

Тип скла: Енергозберігаюче (Low-E) скло, триплекс (ламіноване скло) і скло з сонцезахисним покриттям покращують характеристики вікон.

Заповнення камер: Використання інертних газів, як-от аргон або криптон, між стеклами знижує теплопровідність і покращує ізоляцію.

3. Фурнітура

Якість фурнітури впливає на довговічність і зручність експлуатації вікон:

Виробник: Орієнтуйтеся на перевірених виробників, таких як Roto, Siegenia, Maco. Ці бренди забезпечують надійність і довговічність протягом багатьох років.

Функціональність: Вікна можуть бути оснащені різними механізмами - поворотними, поворотно-відкидними, розсувними тощо.

Безпека: Для підвищення безпеки вибирайте фурнітуру з протизламними елементами. Також, можна дозамовити дитячі замки.

4. Ущільнювачі

Ущільнювачі забезпечують герметичність вікон і шумоізоляцію:

Матеріал: Ущільнювачі з EPDM або термоеластопласту (TPE) забезпечують довговічність і стійкість до погодних умов.

Кількість контурів: Оптимальний варіант - два контури ущільнення, але для кращої ізоляції можна вибрати вікна з трьома контурами.

5. Монтаж вікон

Правильний монтаж - запорука ефективної роботи вікон:

Вибір компанії: Віддавайте перевагу компаніям з гарною репутацією і позитивними відгуками, наприклад київську компанію Rama.

Професіоналізм: Переконайтеся, що монтажники мають необхідні навички та досвід.

Гарантія: Надійні компанії надають гарантію не тільки на конструкції, а й на монтажні роботи.

6. Дизайн і додаткові функції

Вікна мають не тільки бути функціональними, а й естетично привабливими:

Колір і форма профілю: Сучасні технології дають змогу обирати різні кольори та форми профілів, щоб вікна гармоніювали з інтер'єром та екстер'єром будівлі.

Декоративні елементи: Можливе використання декоративних плетінь, вітражів та інших елементів для прикрашання вікон.

Додаткові функції: Мікропровітрювання, захист від ультрафіолету, автоматичне керування відчиненням/зачиненням - все це може підвищити комфорт експлуатації пластикових вікон.

Висновок

Вибір пластикових вікон, як і замовлення пластикових дверей, вимагає уважного підходу і врахування безлічі факторів. Якісний профіль, правильно підібраний склопакет, надійна фурнітура, хороші ущільнювачі та професійний монтаж - ключові аспекти, що забезпечують довгий термін служби і комфорт вашого житла. Приділіть увагу кожному з цих аспектів, і ви отримаєте вікна, які будуть радувати вас довгі роки.