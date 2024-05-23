Презентація нових iPad: деталі релізу від Apple

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7 травня в Apple Park пройшов черговий онлайн-івент компанії. І хоча цього разу презентація не отримала окремої назви, з найперших секунд стало зрозуміло, що на нас чекає багато цікавого в сегменті iPad. Apple ґрунтовно оновила всю лінійку своїх планшетів, представивши як доступні моделі, так і по-справжньому інноваційні рішення для професіоналів.

Лінійка iPad Air

Насамперед Apple оновила лінійку iPad Air. Планшети доступні у двох розмірах — з діагоналлю 11 і 13 дюймів. Дизайн пристроїв став сучаснішим і стильнішим, а користувачі можуть вибрати з декількох колірних варіантів.

Характеристики дисплея iPad Air теж вражають:

роздільна здатність до 2360×1640 пікселів;

повна ламінація та покриття антивідблиску.

За продуктивність відповідає потужний чип Apple M2. Порівняно з попереднім поколінням, приріст у виконанні різних завдань склав до 50%.

А ще перемістили фронтальну камеру на бічну грань — вести відеоконференції буде в рази зручніше.

Лінійка iPad Pro

Але справжніми зірками презентації стали оновлені Pro-моделі. Флагманські планшети отримали масу поліпшень, ставши рекордно тонкими та легкими.

Головна інновація — дисплей Tandem OLED. Він використовує відразу дві панелі для досягнення максимальної яскравості та контрастності. iPad Pro видає неймовірні 1000 ніт для SDR-контенту і до 1600 ніт для HDR. Абсолютний рекорд серед планшетів.

Для старших моделей доступна опція нанотекстурованого скла, яке мінімізує відблиски та покращує читабельність екрана.

Чипом iPad Pro став абсолютно новий M4. Він виробляється за 3 нм техпроцесом другого покоління і включає:

4 продуктивних і 6 енергоефективних ядер;

10-ядерний GPU;

16-ядерний Neural Engine.

Порівняно з M2, приріст продуктивності досягає 50%. При цьому енергоспоживання знизилося вдвічі. Apple заявляє, що iPad Pro на M4 продуктивніший за будь-який тонкий і легкий Windows-ноутбук.

Нейронний процесор нового покоління виконує до 38 трильйонів операцій на секунду. Це дасть змогу залучити машинне навчання в розширеному спектрі завдань.

Для професіоналів доступні масштабні оновлення додатків Final Cut Pro і Logic Pro. Вони повністю перероблені під сенсорне управління та залучають всю міць M4:

Multicam у Final Cut Pro перетворює iPad на мобільну студію багатокамерного фільмування. Нові віртуальні сесійні музиканти в Logic Pro на базі ШІ. Просунутий поділ треків у Logic Pro за допомогою машинного навчання.

У плані камер, iPad Pro отримав оновлений сканер LiDAR, 12-мегапіксельний ширококутний модуль та інтелектуальний спалах True Tone. Є підтримка Face ID.

Аксесуари

Не обійшлося і без нових аксесуарів. Magic Keyboard отримала повністю новий дизайн і алюмінієву конструкцію. Вона стала тоншою і легшою, але при цьому пропонує низку функціональних клавіш і довгоочікувану кнопку Escape.

Інша новинка — Apple Pencil Pro. Стилус оснащений тактильним датчиком, що дає змогу розпізнавати натискання для запуску шорткатів і нових жестів. Гіроскоп визначає положення «олівця» в просторі. На презентації показали, як усе це працює в застосунку Procreate.

Інші зміни та ціни

iPad Pro отримали підтримку апаратного кодека AV1. Базовий обсяг пам’яті подвоївся для всіх моделей.

Ціни на новинки:

Magic Keyboard коштує від 19 999 ₴, а Apple Pencil Pro — 7 999 ₴. В АЛЛО вже готуються до запуску нових iPad. Слідкуйте за оновленнями на сайті!