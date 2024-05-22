30-31 травня пройде Всеукраїнський День Логіста

На виставці збереться понад 1000 учасників!

Цей захід традиційно об'єднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг. Відвідувачі виставки це - директори з логістики, власники, генеральні та комерційні директори, керівники транспортної логістики, керівники складських комплексів і РЦ, IT-директори, фахівці з логістики, ЗЕД.

Учасники зможуть відвідати 80+ виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики.

Партнери виставки

Генеральний партнер - Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

Партнер – Linqo - частина Ruptela Group , я кісний постачальник телематичних рішень.

Партнер з міжнародної доставки вантажів – Meest Cargo

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Девелопмент Партнер - Alterra Group

Партнер каво брейків - Liberti

Трансформаційний Партнер – EALC

Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF

Міжнародний логістичний 3РL провайдер FM Logistic

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер з міжнародної логістики - UKRAMARINE

Міжнародна транспортно-експедиційна компанія - ТОВ "ФТП"

Партнер з діджиталізації логістичних процесів - ТРАНС.ЄУ УКРАЇНА

У рамках Виставки відбудеться наша традиційна ХХХ Конференція Всеукраїнський День Логіста, яка збере понад 550+ директорів транспортної, складської логістики та спеціалістів ЗЕД. Відбудетеся в тематичних сесіях:

Оптимізація транспортної логістики.

Практичний досвід, оптимізація складської логістики. Готові кейси із впровадження.

ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики

Програма конференції:

Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra

CEO ТОВ «Навіс Груп». Per aspera ad astra Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.

керівник складської логістики Prostor. Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com. Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.

директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Оптимізація доставки товару зі складу до споживача. Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється)

голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється) Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.

комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД. Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни

ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.

менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості. Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ .

керівник напряму сервісної логістики та заступник директора з операційної логістики. PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024

Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024 Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!

заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики! Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок

директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"

директор з логістики. "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці" Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?

комерційний директор Linkos Group. Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН? Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а зростання продуктивності"

директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". "Складська логістика - не скорочення витрат, а зростання продуктивності" Валерій Ткачов, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця». Тема: Розвиток мережевої логістики в умовах міжнародного ринку. Експорт зернових під час війни.

заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця». Розвиток мережевої логістики в умовах міжнародного ринку. Експорт зернових під час війни. Іван Ісаєнко, керівник LCL відділу ТОВ "ФТП . Тема: "Планування і реалізація транспортної логістики в умовах невизначеності"

керівник LCL відділу ТОВ "ФТП . "Планування і реалізація транспортної логістики в умовах невизначеності" Олег Кармазінський, директор департаменту догістики Юг-Контракт. Тема: «Рефлексія польських страйків: вплив на українських імпортерів, оцінка вжитих заходів, висновки на майбутнє»

директор департаменту догістики Юг-Контракт. «Рефлексія польських страйків: вплив на українських імпортерів, оцінка вжитих заходів, висновки на майбутнє» Анжеліка Єфанова , засновник та директор «BGS Solutions». Тема: Секрети успішної автоматизації управління та обліку автотранспортних підприємств.

, засновник та директор «BGS Solutions». Секрети успішної автоматизації управління та обліку автотранспортних підприємств. Андрій Криворотов , регіональний менеджер з авіаційних перевезень BOXLINE UCL Ukraine Тема: Авіаконсолідація та авіаперевезення на регулярній основі: дієві рішення від Boxline UCL

, регіональний менеджер з авіаційних перевезень BOXLINE UCL Ukraine Авіаконсолідація та авіаперевезення на регулярній основі: дієві рішення від Boxline UCL Сергій Рудюк, директор компанії ТОВ "К2Р". Тема: K2 Cloud ERP: Інноваційна Альтернатива 1С у Бізнесі

директор компанії ТОВ "К2Р". K2 Cloud ERP: Інноваційна Альтернатива 1С у Бізнесі Святослав Давлєтов, керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic. Тема: 3PL АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР - стратегія та виклики. Досвід FM LOGISTIC.

керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic. 3PL АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР - стратегія та виклики. Досвід FM LOGISTIC. Володимир Стефанишин, начальник відділу логістики компанії "Галичина". Тема "Досвід впровадження сервісу ANT-Logistics компанією "Галичина".

начальник відділу логістики компанії "Галичина". "Досвід впровадження сервісу ANT-Logistics компанією "Галичина". Дмитро Сузий, Керівник підрозділу планування та управління товарними запасами САВСЕРВІС. Тема: Чи потрібне планування в логістиці?

Керівник підрозділу планування та управління товарними запасами САВСЕРВІС. Тема: Чи потрібне планування в логістиці? Валерiй Глубоченко, ТОП тренер з продажів ТЦ TradeMaster. Тема: Чому продавець логістичних послуг не виконує план продажів? Як від пропозиції перевезень перейти до співпраці з клієнтом протягом року по 4PL?

ТОП тренер з продажів ТЦ TradeMaster. Чому продавець логістичних послуг не виконує план продажів? Як від пропозиції перевезень перейти до співпраці з клієнтом протягом року по 4PL? Максим Туренко, комерційний директор ТОВ SHERIFF. Тема: Логістика - системний підхід до організації управління. Особливості логістичних систем в сфері охорони.

комерційний директор ТОВ SHERIFF. Логістика - системний підхід до організації управління. Особливості логістичних систем в сфері охорони. Костянтин Глушаниця, керівник департаменту комплексних рішень Київстар. Тема: Як змусити великі дані працювати на вас: кейси для логістики

керівник департаменту комплексних рішень Київстар. Як змусити великі дані працювати на вас: кейси для логістики Сергій Косенко, керівник проектів у сфері матеріального та не матеріального виробництва Dolphi-Ukraine. Тема: Оптимізація витрат на доставку товару з дотримання якісного клієнтського сервісу

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Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]

Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б

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