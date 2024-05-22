30-31 травня пройде Всеукраїнський День Логіста
На виставці збереться понад 1000 учасників!
Цей захід традиційно об'єднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг. Відвідувачі виставки це - директори з логістики, власники, генеральні та комерційні директори, керівники транспортної логістики, керівники складських комплексів і РЦ, IT-директори, фахівці з логістики, ЗЕД.
Учасники зможуть відвідати 80+ виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики.
Партнери виставки
Генеральний партнер - Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник
Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик
Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP
Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics
Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link
Партнер – Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень.
Партнер з міжнародної доставки вантажів – Meest Cargo
Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP
Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group
Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК
ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort
Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика
Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл
Міжнародний логістичний партнер - Boxline
Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА
Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр
Девелопмент Партнер - Alterra Group
Партнер каво брейків - Liberti
Трансформаційний Партнер – EALC
Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF
Міжнародний логістичний 3РL провайдер FM Logistic
Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп
Партнер з міжнародної логістики - UKRAMARINE
Міжнародна транспортно-експедиційна компанія - ТОВ "ФТП"
Партнер з діджиталізації логістичних процесів - ТРАНС.ЄУ УКРАЇНА
У рамках Виставки відбудеться наша традиційна ХХХ Конференція Всеукраїнський День Логіста, яка збере понад 550+ директорів транспортної, складської логістики та спеціалістів ЗЕД. Відбудетеся в тематичних сесіях:
- Оптимізація транспортної логістики.
- Практичний досвід, оптимізація складської логістики. Готові кейси із впровадження.
- ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики
Програма конференції:
- Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra
- Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.
- Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.
- Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється)
- Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.
- Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни
- Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.
- Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ.
- Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024
- Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!
- Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок
- Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"
- Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?
- Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а зростання продуктивності"
- Валерій Ткачов, заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця». Тема: Розвиток мережевої логістики в умовах міжнародного ринку. Експорт зернових під час війни.
- Іван Ісаєнко, керівник LCL відділу ТОВ "ФТП . Тема: "Планування і реалізація транспортної логістики в умовах невизначеності"
- Олег Кармазінський, директор департаменту догістики Юг-Контракт. Тема: «Рефлексія польських страйків: вплив на українських імпортерів, оцінка вжитих заходів, висновки на майбутнє»
- Анжеліка Єфанова, засновник та директор «BGS Solutions». Тема: Секрети успішної автоматизації управління та обліку автотранспортних підприємств.
- Андрій Криворотов, регіональний менеджер з авіаційних перевезень BOXLINE UCL Ukraine Тема: Авіаконсолідація та авіаперевезення на регулярній основі: дієві рішення від Boxline UCL
- Сергій Рудюк, директор компанії ТОВ "К2Р". Тема: K2 Cloud ERP: Інноваційна Альтернатива 1С у Бізнесі
- Святослав Давлєтов, керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic. Тема: 3PL АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР - стратегія та виклики. Досвід FM LOGISTIC.
- Володимир Стефанишин, начальник відділу логістики компанії "Галичина". Тема "Досвід впровадження сервісу ANT-Logistics компанією "Галичина".
- Дмитро Сузий, Керівник підрозділу планування та управління товарними запасами САВСЕРВІС. Тема: Чи потрібне планування в логістиці?
- Валерiй Глубоченко, ТОП тренер з продажів ТЦ TradeMaster. Тема: Чому продавець логістичних послуг не виконує план продажів? Як від пропозиції перевезень перейти до співпраці з клієнтом протягом року по 4PL?
- Максим Туренко, комерційний директор ТОВ SHERIFF. Тема: Логістика - системний підхід до організації управління. Особливості логістичних систем в сфері охорони.
- Костянтин Глушаниця, керівник департаменту комплексних рішень Київстар. Тема: Як змусити великі дані працювати на вас: кейси для логістики
- Сергій Косенко, керівник проектів у сфері матеріального та не матеріального виробництва Dolphi-Ukraine. Тема: Оптимізація витрат на доставку товару з дотримання якісного клієнтського сервісу
Повна програма та Реєстрація тут
Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]
Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б
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