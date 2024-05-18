Триплекс: переваги та різновиди інноваційного скла

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З виникненням триплексу наше бачення можливостей та функцій скла в побуті, будівництві та технологіях радикально змінилося. Триплекс — не просто нова технологія виробництва скла, він відкриває нові перспективи у сфері дизайну, безпеки та енергоефективності в Україні та світі. Зокрема, його використовують для оформлення пластикових конструкцій. Компанія « Лінія Вікон » реалізувала багато проєктів, в межах яких виготовила пластикові вікна і двері в Києві та Київській області з триплексу.

Особливості скла

Щоб зрозуміти чим відрізняється триплекс від звичайного скла, варто звернути увагу на особливості процесу його виготовлення. Він полягає в об'єднанні двох скляних листів за допомогою спеціальної плівки чи полімерного складу. Існують два основних способи виробництва, кожен з яких має свої особливості.

У першому випадку плівку розміщують між панелями та піддають пресуванню на спеціальному обладнанні. Потім скло проходить обробку в печі при температурі близько 150 °С, що викликає плавлення плівки, внаслідок чого відбувається міцне з'єднання фрагментів.

У другому способі на поверхню скла наноситься полімерний склад, після чого обидва шари притискаються один до одного та піддаються впливу ультрафіолету. Таким чином відбувається полімеризація та надійне з'єднання деталей.

Завдяки особливостям технології виготовлення триплекс відрізняється:

високою стійкістю до сильних ударів і навантажень. Його майже неможливо розбити підручними засобами чи фізичною силою, а в разі пошкодження, уламки зберігаються на плівці, не розсипаючись по всій площині;

покращеною звукоізоляцією. Завдяки багатошаровості матеріал якісно поглинає шум, що дозволяє його використовувати для виготовлення пластикових вікон та дверей ПВХ, або облаштування балкона під ключ з підвищеним рівнем звукоізоляції;

термостійкістю. Триплекс може витримувати температуру до 180 °С;

естетичною привабливістю, завдяки чому матеріал використовують у дизайні та декоруванні.

Варто враховувати, що триплекс має значну вагу, що обмежує його використання для виготовлення великих конструкцій. Також його світлопропускні властивості можуть бути знижені через багатошарову структуру та наявність плівок у складі.

Триплекс: види

Існують два основні види цього скла, які відрізняються способом виготовлення: плівковий та заливний. Кожен з цих методів має свої особливості, що впливають на характеристики та сфери використання.

Також перед тим як замовити ПВХ-конструкцію з триплекса на заводі-виробнику металопластикових вікон і дверей, варто знати, що скло поділяється за рівнем міцності на кілька класів:

А — матеріал відзначається високою ударостійкістю та використовується у виготовленні конструкцій, що потребують антивандального захисту. Навіть у разі сильного удару, якщо скло і зазнає шкоди, то не розлетиться.

Б — витримує удари молотком протягом тривалого часу, демонструючи стійкість до пробивання.

В — здатний витримувати постріли з пістолета чи гвинтівки, а також до 70 ударів важким гострим предметом.

Д — призначений для надійного захисту об'єктів від вибухів.

Окрім цього, скло триплекс може відрізнятися за товщиною, кількістю шарів, світлопропускною здатністю та кольором. Перед тим як купити таке скло, важливо враховувати, що його товщина залежить від кількості шарів у конструкції.