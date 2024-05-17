Переживіть будь-яку ситуацію з портативним касовим апаратом!

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У сучасних умовах бізнесу немає часу на обмеження. Проводити торгівлю навіть при відключенні електроенергії - легко! Сертифікований портативний касовий апарат з вбудованим акумулятором забезпечить безперебійну роботу протягом тривалого часу без підключення до електромережі. Це означає, що Ваша комерційна діяльність залишиться активною і прибутковою, навіть у разі надзвичайних ситуаціях, тобто, у момент відключення електроенергії!

Портативні касові апарати поєднують у собі надійність, швидкість та зручність в одному пристрої. Вони маленькі за розміром, але великі за можливостями, що робить їх ідеальними для будь-якого типу підприємницької діяльності - від ресторану до роздрібного магазину!

Інтегрована торгова програма допомагає вести повний товарний облік та надає всю необхідну аналітику для успішної комерційної діяльності:

Погодинні звіти: Ви отримуєте погодинні звіти, які надають дані про динаміку продажу упродовж торгового дня та залишки товару на складі.

Ви отримуєте погодинні звіти, які надають дані про динаміку продажу упродовж торгового дня та залишки товару на складі. Робота без Інтернету: портативний касовий апарат автоматично зберігає всі дані й працює навіть без інтернету, а коли з'являється інтернет, миттєво відправляє звіти. Ви завжди будете в курсі фінансового стану Вашого бізнесу, навіть у найнестабільніші часи.

портативний касовий апарат автоматично зберігає всі дані й працює навіть без інтернету, а коли з'являється інтернет, миттєво відправляє звіти. Ви завжди будете в курсі фінансового стану Вашого бізнесу, навіть у найнестабільніші часи. Контроль за наявністю товару: якщо товар закінчується на складі, програма автоматично зупиняє його продаж та допомагає зробити замовлення на відсутній товар .

якщо товар закінчується на складі, програма автоматично зупиняє його продаж та допомагає зробити замовлення на відсутній товар Внутрішня контрольна стрічка: Ви можете роздрукувати її у будь-який час або зберегти у електронному вигляді.

Ви можете роздрукувати її у будь-який час або зберегти у електронному вигляді. Віддалене програмування: є функція дистанційного програмування бази товарів та передача звітів на відстані.

є функція дистанційного програмування бази товарів та передача звітів на відстані. Довільне програмування: Ви можете запрограмувати до 100 тисяч найменувань товарів із зазначенням назви, штрих-коду, ціни, відділу, податкової групи, наявності на складі, виду товару, а також проводити одиночні чи комплексні продажі.

Ви можете запрограмувати до 100 тисяч найменувань товарів із зазначенням назви, штрих-коду, ціни, відділу, податкової групи, наявності на складі, виду товару, а також проводити одиночні чи комплексні продажі. Підтримка одночасної роботи: до 8 касирів на одному касовому апараті з можливістю друкування на чеку відповідного імені.

до 8 касирів на одному касовому апараті з можливістю друкування на чеку відповідного імені. Функція знижок та надбавок: ефективний інструмент маркетингу для стимулювання Ваших продажів.

Звичайно ж, ці касові апарати зареєстровані у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій №744 від 21.12.2020р., тобто, відповідають всім стандартам і вимогам, що регулюються законодавством. Ви можете бути впевнені в законному та безпечному проведенні Вашого бізнесу!

За торговою потребою, до цих портативних РРО підключаються: банківський термінал для прийому оплати карткою, сканер штрих-коду для зчитування акцизних марок та маркованого товару, а також ваги для передачі точної ваги товару до касового обладнання.

Щодо ведення книги РРО, можна вести її, але також можна працювати і без неї, згідно з Наказом МФУ від 21.01.2013 №16 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №1 ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)»(зі змінами).

Сервісні центри по всій Україні 24/7 готові надати Вам технічну підтримку та консультацію щодо роботи з цим касовим апаратом. А їх кваліфіковані майстри завжди готові допомогти Вам у вирішенні будь-яких технічних проблем.

Не дозволяйте обмеженням впливати на Ваш бізнес! Оберіть портативний касовий апарат - це ідеальний помічник для будь-якого підприємця. Повірте, з ним Ваш бізнес завжди буде готовий до будь-яких викликів у найважчих умовах сучасності!