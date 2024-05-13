У Болгарії започаткували нові ініціативи з допомоги українкам в Європі

10 травня 2024 року в Болгарії відбувся Конгрес «Європейської асоціації жінок України», який об'єднав зусилля європейських гуманітарних організацій у підтримці українських жінок в Європі. Організатором заходу стала «Європейська асоціація жінок України». Це вже другий подібний захід Асоціації. Попередній відбувся у квітні у Брюсселі.

Конгрес «Європейської асоціації жінок України» в Болгарії зібрав понад 100 українських лідерок. У конгресі взяли участь представниці громадських жіночих організацій та благодійних фондів: «Червоний Хрест», «Європейська діаспора України», «Карітас», «Синя точка», «ФАР», «Крила Добра», «Добро», «За Доброту», «Ми разом», а також «Другий Дім».

Конгрес складався з п'яти основних панелей, дискусій на актуальні теми: «Гуманітарна допомога та підтримка», «Ідентичність: збереження української мови та культури», «Психологічна гармонія: здоров'я жінок та дітей», «Юридична справедливість: захист, підтримка, правова допомога», «Бізнесова емпатія: жіноче підприємництво».

Учасниці конгресу поділилися 20 кейсами успішної реалізації себе за кордоном, що слугуватимуть прикладом та натхненням для інших українок. Спікери заходу наголосили на готовності використати свій потенціал і стати голосом України в Європі, відстоюючи її інтереси на міжнародній арені.

«Конгрес «Європейської Асоціації жінок України» – це не просто подія, це – рушій змін. Це місце, де українські жінки об'єднуються, щоб знайти підтримку, поділитися своїми історіями та знайти спільні шляхи до кращого майбутнього. Разом українські жінки – сила. Ми можемо зробити світ кращим – для себе, для наших дітей, для європейського шляху України», – наголосила засновниця та голова «Європейської асоціації жінок України» Віолетта Дворнікова.

Захід завершився підписанням меморандуму про співпрацю між організаціями, яка буде спрямована на створення стійких мереж підтримки для українок в Європі.