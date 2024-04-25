XV щорічна конференція Food & NonFoodMaster & CatMan-2024

Рестарт у ритейлі: як піднятися на новий рівень конкурентоспроможності

18-19 квітня в Києві відбулась щорічна, 15-та за рахунком, Всеукраїнська конференція Food & NonFoodMaster& CatMan-2024: «Рестарт у ритейлі: як піднятися на новий рівень конкурентоспроможності».

Це єдиний в Україні спеціалізований захід для фахівців у галузі ритейла та суміжних галузей. На зустрічі зібралися понад 600 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з продажу, закупівель, керівників СТМ). Були присутні також провідні виробники та імпортери FMCG товарів (від міжнародних компаній-лідерів до невеликих регіональних виробників продуктів харчування).

Учасники конференції обговорили роботу галузі у воєнний час, а також провели перемовини з чинними та майбутніми партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний Партнер – STRATEG

Фарро Партнер

Офіційний Партнер з безпеки – SHERIFF

IT Партнер САБ

Фінтех-партнер Rozetkapay

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos

Партнер IT рішень – Бізнес Аналітика

Фінансовий Партнер ПАТ «МТБ БАНК»

Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер НАША СИЛА

Промислові сонячні електростанції - Eco Tech Ukraine

Паперовий партнер - ТК Альбатрос

Партнер з чистоти та гігієни - Afina Group

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку – Liberti

Розподіл учасників за сферами діяльності виглядав так: Виробники — 56%, рішення для бізнесу — 15%, итейлери — 17%, дистриб’ютори — 11%, ЗМІ — 1%

Розподіл аудиторії за рівнем менеджменту виглядав наступним чином: Комерційний директор - 8%, менеджер з продажу - 18%, керівник управління запасами - 4%, керівник з розвитку - 8%, керівник відділу продаж - 14%, категорійний менеджер - 10%, директор/CEO - 14%, директор з продажу - 3%, директор з маркетингу - 9%, власники - 5%, аналітик - 1%, Key Account Manager - 4%, технолог виробництва - 2%

Конференція проходила у двох тематичних залах — Food & NonFoodmaster і CatMan, між якими учасники могли переміщатися відповідно до власних інтересів.

Сесію Food & NonFoodmaster відкрив модератор Сергій Мицик, комерційний директор КФ «Десна».

Першим спікером виступив Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Kantar Ukraine. Він розповів про «Нові виклики для сфери FMCG у 2024 році. Портрет нового покупця та як змінилась культура споживання українців».

Юлія Зарицька, директорка з роботи з корпоративними клієнтами ПАТ «МТБ Банк», презентувала доповідь «Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу».

Спікерка розповіла про державні програми доступних кредитів ілізингу, які діють за пільговими ставками 5-7-9%, а також факторингу (13%). МТБ Банк за цими програмами вже видав підприємцям майже 1 млрд грн.

Юлія Зарицька познайомила учасників конференції зі змінами в державних програмах, які плануються у 2024 році: основні обсяги підтримки будуть спрямовані на фінансування інвестиційних проєктів, а фінансування на поповнення обігового капіталу тепер буде доступно лише для вразливих категорій.

Наприкінці виступу спікерка розповіла про ще одну послугу — експортне фінансування під заставу договору страхування ЕКА. Цей продукт дозволяє страхувати ризик неплатежів за контрактом при експорті товарів чи послуг українського походження.

Олександр Сивак, власник «Стратег Україна», і Дмитро Карпачов, психолог-практик, автор методу сугестивно проективної арт терапії, виступили з темою «Не дитячі ігри, психологія і комерція на ринку України».

Олександр Сивак розповів про стан справ на ринку настільних ігор в Україні, який демонструє стабільне зростання впродовж останніх кількох років. За словами спікера, у стратегічному маркетингу в цьому сегменті спостерігаються два визначних тренди: мультиканальність і нейромаркетинг (використання методів нейропсихології для виявлення найбільш ефективних способів впливу на цільову аудиторію).

Дмитро Карпачов навів аналіз впливу настільних ігор на навички людини. Він наголосив, що ігри та творчість - це дієвий інструмент для формування та відновлення психологічного здоров'я. За словами спікера, настільні ігри відповідають сучасним трендам психології суспільства: розвиток і управління емоційним інтелектом, розвиток і пізнання себе як особистості та навчання взаємодії в соціумі.

Дмитро Карпачов проаналізував зв’язок настільних ігор з напрямами в психології та зазначив, що всі головні завдання в стратегічному маркетингу та в комерції загалом пов’язані з психологічним станом споживача.

В’ячеслав Сауц, директор з маркетингу мережі аптек «Подорожник», виступив із темою «Бізнеси до бізнесу. Колаборації».

Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group, розповів про «Готові рішення для впровадження е-ТТН. Вплив нових технологій на транспортування товарів».

Спікер розповів про етапи впровадження електронних товарно-транспортних накладних і зазначив, що платформа ПТАХ від Linkos Group стала першим акредитованим провайдером, який успішно пройшов тестування в роботі з системою е-ТТН.

Дмитро познайомив аудиторію з готовими рішеннями для роботи з е-ТТН на базі вебсервісу СОТА, які під’єднані до платформи ПТАХ. Це вебсервіс СОТА е-ТТН, мобільний за стосунок СОТА Driver і Rest API COTA API E-TTH та розповів про переваги кожного з них.

Наприкінці виступу Дмитро Борисов розкрив головні вигоди роботи з е-ТТН. За словами спікера, це пришвидшення роботи на 90% завдяки автоматизації процесів створення та обробки накладних, зменшення супровідних витрат на 80% та контроль перевезень на кожному етапі.

Виступ Марини Вознесенської, керівниці департаменту комерції та маркетингу Експрес маркету box, мав назву «Які промо та акційні пропозиції можуть допомогти ритейлерам збільшити продажі та підвищити лояльність покупців в умовах сьогодення. Конкурентний аналіз асортименту».

Вікторія Ільченко, аналітик ГС «Спілка Автоматизаторів Бізнесу», виступила з презентацію «Нова мережа. Яку автоматизацію вибрати?».

Спікерка розповіла про ключові задачі роздрібних мереж (від управління асортиментом і ціноутворенням до організації зручного місця касира) і зазначила, що різні завдання потребують різних рішень.

Зокрема, Спілка автоматизаторів бізнесу має рішення на різні випадки: тільки для автоматизація продажів або з підтримкою офісних задач, окремо продажі товарів або з власним виробництвом і сервісом в усіх точках продажу, для надійних каналів зв’язку чи з перебоями тощо.

Вікторія Ільченко детально розповіла про функціональність програмних продуктів для кожного з цих випадків і навела низку кейсів з впровадження рішень «САБ» у низці торгових мережі України.

Максим Безрук, заступник комерційного директора зі стратегії роботи з ключовими партнерами в мережі магазинів «Аврора Мультимаркет», презентував доповідь «Створення стратегічного партнерства між роздрібною мережею і виробником. Які KPI ритейлерів потрібно знати постачальнику для успішної співпраці».

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, виступив із темою «Як обрати платіжний сервіс, щоб покращити клієнтський досвід».

Перш за все, Олексій розповів, що 64% покупців залишають онлайн покупку на чекауті, через погано спроєктований процес оплати. При цьому, за статистикою, 30% відмов відбувається через недовіру до платіжної сторінки, 20% — через помилки під час обробки платежів, 20% — через затримки в підтвердженні платежів, 30% — через недовіру до платіжної сторінки, 50% відмов — через складний або тривалий процес повернення коштів і ще 30% відмов — це незрозумілі інтерфейси.

Спікер презентував сервіс RozetkaPay, який мінімізує подібні втрати для бізнесу.

Наприкінці виступу Олексій Миропольский розповів про етапи впровадження сервісу та навів успішні кейси співпраці з провідними маркетплейсами України.

Юлія Голубкова, в.о. комерційного директора ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» презентувала кейс: «Які можливості відкриваються для малих і середніх підприємств у співпраці з провідними продовольчими мережами України. Які успішні кейси вже існують».

Серію кейсів продовжила Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS. Її презентація мала назву «Оптимізація продуктового ритейлу в кризових умовах: успішні стратегії управління асортиментом, співпраця з постачальниками та ефективні методи контролю товарообігу».

Олександр Костянчук, власник компанії «Бізнес Аналітика», розповів про «Автоматизацію планування продажів. Як скоротити час на планування з 2 тижнів до 3 днів».

«Час — це найцінніше в сучасному бізнесі», — наголосив Олександр на початку виступу та навів теоретичний приклад, як аналітична система може оптимізувати управлінські рішення в різних сферах бізнесу.

Спікер детально розглянув практичний кейс з планування продажів і продемонстрував, як саме автоматизація рішень призводить до збільшення прибутку.

Завершив виступ Олександр Костянчук переліком переваг автоматизованої системи планування: зростання точності планів на кожному рівні з одночасним зменшенням похибки планування, більш ефективна команда робота та глобальна економія часу всієї команди:

Максим Туренко, комерційний директор Sheriff, виступив із доповіддю «Антикризовий менеджмент. Розробка плану «Б» у стресових умовах».

Спікер розповів про різні види кризових ситуацій, та наголосив, що вони відкривають нові можливості для зростання бізнесу.

На прикладі Максим показав, як саме можна скористуватися можливостями та вийти на новий рівень. Зокрема, повномасштабне вторгнення Росії дозволило компанії змінити фокус на В2В ринок, запустити франшизу в регіонах та впровадити нові напрямки бізнесу: інкасацію, розмінування тощо.

Наприкінці доповіді Максим Туренко навів методи профілактики роботи компанії для ефективної зустрічі з кризою.

Виступ Оксани Ткачук, СМО, IDS Ukraine, мав назву «Виведення нових продуктів у реаліях 2023-24 років. Можливості та обмеження».

Ігор Руденко, комерційний директор «Наша сила», виступив із доповіддю «Вибудова категорії батарейок у сучасному українському ритейлі».

Спікер розповів, що побудова категорії складається з кількох кроків. А саме: визначення свого покупця та сегментація та вибір стратегічних партнерів-постачальників. На прикладі бренду «Наша сила» він проаналізував кожен з етапів побудови категорії.

За умов правильних кроків і спів падіння цінностей партнерів, усі — і виробник, і ритейлер, і покупець — опиняться у виграші, зазначив Ігор .

Наприкінці виступу Ігор Руденко показав розподіл виручки в категорії батарейок і який відсоток ринку займає продукція «Нашої сили» в кожній з під категорій.

Марина Борисова, директорка з маркетингу ТОВ «Овостар Юніон», розповіла про «Тренди харчової галузі і новий погляд на споживача. Як «Ясенсвіт» витримує сталий розвиток у буремні часи».

Закінчилась зустріч переходом до нагородження переможці щорічної Національної Премії «Made-in-Ukraine-2024: Кращий партнер року серед виробників» та

«Retail-in-Ukraine-2024: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж»

Партнером Церемонії нагородження виступила компанія BAYADERA GROUP

Переможці:

Динаміка продажів - «Аврора Мультимаркет»

Стабільність взаєморозрахунків - Auchan Україна

Маркетингова підтримка - ТОВ «РУШ» лінія магазинів EVA

Професіоналізм команди мережі - АТБ-Маркет

Категорія ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ - СТРАТЕГ Україна

Категорія МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ - ПрАТ ЮРІЯ ТМ Волошкове поле

Категорія М’ЯСОПРОДУКТИ - ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Категорія ЯЙЦЯ - ТОВ «Ясенсвіт»

Категорія ЗАМОРОЖЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ - ФОП Бєглов О.Ю. ТМ Злата Піч & ТМ Добра Вечеря

Категорія БАКАЛІЯ: олія - Приватне підприємство «Оліяр»

Категорія БАКАЛІЯ: соус - ПП Віктор і К ТМ «Королівський смак»

Категорія КАВА, КАКАО - ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»

Категорія ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ - ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1»

Категорія СНЕКИ - Snack Production

Категорія ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ - ТОВ Нестле Україна

Категорія ТОВАРИ ДЛЯ ТВАРИН - ТОВ «Кормотех»

Категорія НOUSEHOLD - Biosphere Corporation

Категорія ЕЛЕКТРОНІКА - Наша сила

19 квітня доповіді були присвячені сегменту CatMan. Її відкрив модератор Юрій Горнєв, начальник відділу збуту ПрАТ «Кременчукм’ясо», ТМ «Фарро».

Марина Забарило, генеральна директорка Consumer Panel Services GfK, презентувала доповідь «FMCG 2024: Збільшення продажів — Mission impossible?»

Тетяна Духова, комерційна директорка Eco Tech Ukraine, виступила з темою «Сонячні електростанції для виробничих підприємств. Економія, декарбонізація та інвестиції в сталий розвиток».

За словами спікери, головна ціль встановлення сонячної електростанціі — зменшення операційних витрат підприємства. Такі станції можуть бути встановлені на дахах будівель, на землі як окрема нова споруда або навіть реалізовані через автомобільні сонячні парковки. Сонячна електростанція може зменшити обсяг споживання від електромережі на 30% - 40% на рік. А при впровадженні системи NetBilling заміщення споживання від мережі власно виробленою електроенергією може досягти 90%.

Електростанції підійдуть для будь-якої галузі бізнесу, а вигода полягає в зменшенні витрат, енергонезалежності, декарбонізації, швидкій окупності тощо.

Тетяна Духова окремо зупинилася на механізмі Net Billing, який дає змогу власникам об’єктів відновлюваних джерел енергії зберігати надлишки виробленої електроенергії в єдиній енергетичній мережі України, щоб використати їх за потреби.

Наприкінці доповіді спікерка навела низку прикладів успішного впровадження рішень СЕС на українських підприємствах.

Сергій Цимбал, директор Академії мережі АЗК UPG, розповів про «Конкуренцію в період ринкової турбулентності».

Олексій Соболєв, директор з розвитку Afina Group, презентував доповідь «Afina Group: від дистрибуції до створення власних брендів національного масштабу».

Спікер розповів про еволюцію бізнес-усвідомлення компанії Afina Group від дистрибуційного бізнесу до створення власних брендів.

Олексій Соболєв детально проаналізував кожен з брендів компанії та розповів про успіхи та підводні камені на шляху їхнього становлення.

Закінчив виступ Олексій планами розвитку брендів на 2024 рік і знайомством з новими проектами компанії.

Гульфіра Крок, експертка з управління асортиментом та ціноутворенням у ритейлі, співавторка книги «Велика книга директора магазину», виступила з доповіддю «Цінова та ассортиментна політика мережі в умовах посилення конкуренції та зниження купівельної спроможності».

Доповідь Наталії Кірич, заступниці виконавчого директора «Агромат», мала назву «Управління асортиментом. практичні поради щодо закупівлі товарів та взаємодії з постачальниками в умовах воєнного стану. Найкращі практики управління товарообігом в умовах кризової ситуації «Агромат».

Ліна Стрєльнікова, керівниця відділу роботи з торгівельними мережами ТК «Альбатрос», і Анастасія Дроботун, національна менеджерка з мерчандайзингу ТК «Альбатрос», розповіли про «Виклики мерчандайзингу в Україні в умовах війни. Успішні кейси на прикладі співпраці з ТК «Альбатрос» і ТОВ «Галіція Трейд».

Спікерки розповіли про ключові виклики мерчандайзингу, які особливо гостро стали в період воєнного стану в Україні. Це безпека персоналу, нестабільність поставок, змінення попиту, доступність магазинів і зростання популярності онлайн-торгівлі.

За словами спікера, головною помилкою багатьох постачальників є переконання, що викладка — це проблема самої торгівельної мережі. Тоді як викладка має залишатися привабливою для покупців, не дивлячись на складні часи. Робота з планограмами стає ще важливішою, тому що від цього залежить те, чи побачить покупець ваш товар і, чи прийме рішення про покупку. Ліна та Анастасія зазначили, що цю проблему не можна вирішити вибірково і потрібно працювати системно. Наприкінці спікери низку успішних кейсів співпраці торгових мереж з мерчандайзинговою командою ТК «Альбатрос».

Емілія Михальська, операційна директорка e-commerce Varus, виступила з темою «Тенденції розвитку офлайн та онлайн роздробу. Відновлення сервісів доставки».

Ніна Воробей, керівниця департаменту продаж і комерції (каналу сучасної торгівлі) ТОВ «Кормотех», презентувала доповідь «Виробник vs ритейлер: хто насправді більше знає про продажі?»

Катерина Кузьміна, керівниця відділу закупівель та сталого розвитку InBev Efes Ukraine, виступила з презентацією «Категорійний менеджмент у закупках».

Завершив сесію виступів В’ячеслав Склонний, комерційний директор «Фокстрот». Його доповідь мала назву «Запаси та асортимент vs категорійний менеджмент в умовах кризи».

Учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин «Мережа-постачальник». Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу «Столи перемовин» зібрали представників 50 торгових мереж і понад 200 постачальників.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!

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