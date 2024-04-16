MacBook Pro M3 від iSpace.ua - ваш найліпший вибір

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У жовтні минулого року Apple випустила захопливу нову серію процесорів M3, призначених для революційного підвищення продуктивності.

Якщо ви розглядаєте покупку MacBook Pro, то ці інноваційні чіпи, побудовані на передовій 3-нанометровій архітектурі та опираючись на трьохрічний досвід ери Apple Silicon M1, роблять це рішення ще більш привабливим. Порівняно з першим поколінням M1, нові чіпи M3 забезпечують таку саму продуктивність, але при набагато ефективнішому використанні енергії.

Характеристики серії процесорів Apple M3 Вся лінійка чіпів M побудована на 3-нм технологічному процесі і включає в себе вдосконалені центральні та графічні процесори, а також потужний 16-ядерний вбудований нейронний двигун. Підвищене передбачення гілок та поліпшений механізм виконання надають ядрам центрального процесора видатну ефективність.

Проте Apple не випадково представила три різні конфігурації чіпів. Розглянемо кожен з них детальніше.

M3 – ідеальний стартовий варіант

Новий MacBook Pro M3, замінюючи свого попередника M2, надає користувачеві вражаючі технічні характеристики:

До 24 ГБ об'єднаної пам'яті 25 мільярдів транзисторів 8-ядерний ЦП (4 ядра продуктивності і 4 ядра ефективності) – на 35% швидше, ніж чіпи M1, та на 20% швидше, ніж чіпи M2 10-ядерний графічний процесор – до 65% швидше, ніж чіпи M1, та на 20% швидше, ніж чіпи M2.

M3 Pro – золота середина

Якщо вам потрібна витривалість та продуктивність, M3 Pro – ваш вибір:

До 36 ГБ об'єднаної пам'яті 37 мільярдів транзисторів 12-ядерний процесор (6 ядер продуктивності і 6 ядер ефективності) – на 30% швидше, ніж чіпи M1 Pro 18-ядерний графічний процесор – до 40% швидше, ніж чіпи M1 Pro, та на 10% швидше, ніж чіпи M2 Pro.

M3 Max – для максимальних потреб

І, нарешті, M3 Max – чіп для тих, хто прагне до максимуму:

До 128 ГБ об'єднаної пам'яті 92 мільярди транзисторів 16-ядерний ЦП (12 ядер продуктивності і 4 ядра ефективності) – на 80% швидше, ніж чіпи M1 Max, та на 50% швидше, ніж чіпи M2 Max 40-ядерний графічний процесор – до 50% швидше, ніж чіпи M1 Max, та на 20% швидше, ніж чіпи M2 Max.

Зверніть увагу на сімейство чіпів M3 – це інноваційні рішення, що гарантують видатну продуктивність на багато років вперед. Придбати MacBook від Apple – це не просто стильно, але й дуже перспективно.

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