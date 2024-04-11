Zemits визнано лідером в індустрії естетичних процедур завдяки технології HydroDiamond™

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Zemits, виробник передових апаратів для естетичних процедур, радує клієнтів у всьому світі своєю новітньою технологією HydroDiamond™. Ця інноваційна технологія об'єднує найсильніші характеристики гідродермабразії та діамантової мікродермабразії, створюючи унікальний підхід до очищення обличчя та покращення стану шкіри.

Про що говорять тисячі косметологів по всьому світі? HydroDiamond™ вражає професіоналів краси своїми перевагами.

Чому HydroDiamond™ — це особливою процедурою?

HydroDiamond™ — це органічне поєднання гідропілінгу та діамантової мікродермабразії, створене з метою максимізації результатів процедури і зменшення витратних матеріалів, тим самим збільшуючи доходи косметолога.

Принцип роботи HydroDiamond™

Класичні методи гідродермабразії мають свої недоліки, включаючи високі витрати сироватки та обмежений час контакту зі шкірою. HydroDiamond™ змінює правила гри, наносячи сироватку безпосередньо на шкіру. Це дозволяє активним інгредієнтам працювати довше та ефективніше, глибоко проникаючи та максимізуючи вплив.

Унікальні насадки HydroDiamond™

Zemits підняв стандарти, ввівши інноваційні насадки подвійного діамантового напилення. Зменшивши вплив вакууму, технологія дозволила використовувати ці насадки в чутливих областях, забезпечуючи ефективне видалення ороговілого шару без надмірного перерозтягнення шкіри. Відмінність полягає в тому, що при зменшенні вакуумного впливу, збільшилася кількість діамантового абразиву, забезпечуючи ефективність та безпеку процедури.

Це означає, що процедура поєднує в собі механічну дію діамантової насадки з глибоким зволоженням і очищенням за допомогою спеціалізованої сироватки. В результаті, шкіра отримує не тільки глибоке очищення, але й інтенсивне зволоження та відновлення.

Переваги для косметологів

Однією з головних переваг HydroDiamond™для косметологів є економічність: для однієї процедури потрібно всього 5 мл сироватки. Це значно зменшує витрати на матеріали, дозволяючи спеціалістам збільшувати свій дохід, не зменшуючи якості послуг.

Результати очищення шкіри

Процедура HydroDiamond™ забезпечує видиме поліпшення стану шкіри вже після першого сеансу. Клієнти відзначають зменшення пор, підвищення тонусу та еластичності шкіри, а також зменшення проявів акне і постакне. Додатково, завдяки дії сироватки, яка використовується в процесі, шкіра отримує інтенсивне зволоження та живлення, що робить її більш м'якою, гладкою та сяючою.

Результати та визнання

Завдяки HydroDiamond™, Zemits отримав дві високопрестижні нагороди в 2024 році від Dermascope та LNE&Spa's за "Найкращий апарат для обличчя" та "Найкращий апарат для Гідродермабразії". Ці нагороди відображають виняткову ефективність та технологічну перевагу HydroDiamond™ в світі естетичних процедур.

Zemits продовжує вражати своїх клієнтів і залишатися лідером завдяки передовій технології HydroDiamond™. Ця технологія стає новим стандартом у світі краси та догляду за шкірою, надаючи клієнтам і косметологам найкращі результати.

Апарати HydroDiamond™

Обирайте комбайн з технологією HydroDiamond™, який найбільше підійде вашому бізнесу:

Zemits DermeLuxx Pro — комбайн 3-в-1: 1) HydroDiamond™ + 2) Киснева Мезотерапія + 3) Кріотерапія.

Zemits Verstand HD Pro — комбайн 8-в-1: 1) HydroDiamond™ + 2) Киснева Мезотерапія + 3) Кріотерапія + 4) RF-ліфтинг + 5) Ультразвукова Чистка + 6) Електропорація + 7) Електропорація Зони Під Очима + 8) Вакуумну Терапія.

Кожен апарат має зручний зрозумілий інтерфейс, просте управління та стильний дизайн, що стане окрасою будь-якого кабінету краси.

Для додаткової інформації відвідайте сайт zemits.com.ua.