Тиждень з Київською оперою на Подолі – 01 – 07 квітня

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06 квітня о 17:00 – опера "Богема"

"Люди помирають, і уряди змінюються, але мелодії "Богеми" будуть жити вічно", – так написав у листі до Пуччіні американський винахідник Томас Едісон… Це найбільш довершений, геніальний і проникливий твір, який заслужив собі справедливе визначення – шедевр. Це взірець музичного мистецтва, яким варто відкривати для себе неповторне царство опери, щоб зрозуміти його незбагненну красу. Безсмертні мелодії "Богеми" хвилювали і будуть хвилювати тисячі шанувальників опери, адже це одне з найкращих творінь, що його зумів згенерувати мистецький світ.

07 квітня о 15:00 – балет "Коппелія. Нова історія ляльки"