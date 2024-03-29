АЛЛО передаватиме з кожної онлайн-оплати 100 гривень на медичні інновації в Superhumans Center

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Маркетплейс АЛЛО продовжує партнерство з медичним центром Superhumans у новому благодійному проєкті «Інновації заради руху». З 25 березня 2024 року АЛЛО переказуватиме з кожної безготівкової оплати при онлайн-замовленні на сайті allo.ua та у мобільному застосунку 100 гривень на фінансування роботи інноваційної 3D-лабораторії в Superhumans Center, а точніше – на виготовлення елементів для протезування та реабілітації – куксоприймачів, ортезів, накладок на готові протези, асистивних технологій, імплантів тощо.

«Протезування – нова реальність, але на допомогу приходять інновації. Відтепер онлайн-покупцям АЛЛО достатньо лише вибрати спосіб розрахунку – банківською карткою чи цифровим гаманцем, і донат від нас одразу відправиться на допомогу українським героям. Минулого року ми профінансували надсучасне протезування воїнів, цього року ми продовжуємо підтримку медичних інновацій», —зазначає Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу АЛЛО.

Медичний центр Superhumans відкрив 3D-лабораторію на початку 2024 року.Такі спеціалізовані лабораторії працюють ефективніше за традиційне виготовлення протезів – утричі швидше при меншій у 4 рази вартості виробу. Це дає змогу забезпечити новими технологічними протезами та допоміжними девайсами набагато більшу кількість пацієнтів, а також точніше адаптувати виріб під потреби конкретної людини. Матеріали, що використовуються для друку – фотополімерна смола, нейлон, гнучкий полімер.

«Ми в Superhumans Center не лише допомагаємо людям стати на ноги, ми робимо все, щоб найкращі і найсучасніші технології були доступними в Україні. Віримо, що зможемо стати джерелом інновацій та центром випробування новітніх технологій. За допомогою 3D-друку вироби для людей з інвалідністю виготовляються швидше і коштують в рази дешевше. Окрім того, окремі частини протезів, які потребують заміни, та моделі імплантів для хірургічних втручань можуть бути виготовлені в Україні. Це не лише про економічну ефективність та швидкість, це – про перенесення та розвиток найкращих світових технологій в Україну», – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

3D-друк розвивається з 1980-х років, маючи сьогодні неабиякий вплив на бізнес та науку, а побутові моделі 3D-принтерів допомагають кожному швидко створити прототип чи деталь. В медицині 3D-принтер вперше застосували у стоматології. А зараз 3D-друк використовують в трансплантології, пластичній хірургії, травматології. У протезуванні та реабілітації 3D-друк має справді революційні перспективи.

Реабілітація та протезування в Superhumans Center безоплатні завдяки великим донорам, а також партнерам, як-от національному маркетплейсу АЛЛО, який у 2023 році профінансував виготовлення міоелектричних протезів для українських героїв. 15 млн грн для цього було акумульовано АЛЛО завдяки відрахуванню коштів з продажу смартфонів.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Superhumans Center — це сучасна клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових і цивільних. Перший Superhumans Center відкрили у квітні 2023 року поблизу Львова. У найближчі роки Superhumans відкриють ще 5 центрів у різних містах України: Харкові, Миколаєві, Вінниці, Рівному та Дніпрі. Ініціатором проєкту став український бізнесмен Андрій Ставніцер.

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