Чому саме індукція: 5 переваг трендової плити

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Плита з індукцією — зручне рішення для домашньої кухні. Нею легко користуватися, обпектися о поверхню нереально. Модель можна підібрати на будь-який смак за кількістю конфорок, кольором, типом керування та іншими характеристиками. Завдяки функціональності та ергономіці, індукційна варильна панель не гірша за газову чи електричну.

Естетика

По-перше, індукція — це красиво. Плита такого типу компактна та акуратна, ідеально вписується в інтер’єр. Матеріали використовуються добре шліфовані, гладенькі та приємні на дотик.

Відсутність відкритого вогню та панель керування сенсорного типу — фішки, які роблять плитку футуристичною. Для користувачів, які не люблять зайвий візуальний шум, плита індукційна — найкраще рішення.

Кольори — на всі випадки життя:

Чорний — для кухні з темним фартухом та такою ж стільницею; беж — для тих, хто любить ніжні та вишукані дизайни; білий — для прихильників мінімалізму.

Мотивація до порядку

По-перше, інноваційна техніка мотивує позбутися від старого посуду з очевидними ознаками тривалого використання. Зумовлено це тим, що для готування на індукції підходять не всі кухонні місткості.

По-друге, догляд за плитою такого типу найпростіший. Сама вона не нагрівається, тож шматочки їжі, які падають поряд з конфоркою, не пригорають. А отже, прибираються легким помахом руки. Достатньо щоразу після готування протирати варильну поверхню губкою або серветкою, щоб підтримувати чистоту.

Економічність

Попри те, що коштує плитка з індукцією дорожче, використовувати її вигідніше, ніж, наприклад, електричну. Низькі витрати електроенергії — це наслідок швидкого нагрівання. Магнітне поле індукційної котушки впливає відразу на металевий посуд, тому на підігрів корпусу енергоресурси не витрачаються.

Функціональність

Таймер, який можна активувати для рецептів, що потребують максимальної точності.

Контроль кипіння — сенсор, який реагує на температуру та вібрації й автоматично зменшує інтенсивність нагріву з метою уникнення «збігання» рідини.

Підтримка температури — виручає, коли потрібно, щоб їжа якомога довше залишалася теплою.

Розпізнавання посуду — адаптування розміру зони нагріву під діаметр дна місткості.

Об’єднання конфорок для комфортного використання каструль великого об’єму.

Відсутність впливу на мікроклімат

Через особливу конструкцію плита не впливає на температуру та чистоту повітря. Можна використовувати індукцію навіть без витяжки, якщо є можливість природного провітрювання. Неприємних запахів менше через відсутність продуктів горіння, як у газової плити.

Конфорки з часом не засмічуються, не втрачають потужність та не деформуються. Отже, варильна поверхня залишається однаково ефективною впродовж усього строку експлуатації.