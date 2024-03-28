Чому саме індукція: 5 переваг трендової плити
Реклама
Плита з індукцією — зручне рішення для домашньої кухні. Нею легко користуватися, обпектися о поверхню нереально. Модель можна підібрати на будь-який смак за кількістю конфорок, кольором, типом керування та іншими характеристиками. Завдяки функціональності та ергономіці, індукційна варильна панель не гірша за газову чи електричну.
Естетика
По-перше, індукція — це красиво. Плита такого типу компактна та акуратна, ідеально вписується в інтер’єр. Матеріали використовуються добре шліфовані, гладенькі та приємні на дотик.
Відсутність відкритого вогню та панель керування сенсорного типу — фішки, які роблять плитку футуристичною. Для користувачів, які не люблять зайвий візуальний шум, плита індукційна — найкраще рішення.
Кольори — на всі випадки життя:
-
Чорний — для кухні з темним фартухом та такою ж стільницею;
-
беж — для тих, хто любить ніжні та вишукані дизайни;
-
білий — для прихильників мінімалізму.
Мотивація до порядку
По-перше, інноваційна техніка мотивує позбутися від старого посуду з очевидними ознаками тривалого використання. Зумовлено це тим, що для готування на індукції підходять не всі кухонні місткості.
По-друге, догляд за плитою такого типу найпростіший. Сама вона не нагрівається, тож шматочки їжі, які падають поряд з конфоркою, не пригорають. А отже, прибираються легким помахом руки. Достатньо щоразу після готування протирати варильну поверхню губкою або серветкою, щоб підтримувати чистоту.
Економічність
Попри те, що коштує плитка з індукцією дорожче, використовувати її вигідніше, ніж, наприклад, електричну. Низькі витрати електроенергії — це наслідок швидкого нагрівання. Магнітне поле індукційної котушки впливає відразу на металевий посуд, тому на підігрів корпусу енергоресурси не витрачаються.
Функціональність
-
Таймер, який можна активувати для рецептів, що потребують максимальної точності.
-
Контроль кипіння — сенсор, який реагує на температуру та вібрації й автоматично зменшує інтенсивність нагріву з метою уникнення «збігання» рідини.
-
Підтримка температури — виручає, коли потрібно, щоб їжа якомога довше залишалася теплою.
-
Розпізнавання посуду — адаптування розміру зони нагріву під діаметр дна місткості.
-
Об’єднання конфорок для комфортного використання каструль великого об’єму.
Відсутність впливу на мікроклімат
Через особливу конструкцію плита не впливає на температуру та чистоту повітря. Можна використовувати індукцію навіть без витяжки, якщо є можливість природного провітрювання. Неприємних запахів менше через відсутність продуктів горіння, як у газової плити.
Конфорки з часом не засмічуються, не втрачають потужність та не деформуються. Отже, варильна поверхня залишається однаково ефективною впродовж усього строку експлуатації.