Poligon Project представляє BEREZEN - виставку сучасного мистецтва у Київському просторі живої культури «Кудрявка»

BEREZEN - Четверта благодійна виставка актуального сучасного мистецтва від Poligon Project, яка відбуватиметься в стінах живого простора культури “Кудрявка” (Закинутого Київського лікеро-горілчаного завода) 30 березня - 6 квітня, вулиця Кудрявська, 16A

Куратор: Саня Остер

Координатори: Марі(я) Квасневська, Роман Абрашин

Poligon Project представляє 26 молодих художників з різних міст України (Львів, Донецьк, Одеса, Ужгород, Кривий Ріг, Київ, тощо), які продовжують творити з оглядом на представлення сучасній Західній спільноті, попри обстріли та нестабільність соціальної обстановки. Відібрані роботи, серед яких, переважно, живопис, а також скульптури та інсталяція, втілюють новий подих в культурний дискурс нашої країни, виходячи з “андерграунду” в публічний простір. Загальний мотив експозиції - це непокірність людської вітальної енергії, що не просто усвідомлює свій відрив від україно-р*сійського культурного контексту, а ще і ставить запитання: куди приведе обраний шлях сьогоденного митця з орієнтацією на ліберальний досвід? Більшість робіт пронизані особистими переживаннями, втіленими в абстрактні та концептуальні форми, дозволяючі глядачеві також взяти участь в самопізнанні. Цікавим, під час третього року війни, є факт зміщення фокусу з зовнішніх тригерів на більш глибокі персональні роздуми, що в будь-якому випадку беруть свій початок в збройній агресії проти України, але еволюціонують під впливом усвідомлення нашої свободи та самоідентифікації.

Окрім візуальної частини на відкритті також гратимуть троє електронних музикантів, що роблять свій вклад в розвиток української електронної сцени, виступаючі на таких відомих у нас і за кордоном платформах як Gasoline Radio та інші.

Виставка відкрита для відвідування на 2 поверсі центрального складського приміщення, у просторі "Кудрявка" з 30 березня по 6 квітня.

Ціна входу в день відкриття - 300 грн

Ціна входу в наступні дні експозиції - вільний донат від 100 грн

Графік роботи:

30 березня - з 13:00 до 20:00

31.03 - 06.04 - з 12:00 до 18:00

«Метою виставки є розкриття архетипності нашого суспільства, особливо його культурної сфери, у контексті західного образу мислення. Ця спроба аналізу відображає багатовимірність нашого світогляду та його вплив на сучасну культурну динаміку, розширюючи наше розуміння культурної спадщини та її ролі у формуванні ідентичності.» - пояснює куратор Саня Остер.

Зібрані художники працюють в різних напрямках та виросли з різних сфер - від стріт-арту Донецького концептуаліста Сергія Сімутіна до іконописного минулого Львівського артиста Володимира Олещука; від Одеського авангарду KIT’а до проєктування муралів VVIKMMA з Білої Церкви. Для когось це буде тільки початок презентації себе глядачеві, як, наприклад, спеціальне конструювання інсталяції Львівською художницею Вірою Пакош. Для когось це буде просто наступний крок після українських Бієнале та Британських галерей. Але всіх представлених творців об’єднує одне - всі вони працюють над актуальним мистецтвом, яке відкриває дискурс: “що є сучасне українське мистецтво?”

Poligon Project - це кочуючий кураторський проєкт одеського художника та організатора Сані Остера, який в першу чергу націлений на відбір та презентацію молодої мистецької спільноти українському глядачу та з перспективой влаштування благодійних виставок за кордоном. Конкретно виставка BEREZEN має наміри відправитись в довгий шлях: після Києва, зібраний пул артистів презентують на ре-відкритті Музея Сучасного Мистецтва Одеси, в Ужгороді, а потім в Німеччині та Великобританії.

Контакти для запитів ЗМІ та загальних питань:

[email protected] +380972657041 - Марі Квасневська

Poligon.project

вул. Кудрявська 16А, Київ

e-mail: [email protected]

Instagram: poligon.project

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