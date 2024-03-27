28 березня відбудеться захід ProfVentFasad
Редакція журналу Prof Build спільно з BarkS організовують професійну бізнес-зустріч ProfVentFasad. Це єдиний захід, який об'єднує експертів, постачальників та виробників сфери вентильованих фасадів.
Запрошуємо Вас та представників вашої компанії взяти участь у провідній події галузі.
Основні теми:
Тенденції розвитку, проблеми та перспективи ринку фасадних систем.
Зміни до будівельних норм та пожежна безпека фасадних систем.
Практичні кейси з маркетингу та продажів фасадних систем, презентації новинок та сучасних проєктних рішень.
Законодавче регулювання утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд.
Проблематика кошторисної документації.
Ринковий нагляд та стандарти якості в галузі.
Кадровий голод та шляхи виходу з поточної кризи.
Цікаві дискусійні панелі!
Учасники: виробники та постачальники систем вентильованих фасадів та комплектуючих, представники влади, девелопери, забудовники, архітектори, проєктанти та експерти, науковці, представники профспілок та навчальних закладів.
Вхід на бізнес-зустріч вільний за попередньою реєстрацією за посиланням:
https://forms.gle/9BUsc7P9VVhDp1Z37
Для представництва компаній галузі - передбачені привабливі умови участі в рамках партнерських пакетів!
Дата: 28.03.2024. Початок: 10.00
Місце: Mercure Kyiv Congress
Організатори: журнал Prof Build; BarkS
Генеральний партнер: WURTH
Галузевий партнер: КМД
Партнери:
Конфедерація будівельників України; Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут інноваційної освіти КНУБА; Національна спілка архітекторів України; The WALL; Агенція відбудови України; ПРОФБУД; KyivBuild; Build Portal; ТехЕкспо, True.ua, Property Times.
Для уточнень та отримання детальної інформації звертайтесь до редакції журналу Prof Build: Світлана Шах - 067 912 89 29; [email protected]
Сайт заходу: https://forum.profbuild.in.ua/
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