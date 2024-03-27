28 березня відбудеться захід ProfVentFasad

Редакція журналу Prof Build спільно з BarkS організовують професійну бізнес-зустріч ProfVentFasad. Це єдиний захід, який об'єднує експертів, постачальників та виробників сфери вентильованих фасадів.

Запрошуємо Вас та представників вашої компанії взяти участь у провідній події галузі.

Основні теми:

Тенденції розвитку, проблеми та перспективи ринку фасадних систем.

Зміни до будівельних норм та пожежна безпека фасадних систем.

Практичні кейси з маркетингу та продажів фасадних систем, презентації новинок та сучасних проєктних рішень.

Законодавче регулювання утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд.

Проблематика кошторисної документації.

Ринковий нагляд та стандарти якості в галузі.

Кадровий голод та шляхи виходу з поточної кризи.

Цікаві дискусійні панелі!

Учасники: виробники та постачальники систем вентильованих фасадів та комплектуючих, представники влади, девелопери, забудовники, архітектори, проєктанти та експерти, науковці, представники профспілок та навчальних закладів.

Вхід на бізнес-зустріч вільний за попередньою реєстрацією за посиланням:

https://forms.gle/9BUsc7P9VVhDp1Z37

Для представництва компаній галузі - передбачені привабливі умови участі в рамках партнерських пакетів!

Дата: 28.03.2024. Початок: 10.00

Місце: Mercure Kyiv Congress

Організатори: журнал Prof Build; BarkS

Генеральний партнер: WURTH

Галузевий партнер: КМД

Партнери:

Конфедерація будівельників України; Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут інноваційної освіти КНУБА; Національна спілка архітекторів України; The WALL; Агенція відбудови України; ПРОФБУД; KyivBuild; Build Portal; ТехЕкспо, True.ua, Property Times.

Для уточнень та отримання детальної інформації звертайтесь до редакції журналу Prof Build: Світлана Шах - 067 912 89 29; [email protected]

Сайт заходу: https://forum.profbuild.in.ua/

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