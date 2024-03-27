Пресрелізи

10:56 27.03.2024

Який тонер для обличчя вибрати: огляд

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Доглядову косметику варто підбирати під проблеми вашої шкіри. Суха — зволожуйте, маєте гіперпігментацію — висвітлюйте, є зморшки — протидійте їм. Один із важливих засобів у щоденній рутині — тонер, що загалом відповідає за тонізацію шкіри. Серед товарів бренду INSTYTUTUM ви можете купити тонер для обличчя з різними формулами. А на що орієнтуватися — розповімо далі.

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Для якісного очищення й вирівнювання тону

Якщо ви хочете очистити шкіру, повернути собі рівний тон і зробити обличчя здоровим, то варто зупинитися на тонері з кислотами. Наприклад, Resurfacing Glow Toner з гліколевою кислотою є гарним варіантом для цього.

Особливості дії косметики:

  • візуально звужує пори;
  • помітно зменшує зморшки;
  • освітлює шкіру, вирівнює тон;
  • розгладжує текстуру шкіри;
  • пом’якшує шкіру;
  • заспокоює подразнення.

Гліколева кислота у поєднанні з ніацинамідом гарно відлущує відмерлі клітини шкіри. Завдяки цьому тон стає здоровим, а текстура — гладенькою й чистою. Гіалуронова кислота у складі додає епідермісу зволоження й еластичності.

Для боротьби з проявами старіння

У випадку, коли вам треба боротися з проявами старіння, варто надати перевагу тонеру з ретинолом. Гарним представником є Advanced Retinol Toner від INSTYTUTUM. Його задача полягає в тому, щоб:

  • розгладити зморшки;
  • вирівняти тон і текстуру;
  • стимулювати оновлення клітин;
  • регулювати виробіток себуму;
  • зволожувати шкіру;
  • заспокоювати шкіру.

Завдяки такому тонеру можна позбутися запалень і почервонінь. Можна використовувати цей тонер двічі на добу або чергувати його з Resurfacing Glow Toner.

Однак варто бути обережним з ретинолом — бажано вибирати такі косметичні засоби після консультації з лікарем. Наприклад, не рекомендовано його застосовувати протягом вагітності й годування груддю. Також ретинол може посилювати вплив ультрафіолетових променів на шкіру. Тож після такого засобу вранці наносьте протисонцевий засіб. Бажано, щоб він був зі ступенем захисту SPF 30 і вище.

Отже, вибирайте свій щоденний догляд, виходячи з потреб шкіри. Тоді ваша шкіра матиме здоровий вигляд.

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