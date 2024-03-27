Mind Entrepreneur Summit. Підприємництво як майбутнє України
Провідне бізнес-видання Mind проводить Mind Entrepreneur Summit – найбільшу та найкориснішу конференцію для малого та середнього бізнесу України!
19 квітня 2024 року ми збираємо у Києві підприємців, які не лише пережили два роки війни, але й змогли втримати, зберегти та навіть розвинути власний бізнес. Вони воюють, працюють чи донатять на потреби ЗСУ, волонтерять для військових, ветеранів та цивільних, а головне – несуть світом звістку про Україну, її підприємницький дух та ділові таланти.
Мета заходу – стати єдиним майданчиком для спілкування, пошуку і знаходження можливостей для розвитку та зростання підприємців – за рахунок співпраці з:
- профільними спеціалістами,
- вітчизняними, міжнародними грантовими і кредитними партнерами,
- експертами з розвитку бізнесу,
- партнерами з експортних ринків для української продукції.
Протягом усього дня на учасників очікують:
- Лекції досвідчених та поважних експертів,
- Майстер-класи від практиків бізнесу,
- Сприяння у пошуку партнерів для розвитку,
- Можливості для залучення капіталу,
- Безліч можливостей для нетворкінгу з однодумцями, в тому числі - вечірка,
- Ярмарок крафтових товарів українських виробників.
Основні теми обговорення:
- Вплив технології штучного інтелекту на український бізнес,
- Обговорення – реальні pro та contra – Національної стратегії доходів,
- Інтерв'ю про тиск на бізнес із представниками ДПС та БЕБ,
- Практичні поради та обмін ідеями щодо вступу України до ЄС,
- Пошук та залучення фінансування для бізнесу,
- Дія.Сіті та Індустріальні парки: можливості чи корупційна складова,
- Інформаційні технології (IT) для бізнесу,
- Вихід на експортні ринки,
- Як вигравати в тендерах та – особливо – державних закупівлях.
Серед спікерів:
- Ігор Цимбал, Head of Sales SME OTP Bank Ukraine,
- Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді»,
- Єгор Дем'янков, СОО групи диджитал агентств Netpeak,
- Євген Моспан, старший директор з архітектури рішень та головний технічний директор ІТ-компанії ЕРАМ Україна,
- Первін Дадашова, директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України,
- Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики,
- Валентин Краснопьоров, голова правління ГО «Сильні громади»,
- Катаріна Матернова, пані Посол Європейського Союзу в Україні,
- Ando Rehemaa (Андо Рехемаа), радник з питань економіки та бізнес-дипломатії, співробітництва й реконструкції,
- Мар'яна Беца, посол з особливих доручень МЗС України з питань світового українства,
- Павло Гузирь, Head of Alternative Channels Project AgriFactory OTP Bank Ukraine,
- Олександр Рассахацький, Head of Customer Experience Management OTP Bank Ukraine,
- Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді", який реалізовує конкурс бізнес-ідей "Роби своє",
- Олеся Залуська, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», менторка з цифрових трансформацій,
- Олена Кошарна, виконавча директорка Horizon Capital,
- Андрій Гапон, голова Правління Фонду розвитку підприємництва,
- Наталія Микольська, директор Diia.Сity.United,
- Олександр Бондаренко, керуючий партнер Bureau of Investment Programs, керуючий компанії індустріальних парків NOVO,
- Дмитро Швець, директор Start Global, автор подкасту для експортерів Start Global Insights,
- Константін Бунеску, керівник компанії UcRo Impex S.r.L., підприємець - новатор. Бухарест, Румунія,
- Євген Саранцов, український підприємець, засновник Reactor.ua та Blackbox.ua,
та інші.
Де все це відбуватиметься?
З міркувань безпеки ми повідомимо про місце проведення заходу учасникам за 24 години до початку. Проте вже зараз можемо гарантувати:
- Головну сцену
виступи провідних підприємців, представників регуляторів, панельні дискусії та презентації. Тренди – від тих, хто їх задає, аналітика – від тих, хто розуміється.
- Сцена практики
майстер-класи з продажів, формування та розвитку команди, залученню капіталу, виходу на експортні ринки – від практиків. Жодної теорії, лише практичні поради, чек-листи та відповіді на реальні питання. Можливість не лише поспілкуватись з практиками, але й отримати призи для бізнесу: консультації, фінансування і інше.
- Нетворкінг/пітчинг
«вільний мікрофон» для презентації проєкту інвесторам, бізнес-спід-дейтінг. Можливість привернути увагу професійних інвесторів, поставити питання та отримати відповіді.
- Ярмарок крафтової продукції
можливість підтримати український малий та мікробізнес, знайти нового партнера, показати себе та на людей подивитись.
Для кого конференція?
- Підприємців та власників мікро, малого та середнього бізнесу
- Топ-менеджерів великого та середнього бізнесу
- Тих, хто розглядає можливість відкриття власного бізнесу
- HRD
- PR-спеціалістів
- IT-спеціалістів
Запрошуємо разом будувати майбутнє України, яка полягає - ми впевнені - саме у підприємництві!
- Спеціальні умови участі для підприємців, директорів підприємств та підписників Mind.
Візьміть участь у Mind Entrepreneur Summit!
Партнери Mind Entrepreneur Summit:
ОТП Банк — генеральний партнер
Благодійний фонд «МХП — Громаді» — офіційний партнер
Асоціація «IT Ukraine» — партнер
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- Сайт події: https://entrepreneursummit.mind.ua/
- Придбати квиток: https://secure.wayforpay.com/payment/MindEntrepreneurSummit
- Fb-івент: https://www.facebook.com/events/316975081379321/
- Візуальні матеріали: https://drive.google.com/drive/folders/1Pfo2C7XWkSoiHi6l5TbuapU83dJAZ5zr
Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер