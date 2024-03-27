Mind Entrepreneur Summit. Підприємництво як майбутнє України

Провідне бізнес-видання Mind проводить Mind Entrepreneur Summit – найбільшу та найкориснішу конференцію для малого та середнього бізнесу України!

19 квітня 2024 року ми збираємо у Києві підприємців, які не лише пережили два роки війни, але й змогли втримати, зберегти та навіть розвинути власний бізнес. Вони воюють, працюють чи донатять на потреби ЗСУ, волонтерять для військових, ветеранів та цивільних, а головне – несуть світом звістку про Україну, її підприємницький дух та ділові таланти.

Мета заходу – стати єдиним майданчиком для спілкування, пошуку і знаходження можливостей для розвитку та зростання підприємців – за рахунок співпраці з:

профільними спеціалістами,

вітчизняними, міжнародними грантовими і кредитними партнерами,

експертами з розвитку бізнесу,

партнерами з експортних ринків для української продукції.

Протягом усього дня на учасників очікують:

Лекції досвідчених та поважних експертів,

Майстер-класи від практиків бізнесу,

Сприяння у пошуку партнерів для розвитку,

Можливості для залучення капіталу,

Безліч можливостей для нетворкінгу з однодумцями, в тому числі - вечірка,

Ярмарок крафтових товарів українських виробників.

Основні теми обговорення:

Вплив технології штучного інтелекту на український бізнес,

Обговорення – реальні pro та contra – Національної стратегії доходів,

Інтерв'ю про тиск на бізнес із представниками ДПС та БЕБ,

Практичні поради та обмін ідеями щодо вступу України до ЄС,

Пошук та залучення фінансування для бізнесу,

Дія.Сіті та Індустріальні парки: можливості чи корупційна складова,

Інформаційні технології (IT) для бізнесу,

Вихід на експортні ринки,

Як вигравати в тендерах та – особливо – державних закупівлях.

Серед спікерів:

Ігор Цимбал , Head of Sales SME OTP Bank Ukraine,

, Head of Sales SME OTP Bank Ukraine, Тетяна Волочай , директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді»,

, директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді», Єгор Дем'янков , СОО групи диджитал агентств Netpeak,

, СОО групи диджитал агентств Netpeak, Євген Моспан, старший директор з архітектури рішень та головний технічний директор ІТ-компанії ЕРАМ Україна,

старший директор з архітектури рішень та головний технічний директор ІТ-компанії ЕРАМ Україна, Первін Дадашова , директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України,

, директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України, Ярослав Железняк , народний депутат, фракція "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики,

, народний депутат, фракція "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Валентин Краснопьоров , голова правління ГО «Сильні громади»,

, голова правління ГО «Сильні громади», Катаріна Матернова , пані Посол Європейського Союзу в Україні,

, пані Посол Європейського Союзу в Україні, Ando Rehemaa (Андо Рехемаа) , радник з питань економіки та бізнес-дипломатії, співробітництва й реконструкції,

, радник з питань економіки та бізнес-дипломатії, співробітництва й реконструкції, Мар'яна Беца , посол з особливих доручень МЗС України з питань світового українства,

, посол з особливих доручень МЗС України з питань світового українства, Павло Гузирь , Head of Alternative Channels Project AgriFactory OTP Bank Ukraine,

, Head of Alternative Channels Project AgriFactory OTP Bank Ukraine, Олександр Рассахацький , Head of Customer Experience Management OTP Bank Ukraine,

, Head of Customer Experience Management OTP Bank Ukraine, Володимир Панченко , керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді", який реалізовує конкурс бізнес-ідей "Роби своє",

, керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді", який реалізовує конкурс бізнес-ідей "Роби своє", Олеся Залуська , керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», менторка з цифрових трансформацій,

, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», менторка з цифрових трансформацій, Олена Кошарна , виконавча директорка Horizon Capital,

, виконавча директорка Horizon Capital, Андрій Гапон , голова Правління Фонду розвитку підприємництва,

, голова Правління Фонду розвитку підприємництва, Наталія Микольська , директор Diia.Сity.United,

, директор Diia.Сity.United, Олександр Бондаренко , керуючий партнер Bureau of Investment Programs, керуючий компанії індустріальних парків NOVO,

, керуючий партнер Bureau of Investment Programs, керуючий компанії індустріальних парків NOVO, Дмитро Швець , директор Start Global, автор подкасту для експортерів Start Global Insights,

, директор Start Global, автор подкасту для експортерів Start Global Insights, Константін Бунеску, керівник компанії UcRo Impex S.r.L., підприємець - новатор. Бухарест, Румунія,

керівник компанії UcRo Impex S.r.L., підприємець - новатор. Бухарест, Румунія, Євген Саранцов, український підприємець, засновник Reactor.ua та Blackbox.ua,

та інші.

Де все це відбуватиметься?

З міркувань безпеки ми повідомимо про місце проведення заходу учасникам за 24 години до початку. Проте вже зараз можемо гарантувати:

Головну сцену

виступи провідних підприємців, представників регуляторів, панельні дискусії та презентації. Тренди – від тих, хто їх задає, аналітика – від тих, хто розуміється.

Сцена практики

майстер-класи з продажів, формування та розвитку команди, залученню капіталу, виходу на експортні ринки – від практиків. Жодної теорії, лише практичні поради, чек-листи та відповіді на реальні питання. Можливість не лише поспілкуватись з практиками, але й отримати призи для бізнесу: консультації, фінансування і інше.

Нетворкінг/пітчинг

«вільний мікрофон» для презентації проєкту інвесторам, бізнес-спід-дейтінг. Можливість привернути увагу професійних інвесторів, поставити питання та отримати відповіді.

Ярмарок крафтової продукції

можливість підтримати український малий та мікробізнес, знайти нового партнера, показати себе та на людей подивитись.

Для кого конференція?

Підприємців та власників мікро, малого та середнього бізнесу

Топ-менеджерів великого та середнього бізнесу

Тих, хто розглядає можливість відкриття власного бізнесу

HRD

PR-спеціалістів

IT-спеціалістів

Запрошуємо разом будувати майбутнє України, яка полягає - ми впевнені - саме у підприємництві!

Спеціальні умови участі для підприємців, директорів підприємств та підписників Mind.

Візьміть участь у Mind Entrepreneur Summit !

Партнери Mind Entrepreneur Summit:

ОТП Банк — генеральний партнер

Благодійний фонд «МХП — Громаді» — офіційний партнер

Асоціація «IT Ukraine» — партнер

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Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер