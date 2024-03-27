Пресрелізи

10:40 27.03.2024

Mind Entrepreneur Summit. Підприємництво як майбутнє України

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Провідне бізнес-видання Mind проводить Mind Entrepreneur Summit – найбільшу та найкориснішу конференцію для малого та середнього бізнесу України!

19 квітня 2024 року ми збираємо у Києві підприємців, які не лише пережили два роки війни, але й змогли втримати, зберегти та навіть розвинути власний бізнес. Вони воюють, працюють чи донатять на потреби ЗСУ, волонтерять для військових, ветеранів та цивільних, а головне – несуть світом звістку про Україну, її підприємницький дух та ділові таланти.

Мета заходу – стати єдиним майданчиком для спілкування, пошуку і знаходження можливостей для розвитку та зростання підприємців – за рахунок співпраці з: 

  • профільними спеціалістами,
  • вітчизняними, міжнародними грантовими і кредитними партнерами,
  • експертами з розвитку бізнесу,
  • партнерами з експортних ринків для української продукції.

 Протягом усього дня на учасників очікують:

  • Лекції досвідчених та поважних експертів,
  • Майстер-класи від практиків бізнесу,
  • Сприяння у пошуку партнерів для розвитку,
  • Можливості для залучення капіталу,
  • Безліч можливостей для нетворкінгу з однодумцями, в тому числі - вечірка,
  • Ярмарок крафтових товарів українських виробників.

Основні теми обговорення:

  • Вплив технології штучного інтелекту на український бізнес,
  • Обговорення – реальні pro та contra – Національної стратегії доходів,
  • Інтерв'ю про тиск на бізнес із представниками ДПС та БЕБ,
  • Практичні поради та обмін ідеями щодо вступу України до ЄС,
  • Пошук та залучення фінансування для бізнесу,
  • Дія.Сіті та Індустріальні парки: можливості чи корупційна складова,
  • Інформаційні технології (IT) для бізнесу,
  • Вихід на експортні ринки,
  • Як вигравати в тендерах та – особливо – державних закупівлях.

Серед спікерів:

  • Ігор Цимбал, Head of Sales SME OTP Bank Ukraine,
  • Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді»,
  • Єгор Дем'янков, СОО групи диджитал агентств Netpeak,
  • Євген Моспан, старший директор з архітектури рішень та головний технічний директор ІТ-компанії ЕРАМ Україна,
  • Первін Дадашова, директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України,
  • Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики,
  • Валентин Краснопьоров, голова правління ГО «Сильні громади»,
  • Катаріна Матернова, пані Посол Європейського Союзу в Україні,
  • Ando Rehemaa (Андо Рехемаа), радник з питань економіки та бізнес-дипломатії, співробітництва й реконструкції,
  • Мар'яна Беца, посол з особливих доручень МЗС України з питань світового українства,
  • Павло Гузирь, Head of Alternative Channels Project AgriFactory OTP Bank Ukraine,
  • Олександр Рассахацький, Head of Customer Experience Management OTP Bank Ukraine,
  • Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді", який реалізовує конкурс бізнес-ідей "Роби своє",
  • Олеся Залуська, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», менторка з цифрових трансформацій,
  • Олена Кошарна, виконавча директорка Horizon Capital,
  • Андрій Гапон, голова Правління Фонду розвитку підприємництва,
  • Наталія Микольська, директор Diia.Сity.United,
  • Олександр Бондаренко, керуючий партнер Bureau of Investment Programs, керуючий компанії індустріальних парків NOVO,
  • Дмитро Швець, директор Start Global, автор подкасту для експортерів Start Global Insights,
  • Константін Бунеску, керівник компанії UcRo Impex S.r.L., підприємець - новатор. Бухарест, Румунія,
  • Євген Саранцов, український підприємець, засновник Reactor.ua та Blackbox.ua,

та інші. 

Де все це відбуватиметься?

З міркувань безпеки ми повідомимо про місце проведення заходу учасникам за 24 години до початку. Проте вже зараз можемо гарантувати:

  • Головну сцену

виступи провідних підприємців, представників регуляторів, панельні дискусії та презентації. Тренди – від тих, хто їх задає, аналітика – від тих, хто розуміється.

  • Сцена практики

майстер-класи з продажів, формування та розвитку команди, залученню капіталу, виходу на експортні ринки – від практиків. Жодної теорії, лише практичні поради, чек-листи та відповіді на реальні питання. Можливість не лише поспілкуватись з практиками, але й отримати призи для бізнесу: консультації, фінансування і інше.

  • Нетворкінг/пітчинг

«вільний мікрофон» для презентації проєкту інвесторам, бізнес-спід-дейтінг. Можливість привернути увагу професійних інвесторів, поставити питання та отримати відповіді.

  • Ярмарок крафтової продукції

можливість підтримати український малий та мікробізнес, знайти нового партнера, показати себе та на людей подивитись.

 Для кого конференція?

  • Підприємців та власників мікро, малого та середнього бізнесу
  • Топ-менеджерів великого та середнього бізнесу
  • Тих, хто розглядає можливість відкриття власного бізнесу
  • HRD
  • PR-спеціалістів
  • IT-спеціалістів

Запрошуємо разом будувати майбутнє України, яка полягає - ми впевнені - саме у підприємництві!

  • снятСпеціальні умови участі для підприємців, директорів підприємств та підписників Mind.

Візьміть участь у Mind Entrepreneur Summit!

Партнери Mind Entrepreneur Summit:

ОТП Банк — генеральний партнер 

Благодійний фонд «МХП — Громаді» — офіційний партнер

Асоціація «IT Ukraine» — партнер

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Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

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