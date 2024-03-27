Відбулася презентація комунікаційної платформи Young Veterans Ukraine, основна мета діяльності якої націлена на підтримку молодих українських ветеранів, взаємодію різних стейкхолдерів: ветеранів, підприємців, власників бізнесу, урядових та неурядових організацій.

Платформу засновано чотирма громадськими організаціями: "ЧАС ДІЇ" , "SOS Ukraine", "Cмарт Медіа" та "Українські ветерани", які наразі імплементують проєкт, пов’язаний з ветеранським бізнесом.

"Після закінчення війни очікується, за різними даними, від 1 до 5 мільйонів ветеранів, що повернуться додому та мають інтегруватись у мирне життя. Платформа була заснована як відповідь на цей виклик. У стратегічному плані – підтримка ветеранського бізнесу має стати одним пріоритетів державної політики. Інакше – ніяк", – говорить голова ГО "Cмарт Медіа" Олександра Щукіна.

Платформа стане тим майданчиком, де зібрано інформацію, яка буде корисною для усіх стейкхолдерів.

"Послуги, які надаватиме платформа – передовсім це інформація щодо навчань, отримання грантів та фінансування, міжнародну підтримку. Це можливість знайти роботу, адже ми будемо збирати пропозиції від підприємств та маємо партнерів. Для бізнесу – це можливість підкреслити свою соціально орієнтовану складову та роботу з вразливими групами населення. Бізнес буде отримувати інформацію про можливості та пільги від держави, банків тощо", – Артем Каспар’ян, голова ГО "Українські ветерани".

Міжнародний експерт Довідас Віткаускас переконаний, що є дії, які слід робити вже зараз, а не очікувати на завершення війни. Платформа "Young Veterans Ukraine" зможе стати тим майданчиком, який залучає до співпраці різні інституції та об’єднує різних людей, в тому числі й міжнародні організації, які готові допомагати економічному розвитку України.

"Ми вивчаємо досвід різних країн, проте ситуація в Україні унікальна і потребує нових підходів. Започаткуванням платформи ми хочемо дати зрозуміти, що ветеранськими політиками, інтеграцією людей у мирне життя слід займатися вже сьогодні", – сказав Довідас Віткаускас.

Аби бути ефективними саме для ветеранів, слід добре знати їх потреби та бути на постійному контакті.

"Наша організація "ЧАС ДІЇ" має великий досвід роботи з військовими та ветеранами, ми знаємо їх потреби та проблеми. Ми тісно співпрацюємо з військовими й можемо чітко сформулювати те, що потрібно саме їм, відтак і бути більш ефективними", – зазначила голова ГО "ЧАС ДІЇ" Оксана Алєксєєва.

Спікери:

Довідас Віткаускас, міжнародний експерт, ГО "SOS Ukraine"

Олександра Щукіна, голова ГО "Cмарт Медіа"

Оксана Алєксєєва, голова ГО "ЧАС ДІЇ"

Артем Каспар’ян, ГО "Українські ветерани"