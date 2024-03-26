Пресрелізи

14:00 26.03.2024

Як взяти мікрокредит без зайвих проблем: особливості онлайн-кредитування

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Якщо не вистачає грошей на велику покупку, більшість людей звертається за позикою до банку. Отримати потрібну суму можна доволі швидко, якщо заздалегідь заручитися підтримкою поручителів та замовити виписку про доходи за останні 6 місяців.

Але що робити, коли гроші потрібні негайно, а їхня кількість не така вже й велика? В такій ситуації виручають онлайн-мікрокредити. Звертатися до банку у такій ситуації невигідно. Традиційні фінансові установи не дуже охоче схвалюють невеличкі суми, бо не отримують з того значного прибутку. Кім того, пакет документів, що доведеться зібрати, не дуже відрізняється від стандартного кредитування. Позика у 10–15 тис. грн просто не варта таких зусиль.

Набагато простіше звернутися до небанківської мікрофінансової установи та отримати мікрокредит. Що це таке, та як швидко отримати гроші, не виходячи з дому, розглянемо далі.

Що таке мікрокредит

Такі позики мають кілька характеристик, за якими їх легко відрізнити від звичайних кредитів:

  • невелика сума — зазвичай менше як 15–20 тис. грн, іноді навіть менше як 1000 грн;
  • відсутність бюрократії — для оформлення достатньо мати ІПН і паспорт;
  • відсутність цільового призначення — не потрібно пояснювати, для чого беруться гроші;
  • швидкість схвалення — від заявки до отримання зазвичай проходить не більше як 10–15 хвилин;
  • короткий термін дії договору — кілька днів або місяць, але за необхідності термін можна продовжити.

Мікрокредити беруть у ситуаціях, коли гроші потрібні негайно. Вони не передбачають довгострокових планів, оскільки відсотки на них нараховуються щодня.

Як отримати мікрокредит онлайн

Невеликі швидкі кредити надають мікрофінансові установи, більшість з яких діють онлайн і не мають фізичних відділень. Тому для отримання коштів потрібний доступ до інтернету та дебетова картка, відкрита в будь-якому банку України.

Подати заявку на отримання позики просто:

  • вибираєте найкращий на вашу думку сервіс кредитування, наприклад, Moneyveo;
  • переходите на сайт компанії та у спеціальній формі вказуєте строк кредитування та потрібну суму;
  • заповнюєте заявку: особисті дані з паспорта, ІПН, номер телефону, е-mail тощо;
  • прив'язуєте банківську картку до особистого кабінету, користуючись інструкцією;
  • відсилаєте заявку та чекаєте на результат.

Кількість відмов щодо онлайн-мікрокредитів тяжіє до мінімуму, тому чекати доведеться недовго. Вже за 15–20 хвилин гроші будуть зараховані на вказану банківську картку.

Чи складно повернути гроші

Щоб погасити мікрокредит, потрібно здійснити зворотну операцію та переказати кошти з картки за реквізитами, зазначеними в угоді. Більшість мікрофінансових організацій пропонує кілька варіантів сплати відсотків і тіла кредиту:

  • через «Особистий кабінет»;
  • через сервіси онлайн-платежів;
  • в інтернет-банкінгу;
  • у касах банків;
  • через термінали самообслуговування.

Кожен клієнт може здійснити оплату так, як вважає за потрібне. Головне — уважно стежити за строком повернення коштів, щоб уникнути зайвих витрат. Мікрокредити — це гарний спосіб швидко розв'язувати фінансові проблеми без особливих зусиль!

Відомості про ліцензії та дозволи Moneyveo

Лiцензiя N 199983

видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, от 14.05.2015

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