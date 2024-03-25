Пресрелізи

16:31 25.03.2024

Тиждень з Київською оперою на Подолі –  25 – 31 березня

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28 березня о 18:00  - концерт у виконанні хору та артистів оркестру "Меси у стилі Джаз"

https://kyivoperatheatre.com.ua/wp-content/uploads/500x500_jazz-2-300x300.jpg      

https://kyivoperatheatre.com.ua/show/dvi-mesy-u-styli-dzhaz/

І знову в нашому театрі звучить джаз.

"Блискуче поєднання динамічного джазу з духовним словом яскраво втілено у творах талановитих зарубіжних композиторів. Пульсуючі джазові ритми і гармонія у виконанні професійних артистів створюють унікальне музичне явище. Канонічні духовні тексти об’єднують виконавців і слухачів на хвилях джазової свободи".

Анжела Масленнікова, головний хормейстер театру

29 березня о 18:00, 30 березня о 12:00, 30 березня о 16:00, 31 березня о 12:00 - мюзикл на 2 дії "Піноккія"

https://kyivoperatheatre.com.ua/wp-content/uploads/pinoccia_500x500-300x300.jpg

https://kyivoperatheatre.com.ua/show/pinokkiya/

Якщо у Вас є проблема з тим, аби довести до ладу поведінку дітлахів, ми підкажемо методи. Мюзикл "Піноккія" - це про те, як у прекрасному музичному супроводі  українського композитора Бориса Севастьянова та з талановитим лібрето режисера Київської опери Дмитра Тодорюка можна легко засвоїти важливі уроки. Це той випадок, коли глибокі сенси інтегровані в драйвовий, веселий, але філософський контекст.

Наш спосіб навчання не набридає та вам обов’язково  захочеться відвідати нас ще раз і ще раз всією родиною. Гарний настрій гарантуємо!

 

 

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